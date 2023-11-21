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自由開講》「物思人」特展觀後：客家性的內涵與反思

2023/11/21 16:23

◎羅烈師／國立陽明交通大學客家文化學院人文社會系副教授

十月底，我到臺北市客家主題文化公園之客家文化中心五樓，觀賞了台北市客家文化基金會主辦的《物思人》特展。這展覽由水谷藝術執行，張文豪策展，聯合九位藝術家用16項作品，「以物件與原鄉記憶，閱讀當代臺北客家」。我幾分觸動，反思亦多。

參與的藝術家與作品可以分成三個部份，首先是故鄉的土地，李行的電影《原鄉人》以及邱子晏回應李行《小城故事》的補拍影片，再加上彭啟原與策展團隊合作的鍾理和的文學，這幾個作品把「原鄉」、「鍾理和」、「客庄」、「李行」、「電影」、「紀錄片」與「彭啟原」串在一起，編織了臺北這移民城市的客家記憶。至於吳梓安《此岸：一個家庭故事》和羅玉梅《客途秋恨》所展現的離散、團圓與羈絆，則是這主題的異地回音。這幾組作品構成了整個展示的主旋律，亦即關於臺北都會客家，策展人與藝術家閱讀的結晶是「原鄉」及其往覆綿延的反思。

圖說：吳梓安《此岸：一個家庭故事》，2020，單頻道空間錄像裝置。（圖／許博彥攝影；北市客基會提供）

正如本展主題《物思人》，我也被幾個作品的物質本身所吸引。康雅筑一組四件中的《延續的循環》，用了棉線模擬了土地中的河流意象，配上無患子做成的肥皂，令人聯想到縫製與洗濯衣衫的女性。張猷琛《行路》則用好幾條金屬柔韌而規則地蜷彎在兩扇白牆間，再用戒指般小環圈在其中一端，像極了工業化來臨後，心繫家庭而往返於城鄉的工人心境。羅懿君一組三件的《子彈啞鈴》與《水雷壼鈴》的甘蔗渣滓與菸草，如另一作品《醣分子燃燒進行式ⅠⅡⅢ》，幽默地表達了糖的生產與消費歷程。我在這三件作品中，看到客家文化中的農工、男女、土地與家庭等素材與場景；更彷彿聽到「原鄉」主旋律的伴奏。

（圖／北市客基會提供）

至於客家紀錄片大導演彭啟原作品之一「檔案：《客家風雲》」與其藝術家兒子致穎的《山誦．Shansong》，父子倆正好符合了這場展示所想像的跨世代對話。《客家風雲》雜誌的創辦是移居都會就學的客庄知識份子，反思自己身份隱沒而發起的媒體實踐行動；彭導也在這呼喊下，上天下地翻遍每個客庄角落，拍成無數保存客家文化的紀錄片；致穎呼應彭導的早期作品，找來新人演出，探索酬神戲、傳統表演藝術、與流行文化的混種，呈現了臺灣客家戲曲的新貌。這場跨世代對話是整檔展示「客家性」的保證，但也似乎是展示主旋律的異音。

（圖／北市客基會提供）

關於「客家藝術」的定義是難解的習題，以彭導的客家身份及其畢生作品、客家風雲雜誌以及客家戲曲與山歌等內容，這自然足以確保《物思人》在臺北客家文化主題公園之五樓藝展廳，不會因為客家性被挑剔太多。然而，如果《物思人》沒有這個小主題，整個展示就只以「原鄉」為主旋律，就使得「都會客家」的內涵變得單薄的思鄉而已；而這也就與其他移民故事相同，雖然依舊引人共鳴，但就是欠了幾分客家特殊性。換句話說，彭導與致穎的異音，提醒了策展人、藝術家與觀賞者，應該持續反思「臺北都會客家」的特殊性。

這個特殊性，除了故鄉之外，至少包含社會運動、公共事務、親屬鄰居關係的切斷與匿名、語言文化的傳統與創新、社團、媒體參與及身份認同等。尤其在這流動迅速的國際都會裡，族群認同也變得多重而深淺不一，成了臺北客家的課題，也會是藝術家窺看客家的窗口。我想，我也會這樣持續期待著城南新店溪畔這方展示空間，持續吸引著藝術家與觀眾，來此創作與對話。

（圖／北市客基會提供）

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