社論》「相信師父」卻「害了師父」

柯文哲，涉及如此嚴重的疑案，不少支持者至今依舊「相信師父」，八位不分區立委不問事實，一味指責執政黨政治追殺、偵查大公開。這樣的「類宗教團體」，簡直是想把民眾黨這部卡車，加速衝往政治斷崖，旁觀者看不到谷底翻身的機會。（資料照）

陳佩琪表示，二○一四年底勝選後，柯文哲陸續捐出補助款，第一筆就是五百萬元的支票給台大基金專戶。另，柯幫衛生署（衛福部）寫器捐白皮書，完全不收任何酬勞，完成後無償讓全台灣的醫院都能使用。柯文哲常私下跟她說：「我這輩子救過太多人了。」鶼鰈情深，人之常情。另有對照組：民眾黨創黨元老朱蕙蓉透露：這次北檢約談讓她對柯文哲產生動搖。她說：檢方看起來並不像外界所說查無證據，反倒是看起來有非常齊全的資料。看到這些證據，只讓她覺得柯文哲到底對不起多少支持者，並落淚直呼「柯文哲死定了」。結果，民眾黨簡訊通知，要求朱女士到中評會說明。

柯文哲，首都八年執政，在陳佩琪、朱蕙蓉的口中，乃完全不一樣的人。夫妻同體，甘苦與共，一般人不會見怪。大家不能期待柯文哲自證其罪，也不能期待柯妻證明夫罪。只不過，他們老倆口的老實說，也不得不令人心生疑惑。陳佩琪說：夏日傍晚涼涼，晚風吹拂，閒閒沒事，走到附近看看房。面對物議紛紛，柯文哲淡定說：自己不用裝窮，兩人都是醫生，要買一億元的房子並不是很困難的事，本來就買得起。後續披露的金流怪象，令人不得不懷疑，智商一五七在「政治生意經」方面，似乎有他的獨家竅門。支持他的小草們，不知情何以堪？力挺他的黃國昌們，不知用心何在？

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三審定讞之前，個案應該無罪推定，在此不想多談案情。值得省思的是，一如陳佩琪所言，柯文哲從政前，一片冰心在玉壺。他的崛起，得賜於二○一四太陽花學運。另外一個獲益者，叫做黃國昌。因緣際會，柯文哲獲民進黨協助，攻下首都灘頭堡，以素人的姿態進入政壇。然而，從台大醫院地下室，直達台北市政府，他的政治光譜快速變換。從皇民後裔、二二八家屬，華麗轉身為兩岸一家親、中國那方面一直要他選總統，五大弊案也「化敵為友」。國家認同，清廉執政，一路歪樓下來，就是這次大選的「藍白合」歹戲拖棚。選後，他的大選帳目申報自爆，才拉出今天正在上演的戲碼。

行跡可疑的金流，或許不是柯文哲的獨家妙方，但是對「新政治」、「進步價值」，顯然是自打嘴巴。誠然，老王賣瓜，自賣自誇。其它政治人物，也不遑多讓。問題在於，老王賣瓜，顧客買了，吃了不甜，以後不買就是了。政治人物，天花亂墜，當選之後，現行制度，往往監督無力。柯文哲不是唯一，卻是很好的案例。京華城案，市府內部的專責機制，市議會的監督機制，似乎都沒有發揮作用，於是，即使不符都市更新條例容積獎勵規定，容積率仍從郝市府的三九二％，被柯市府暴增至八四○％。其中，很多關節鬼影幢幢，可是民主法治、依法行政的層層關卡都失效了。市府內部機制有問題，市議會的機制也有問題。內野手、外野手，全部漏接，所以，（害）素人柯文哲跌落酒池肉林。

另，高虹安，詐領助理費遭起訴，一審依「貪污治罪條例」判刑，類似的各級民代案例跨黨派。此事說明，職在監督政府，民意機關自己的鬍子刮不乾淨，還能期待它們刮監督對象的鬍子嗎？藍白立委非常熱衷修法，相關的法律不是該列為優先嗎？話說回來，選民投票選出公職人員，也要改變一種錯誤的思想，那就是，情緒高昂地選出支持對象之後，明知表現欠佳或有操守問題，卻不斷地提高對他們的容忍度。支持他，就要監督他，才是主人與公僕的健康關係。放縱，瞎挺，愛之適足以害之。

想當年，阿扁因案纏身，卸任後特偵組伺候。政治因素，不能完全排除。然而，台派有識之士，並沒有盲目「相信師父」。二○○八，民進黨一敗塗地，引進小英收拾殘局。二○一二，雖然挑戰馬英九不成，民進黨元氣明顯恢復。二○一六，小英終於率領民進黨東山再起。二○二四，賴清德接班成功，打破扁、馬同黨的兩屆魔咒。民進黨沒有掉入阿扁陷阱，民眾黨現在的情況卻非如此。柯文哲，涉及如此嚴重的疑案，不少支持者至今依舊「相信師父」，八位不分區立委不問事實，一味指責執政黨政治追殺、偵查大公開。這樣的「類宗教團體」，簡直是想把民眾黨這部卡車，加速衝往政治斷崖，旁觀者看不到谷底翻身的機會。垃圾不分藍綠，現在卻如此便宜了藍綠，柯文哲、民眾黨可要小心白忙一場。

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