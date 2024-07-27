晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》為「台語」正名除罪化！

2024/07/27 18:01

◎陳麗君

所謂「去中國化」究竟是誰能冠上的罪名？

最近又見某風評主筆打著「閩南語改臺灣台語 去中國化卻更中國」的旗幟，邏輯內容矛盾令人不解。這類主張反對「台語」的大義是以「去中國化」甚至以「乞丐趕廟公」的訕笑罪名將「台語」定罪，實為張冠李戴，不知所芸。將「去中國化」作為罪名恐嚇台灣人的主詞和其背後所支持的意識形態實不言而喻。

馬政府時代，以98課綱為由，統一將台語改為「閩南語」，當年引發各界不滿，認為「台灣非閩南」且兩種語言有不同之處，應分開。（資料照）

假使「去中國化」有問題，那麼「中國化」「只有中國話 沒有台灣話」才對嗎？台語近百年來形成的歷史脈絡，國民共同體的記憶就應該被消音嗎？或者其實反台語是名，統論才是實呢？有關台語／台灣話如何變成「閩南語」？在這裡就不贅述，讀者可自行參考周婉窈等著。

另一種常見反對台語的說法認為閩南語可溯源自中國上古，保留中國古音，如果用「台語」的話那便是背祖忘典，萬萬不可。這種說法和上述概念如出一轍，缺乏全球國際觀。

假使這種說法也可以成立，那麼現代英文來自中世紀北德低地地區等日耳曼民族的後裔，應該要改名為央格魯撒克遜語或德國方言，否則便是「去歐洲化」！丹麥語、瑞典語，都應該改名古東諾斯語，挪威和冰島應該改回古西諾斯語，不能有自己的名字。

更誇張一點的說，不同語系的韓語和日語也保留很多唐音、漢音，難道應該歸屬於中國方言的一支嗎？當然不是！語言接觸借用、語言語系和語言名稱的概念怎能混為一談。

「台語」--坐在黃金上的乞丐

日治時代，相對於日本人的日語，台灣人的「台灣語」形成的背景是國族意識的覺醒、台灣共同體意識的萌芽。雖然台語/台灣語是當時台灣多數人使用的語言，歷經前後半個世紀的國語政策之後，多數研究指出，無論是家庭、社區或是學校都無法提供足夠的學習和使用的環境。

台語跟其他人口弱勢語言一樣，同樣面臨母語能力衰退、母語使用減縮及缺乏母語世代傳承的危機，正逐漸被中文取代。（資料來源，文化部）

台語跟其他人口弱勢語言一樣，同樣面臨母語能力衰退、母語使用減縮及缺乏母語世代傳承的危機，正逐漸被中文取代。聯合國永續發展目標SDGs 10的目標正式是消除年齡、性別、種族等各種不平等。

我國為尊重少數族群的權益，先後成立客委會、原民會成立迄今，客委會112年度預算46億多，原民會113年度預算為111.93億，符合少數族群正義，樂觀其成。

不過，反觀曾是台灣多數人母語的台語，既沒有代議制度，也沒有固定預算得以減緩語言消失的危機；12年課綱規定也只限台羅拼音要到小學3年級才能教，國、客、原以及新住民語言都可從1年級就開始學。如同坐在黃金上的乞丐，捧著沒有母語舌頭命名的國家語言發展法，卻要背上獨佔「台語」的罵名。族群平等正義何在？

到現在，台語與低俗、罪犯等劃上等號的污名化問題仍隱喻在各種媒體語境。公開場所台語發言或是說「台語」仍可能被冠上福佬沙文主義！即使擺明的語言霸權文化就在眼前，卻沒人在意華語沙文主義或英語帝國主義！

台語正名 民主化轉型正義不可或缺

台灣的自由民主不應被利用在語言命名的挑撥分化，台語正名應視是民主化轉型正義不可或缺的一環，解構「台語污名化」的層層枷鎖，確保所有族群平等正義，才符合人類永續發展目標。

（作者為成功大學台文系教授／台灣語文學會會長）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書