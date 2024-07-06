自由開講》中共愛國主義洗腦下的小粉紅們

◎茜茜

近年來中共對其國內民眾，尤其是年輕一代的「小粉紅」，進行了強化的愛國主義教育和思想洗腦，這種教育使得許多中國民眾對於「一中原則」的認知和堅持變得極為敏感，甚至在國外也無法脫離這種思想束縛；本文將探討中共對其國人愛國主義與思想的洗腦教育，以及小粉紅脆弱的玻璃心和敏感神經帶給國際社會的困擾，並分四個部分深入分析。

近年來中共對其國內民眾，尤其是年輕一代的「小粉紅」，進行了強化的愛國主義教育和思想洗腦，這種教育使得許多中國民眾對於「一中原則」的認知和堅持變得極為敏感，甚至在國外也無法脫離這種思想束縛。（彭博）

中共的洗腦教育及其影響

中共自改革開放以來，一直在國內推行嚴格的思想教育和愛國主義宣傳，這種教育強調國家統一、民族復興，並強化對臺灣問題的敏感性，通過教育體系和媒體宣傳，中共成功地塑造了大批忠實擁護「一中原則」的年輕人，這些人被稱為「小粉紅」，他們對於任何涉及臺灣獨立的言論和行為都極為敏感，並會在網絡上積極發表愛國言論，以表現自己的愛國情操，這種洗腦教育不僅影響了他們的國內生活，也影響了他們在國外的行為，使得國際社會在與中國民眾互動時面臨諸多挑戰。

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小粉紅的脆弱玻璃心

小粉紅的玻璃心源於中共長期以來的思想灌輸，讓他們對於任何違背「一中原則」的行為都無法容忍，在國外旅遊時，他們仍然抱持著這種極端的愛國情感，認為外國也應該遵循中共的政治原則，這種心態導致他們對於其他國家展示臺灣國旗、臺灣文化等行為極為敏感，甚至會採取過激行動；例如，近日一名中國遊客在肯亞發現臺灣國旗後，憤而將其標註為「中國的一個省」，並上傳抖音賺取愛國流量，這些行為反映了小粉紅的脆弱玻璃心，並引發了國際社會的困擾。

國際社會面臨的困擾

小粉紅的這種行為在國際社會中帶來了諸多困擾，他們在國外旅遊時強行推行「一中原則」，對當地商家和文化表示不滿和挑釁，這不僅影響了當地的和諧氛圍，也使得國際社會對於中國民眾的形象產生負面觀感；此外，小粉紅過激的言行可能引發外交糾紛，增加各國在處理臺灣等問題上的複雜性，這些行為表明，中共的洗腦教育不僅僅是一種國內政治手段，還在國際層面上製造了許多摩擦和衝突。

結論與建議

中共對小粉紅的洗腦教育和其玻璃心在國際社會中帶來的困擾不容忽視，為了緩解這種情況，各國應該加強對於中國遊客的文化教育和引導，促進對不同文化和政治觀點的尊重和理解；此外，國際社會應該持續對中共的極端教育政策進行批評和抵制，促使中國政府採取更為開放和包容的教育政策，減少國際矛盾的發生。

（作者為研究生）

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