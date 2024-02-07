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自由廣場》《戰狼》升級版／荒謬的中國賀歲片《莫斯科行動》

2024/02/07 05:30

◎ 張怡穎

最近，一部中國製作的電影 《莫斯科行動》引發廣泛討論，它以1993年發生的中俄國際列車劫案為背景，講述一段驚心動魄的歷史事件。但它的呈現方式和內容卻令人驚覺，電影在視覺娛樂的同時，是否正在進行「大外宣」，並在無形中對觀眾進行思想導引。

《莫斯科行動》製作費高達5億人民幣，雖然創造6.6億人民幣的票房，但在財務上仍然虧損。如此龐大投資，對任何電影產業都是不小負擔。對台灣國片而言更是天文數字，中國經濟正在下行，卻不惜做如此投資，背後是否有更深層意圖？

本片在劇情安排上有諸多矛盾與不合理，無法忽視其明顯的政治宣傳色彩，它試圖通過華麗的動作場面與高張力的劇情吸引觀眾，卻對歷史真相忽略了應有的尊重與理解。電影一方面吹捧中國特工英勇無畏，在重重困難取得勝利，不厭其煩地強調「中國好棒棒」，這種強烈的宣傳意味，不僅是對中國自豪感的塑造，更可能是深層次文化滲透和意識形態導引；另一方面，則將俄羅斯人描繪成脆弱易敗的形象，這種刻板印象的形塑，不利中俄兩國人民的相互理解，也有損電影藝術應有的基本公正。

電影中對於女性角色的處理也引發爭議，在許多場景，女性被形塑成須要男性拯救的弱者，過時的性別觀念不符現代社會的價值觀，也極大降低電影的藝術價值與觀賞性。劉德華與文詠珊的出色演技雖為電影增色不少，卻因故事設定的缺陷，使他們的光芒難以完全發揮。掛名主演的劉德華，在片中只出現幾幕，淪為跑龍套的看板腳色。

這部電影在台灣的引進和放映，無疑是一種文化滲透的體現。台灣作為一個擁有豐富多元文化的國家，一直是各種文化交流與碰撞的前沿。《莫斯科行動》在台灣放映，不僅是商業行為，更可能是文化統戰、情感蝕侵的積極手段。

在此背景下，「莫斯科行動」作為一部充斥大外宣與政治宣傳色彩的電影，其在敘事、角色塑造以及對歷史的處理，都顯示出明顯不足。作為觀眾，尤須保持批判的思考警覺。電影作為文化產品，背後承載的意識形態和文化價值，值得我們探討和思考。我們應該學會從不同角度來審視一部電影，不僅從娛樂角度，同時從文化和意識形態的角度進行深度思考，洞悉它背後承載的意識形態和文化植入。

只有這樣，我們才能更加深入理解電影背後的深層含義，並對文化滲透和意識形態引導保持清醒的認識。

（作者是自營商）

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