自由開講》國際之恥！中共挖泥船非法打撈二戰英艦

◎陳俊

中共在國際水域進行的非法打撈活動頻繁，引發全球廣泛關注，這些活動不僅是對國際法的挑戰，也對歷史遺產構成嚴重威脅。馬來西亞近日扣留一艘涉嫌非法打撈二戰期間沉沒英艦的中國挖泥船，再次將這一問題推向國際輿論的焦點，此事件不僅是對單一國家的侵害，更是對國際規範和文化遺產保護體系的挑戰。

馬來西亞近日扣留一艘涉嫌非法打撈二戰期間沉沒英艦的中國挖泥船（川宏68號）。（圖片來源：Malaysian Maritime Enforcement Agency）

馬來西亞當局在接獲舉報後，即刻對一艘在馬來西亞水域活動的中共挖泥船進行突擊檢查，檢查發現該船涉嫌非法打撈二戰期間沉沒的英國軍艦，這艘軍艦在二戰期間被擊沉，擁有重要的歷史和文化價值，馬來西亞隨即採取行動，扣留這艘挖泥船，並對其展開調查，這一果斷行動展示馬來西亞捍衛自身領海主權和保護歷史遺產的決心，也代表對中共的行為感到不齒。

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此次事件引起國際社會的強烈反感，多國政府和國際組織紛紛對中共的非法打撈行為表示譴責，認為這種行為嚴重損害全球歷史文化遺產的完整性，國際海洋法明確規定，各國有義務保護其管轄水域內的歷史文化遺產，而中共的這些非法活動無疑是對這一規定的嚴重挑釁，此外，中共的行為還被視為對國際秩序和規範的挑戰，進一步加劇地區緊張局勢，也凸顯出國際社會需要加強合作，共同應對這一挑戰。

馬來西亞扣留中共挖泥船的事件，再次提醒我們保護水下文化遺產的重要性，為有效打擊非法打撈活動，各國須加強合作，共同制定和執行更加嚴格的法律規範。同時，國際社會需要加大對違法行為的監督力度，確保歷史遺跡免受破壞，此次事件應成為促使各國採取更積極措施的契機，共同保護人類共有的文化遺產，維護國際法的尊嚴和秩序的穩定，如此才能真正保護和傳承這些珍貴的歷史遺產。

（作者為國際情勢研究員）

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