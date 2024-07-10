自由開講》狹隘的目光只會阻礙雲林的發展

◎柳建國

近年來雲林發展迅速，成功蛻變轉型。且雲林縣政府不管是在各項考核頻頻獲獎外，施政滿意度更名列全台前茅。優異表現已有目共睹，無需贅述。

不過，日前雲林縣議員張庭綺卻砲轟張麗善縣長多次出國，不顧縣政。然而，議員問政雖為其權利與義務，但無的放矢的批評實在大可不必。且更重要的是，狹隘的世界觀與國際觀只會阻礙雲林的發展。

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雲林縣政府。（資料照）

對國際交流稍有敏感度的人必定會發現，近年來日本大部分縣市為向台灣行銷，不僅選派台籍觀光大使，同時還積極促進雙方教育、文化、體育等交流，而日本各縣市各級官員與議員更頻繁前來台灣推銷農產品與觀光旅遊。更有甚者，大部分的日本縣廳為吸引觀光與投資早已將中文翻譯官列為常態編制，以便能隨時接待來自台灣與中國大陸的貴賓。

日人所做的這一切，原因無他，就是為了促進國際交流、助益國際行銷。即便每年前往日本的遊客超過3,000萬，日本產品早已行銷全世界，但日本對國際交流與行銷仍不遺餘力。

位於太平洋彼端的美國毫無二致。近日美國德州州長艾波特（Greg Abbott）訪台，並宣布成立「德州在台辦事處」。德州在台設立辦公室的目的當然是為了推銷德州產品，同時也發揮招商引資的功能。當然，德州不是特例，美國至今已有20個州在台灣設立了辦事處。

過去雲林因錯誤的政策定位，導致自身被桎梏在農業大縣的窠臼內，陷入低度發展的困境。如今雲林已逐漸轉型為農工商科技城，積極蛻變的同時，當然得勇敢邁出去，走向國際，因此特別成立國際事務辦公室，縣長更不辭辛勞帶領縣府團隊前往日本與歐洲訪問，展開國際交流，行銷雲林。倘若議員僅追問出國次數，而不肯理解掌握各次出國的目的與實質成果，如此狹隘的目光只會侷限雲林未來的發展。

（作者為退休老師）

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