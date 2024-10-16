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林保華之聲》何謂習近平的「完全統一」？

軍演轟轟烈烈開始不久，就趕在晚上八點鐘的新聞聯播節目前結束。似乎高層對軍演有不同意見，半段就停止。的確，這是一場非常愚蠢的軍演，除了把台灣民心推得更遠，還莫名其妙的選在前總統蔡英文出訪歐洲之際，不是給她當場譴責中共正在犯罪的事實？
林保華

林保華

2024/10/16 05:30

◎林保華

十月十四日新的一週開始，中國廣大股民期盼當局的記者會能夠宣布新的救市措施，但起床看到的卻是當日凌晨五點左右，共軍對台灣發起環島軍演。黨媒大吼要實現祖國的「完全統一」。剛回母港的《遼寧號》匆匆又趕到巴士海峽，原來就是為了這場軍演。軍演轟轟烈烈開始不久，就趕在晚上八點鐘的新聞聯播節目前結束。似乎高層對軍演有不同意見，半段就停止。的確，這是一場非常愚蠢的軍演，除了把台灣民心推得更遠，還莫名其妙的選在前總統蔡英文出訪歐洲之際，不是給她當場譴責中共正在犯罪的事實？

 中國解放軍東部戰區14日凌晨發布「聯合利劍-2024B」演習區域示意圖。（圖翻攝自中國解放軍東部戰區微博）中國解放軍東部戰區14日凌晨發布「聯合利劍-2024B」演習區域示意圖。（圖翻攝自中國解放軍東部戰區微博）  

「完全統一」是習近平在九月三十日的國慶招待會說的，與過去談統一不同，加了「完全」兩字，黨媒於是「習主席揮手我前進」而跟著喊。既然提出新概念，我們就要探討它的內容。

由於賴清德總統日前指出中國尚未收回璦琿條約的大片失土，這「完全統一」指的自然就是中國東北與西北的大片失土。但膽小如鼠的習近平可有勇氣收回這些失土？答案是否定的。但既提出「完全統一」，自然意有所指。依中共大欺小、強凌弱的原則，它目前所指的應該是南方鄰國。我們就來探討有哪些自古以來就是中國的領土。

讀過一百二十回《水滸全傳》的朋友應知梁山泊被朝廷招安後人員四散，其中混江龍李俊去緬甸當國王。雖是小說，不能否認可能有一定的依據，緬甸軍政府如今和中共打得火熱，共軍或司法人員得以進入緬甸西北聯合緬軍掃蕩詐騙集團，因此收復這片國土作為「完全統一」的第一步，可能為時不遠。

歷史還記載，泰國（暹羅）出過一位華人皇帝，即達信大帝鄭昭（一七三四～一七八二），此後泰國包括首相在內許多政要都具有炎黃子孫的華人血統。因此「泰國自古就是中國領土」此說可以屹立不搖。

再來是越南、柬埔寨、寮國在內中南半島，舊稱為印度支那半島，中國人雖討厭「支那」兩字，但若從這名稱而證明自古以來是支那的領土，恐怕就欣然接受了。寮國首都萬象的街頭可見代表中國文化的簡體漢字，中國人甚至香港特區政府把它作為主要的交往國，可見已是接近中國的半殖民地了。而柬埔寨親中，也是中國詐騙集團盤踞的第二根據地，也可見與中國關係的密切。

越南與中國的恩怨情仇可以寫很多，原本關係緊張，近年大有改善。今年八月，越共中央總書記兼越南國家主席蘇林，繼承已去世的阮富仲的親中路線而訪中，獲習近平接見，宣布加入中國的「一帶一路」，由中國協助建造境內鐵路。九月廿九日，西沙群島海域的越南漁船，被中國海上民兵攔截，四十人登船，在毫無抵抗下，有人被打斷手腳，演出「同志打兄弟」。十月十二日中國總理李強訪越南，與蘇林及總理范明政擁抱，雙方簽署十個協議，體現「同志加兄弟」精神，平民傷亡又如何？

（作者是資深時事評論員）

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