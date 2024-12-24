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沈榮欽國際視野》柯「屯田計畫」名稱 源自毛澤東啟發？！

現在電視上都在猜測柯文哲目標 20 億台幣的「屯田計畫」名稱是源自曹操... 名嘴這樣猜，未免不太了解柯文哲。如果屯田計畫名稱是出自柯文哲，以他社會科學知識的貧瘠，大概不會知道這些，更有可能是受了他的偶像毛澤東的啟發。
沈榮欽 國際視野

沈榮欽 國際視野

2024/12/24 21:00

◎沈榮欽

現在電視上都在猜測柯文哲目標 20 億台幣的「屯田計畫」名稱是源自曹操，他的部屬棗祗見到曹操打敗黃巾軍，獲得了一大批耕牛、農具和勞動力。於是棗祗建議曹操別浪費這些東西，不如在許都一帶開墾土地，實行屯田，以解決糧食問題，開創兵農合一的先河。

柯文哲涉貪，弊案一樁又一樁，新爆出目標 20 億台幣的「屯田計畫」。（資料照）柯文哲涉貪，弊案一樁又一樁，新爆出目標 20 億台幣的「屯田計畫」。（資料照）

不過屯田制這麼好，為什麼沒有留下來？其實屯田制在財產權理論上有許多問題，所以逐漸式微，後來名存實亡，到了魏元帝就正式廢止了。

名嘴這樣猜，未免不太了解柯文哲。如果屯田計畫名稱是出自柯文哲，以他社會科學知識的貧瘠，大概不會知道這些，更有可能是受了他的偶像毛澤東的啟發。

雖然林則徐禁菸、鴉片戰爭、百年國恥成為中國教科書的標準內容，但事實上，清朝末年起，中國大量生產鴉片，不僅自給自足，還有能力出口到鄰近國家。

中共前領導人毛澤東。（法新社檔案照）中共前領導人毛澤東。（法新社檔案照）

中國共產黨最早是接受「境外勢力」蘇聯共產國際的金錢援助，接受指示在中國推廣共產革命。後來隨著共產黨壯大，也成為軍閥，可以佔地收稅，但是因為對日抗戰以及國民黨經濟封鎖，加上中共佔據都是陝甘寧等極為貧困的地區，稅收無法養活大量軍人，共產國際的援助也不穩定，最後在毛澤東指示下，除了對當地農民種植的鴉片抽稅，以及對跨省的鴉片貿易抽稅之外，更指派專員，負責共產黨軍隊種植和販賣鴉片獲利。

共產黨中央並在 1939 年，指示軍事機關、學校和八路軍留守部隊種植農作物，其中就包含鴉片，原因無他，因為鴉片的利潤最高，依據當時市價估計，利潤可達一般農作物的近百倍之多。

在八路軍留守部隊中，生產效益最高的是一二〇師三五九旅。從 1940 年起，在旅長王震的領導下，在距延安近百里的南泥窪（後改名為「南泥灣」）開荒造田，從 1940 年到 1943 年開墾荒地 5 萬畝，並建立了紡織廠、肥皂廠、鹽井、磨坊、運輸隊、軍民供銷合作社等工商部門，到1944年，終於達成自給自足。

其實王震軍隊燒林開墾的農地中，最好的土地都用來種植產值最高的鴉片。不過一開始八路軍對種植鴉片沒有經驗，收成不理想，黨中央還派人調查，最後王震的部隊掌握訣竅，鴉片收成大增，才在1944年達成自給自足。

毛澤東屯墾的經過，名聲極為響亮，幫助八路軍等擺脫經濟與財政困境，實現兵農合一：既能打仗，又能生產，實現自給自足，不再需要看國民黨臉色，也降低對共產國際的依賴。

後來毛澤東覺得自己不僅是軍事天才，也是經濟天才，在那段期間，陸續發表了《抗日時期的經濟問題與財政問題》、《開展根據地的減租、生產和擁政愛民運動》、《必須學會做經濟工作》、《遊擊區也能夠進行生產》、《論軍隊生產自給，兼論整風與生產兩大運動的重要性》等文章，成為中共的指導文件

南泥灣因此聲名大噪，還拍成電影，1942年，毛澤東為電影《南泥灣》專題題詞「自己動手做、豐衣足食」，成為當代中國的網路用語。後來名為《南泥灣》的歌曲，更是幾十年都是中共歌曲的前三名（別 google 了，聽不慣的）。

比起曹操，毛澤東更可能是柯文哲的靈感來源。

（作者為加拿大約克大學副教授）

本文經授權轉載自沈榮欽臉書

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