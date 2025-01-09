自由開講》內憂外患 2025習近平的雙重夾擊

◎ 林宇馨

習近平在二十大後將「習家軍」安插於軍政要職，但隨著數名高層官員相繼因貪污、受賄等醜聞披露，遭撤職調查，中共內部忠誠問題暴露無遺。如中央軍委委員苗華因「政治不忠」遭調查，揭示中共內部的「兩面人」現象，官員表面效忠，實則另有盤算，為習近平的獨裁統治埋下隱患。

習近平。（法新社）

2024年的經濟衰退為2025年的社會動盪埋下伏筆，中國的失業問題日益嚴重、全球供應鏈重組、美中脫鉤及內需疲弱的壓力下，中共試圖推動經濟復甦，但習近平的集權決策模式與現代經濟體系相悖，令局勢更加惡化。

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在國際層面，中共持續對台灣採取壓迫政策，使全球對抗中共的共識逐漸形成，尤其在美國可能加強經濟制裁的背景下，中共的外交空間進一步受限。此外，俄烏局勢的變化和中俄聯盟的不穩定性，令中共面臨更大的地緣政治壓力。

中共當前正處於內部矛盾加劇與外部壓力強化的雙重夾擊中。儘管習近平的權力在短期內難以動搖，但其領導體系的孤立化和僵化，已對政權穩定構成威脅。未來幾年，中共恐面臨的動盪，值得全球密切關注。

（作者為時事評論員）

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