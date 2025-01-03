自由開講》反腐難掩派系內鬥：中共高層治理矛盾再現

◎ 張亞柔

中共日前召開民主生活會，會中習近平特別強調政治局委員需加強對家人和工作人員的教育管理，此要求反映出對中共高層的不信任。不信任可能源於過去高層頻發的腐敗案件，凸顯中共內部缺乏有效的監督機制。習近平以此要求展現出試圖鞏固政治局內部紀律的意圖，但也暴露高層間潛在的矛盾和不穩定。

中國國家主席習近平在民主生活會中重申反腐敗鬥爭「絕不能手軟」，但事實卻是中共高層的腐敗問題積重難返。（法新社檔案照）

反腐敗與高層腐敗問題的矛盾

習近平在會議中重申反腐敗鬥爭「絕不能手軟」，但事實卻是中共高層的腐敗問題積重難返。從公開的案例看，高層腐敗問題的根源不僅是個人貪婪，更是中共體制性問題的結果，雖然習近平以反腐敗為政治抓手，試圖塑造清廉形象，但策略多集中於政治鬥爭，缺乏系統性改革。中共內部的派系鬥爭和爭奪權力的手段，使得反腐敗工作成為政治工具，而非真正改善治理的手段。

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高層決策脫離民生需求

會議提出要深入基層、解決人民群眾的「急難愁盼」問題，但中共高層的行動往往停留於形式主義，缺乏實質性的政策落實。當前中國面臨經濟下行、失業率攀升等挑戰，民眾對政府的信任度下降，但中共高層僅以自身利益為考量，提出的政策無法真正改變基層困境。

中共內部管理問題影響穩定性

習近平的要求和高層行為的不一致，反映出中共內部管理體制的缺陷。當前，中央對地方的治理控制力不足，高層自身的紀律問題也削弱政策執行的公信力。內部矛盾和派系鬥爭導致治理效率低下，這種情況不僅無法穩定民心，反而加劇社會不滿和信任危機。

習近平強調的民主生活會，雖旨在加強黨內紀律、推動反腐，但實際效果有限，對人民生活幾乎沒有實質性的影響。中共高層的所作所為仍以權力和利益為導向，忽視民生需求和社會公平。此會議恐淪為政治宣傳，無法解決中共內部管理和信任危機，亦無助於穩定民心及改善國內局勢。

（作者為自由業）

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