自由開講》為「台語」正名除罪化！

◎陳麗君

所謂「去中國化」究竟是誰能冠上的罪名？

最近又見某風評主筆打著「閩南語改臺灣台語 去中國化卻更中國」的旗幟，邏輯內容矛盾令人不解。這類主張反對「台語」的大義是以「去中國化」甚至以「乞丐趕廟公」的訕笑罪名將「台語」定罪，實為張冠李戴，不知所芸。將「去中國化」作為罪名恐嚇台灣人的主詞和其背後所支持的意識形態實不言而喻。

馬政府時代，以98課綱為由，統一將台語改為「閩南語」，當年引發各界不滿，認為「台灣非閩南」且兩種語言有不同之處，應分開。（資料照）

假使「去中國化」有問題，那麼「中國化」「只有中國話 沒有台灣話」才對嗎？台語近百年來形成的歷史脈絡，國民共同體的記憶就應該被消音嗎？或者其實反台語是名，統論才是實呢？有關台語／台灣話如何變成「閩南語」？在這裡就不贅述，讀者可自行參考周婉窈等著。

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另一種常見反對台語的說法認為閩南語可溯源自中國上古，保留中國古音，如果用「台語」的話那便是背祖忘典，萬萬不可。這種說法和上述概念如出一轍，缺乏全球國際觀。

假使這種說法也可以成立，那麼現代英文來自中世紀北德低地地區等日耳曼民族的後裔，應該要改名為央格魯撒克遜語或德國方言，否則便是「去歐洲化」！丹麥語、瑞典語，都應該改名古東諾斯語，挪威和冰島應該改回古西諾斯語，不能有自己的名字。

更誇張一點的說，不同語系的韓語和日語也保留很多唐音、漢音，難道應該歸屬於中國方言的一支嗎？當然不是！語言接觸借用、語言語系和語言名稱的概念怎能混為一談。

「台語」--坐在黃金上的乞丐

日治時代，相對於日本人的日語，台灣人的「台灣語」形成的背景是國族意識的覺醒、台灣共同體意識的萌芽。雖然台語/台灣語是當時台灣多數人使用的語言，歷經前後半個世紀的國語政策之後，多數研究指出，無論是家庭、社區或是學校都無法提供足夠的學習和使用的環境。

台語跟其他人口弱勢語言一樣，同樣面臨母語能力衰退、母語使用減縮及缺乏母語世代傳承的危機，正逐漸被中文取代。（資料來源，文化部）

台語跟其他人口弱勢語言一樣，同樣面臨母語能力衰退、母語使用減縮及缺乏母語世代傳承的危機，正逐漸被中文取代。聯合國永續發展目標SDGs 10的目標正式是消除年齡、性別、種族等各種不平等。

我國為尊重少數族群的權益，先後成立客委會、原民會成立迄今，客委會112年度預算46億多，原民會113年度預算為111.93億，符合少數族群正義，樂觀其成。

不過，反觀曾是台灣多數人母語的台語，既沒有代議制度，也沒有固定預算得以減緩語言消失的危機；12年課綱規定也只限台羅拼音要到小學3年級才能教，國、客、原以及新住民語言都可從1年級就開始學。如同坐在黃金上的乞丐，捧著沒有母語舌頭命名的國家語言發展法，卻要背上獨佔「台語」的罵名。族群平等正義何在？

到現在，台語與低俗、罪犯等劃上等號的污名化問題仍隱喻在各種媒體語境。公開場所台語發言或是說「台語」仍可能被冠上福佬沙文主義！即使擺明的語言霸權文化就在眼前，卻沒人在意華語沙文主義或英語帝國主義！

台語正名 民主化轉型正義不可或缺

台灣的自由民主不應被利用在語言命名的挑撥分化，台語正名應視是民主化轉型正義不可或缺的一環，解構「台語污名化」的層層枷鎖，確保所有族群平等正義，才符合人類永續發展目標。

（作者為成功大學台文系教授／台灣語文學會會長）

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