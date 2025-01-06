自由開講》第三勢力重組，此其時矣！

◎ 魯直

台灣的政黨政治經歷了數十年的發展，從威權體制下的黨外運動，到民進黨的誕生，再到今日的多黨政治，台灣民主的進程有目共睹。然而，隨著2024年的政壇變化，我們看到了第三勢力在台灣政治版圖中的重要性和挑戰，因為它在國會有左右政局的力量。

本文試圖從歷史脈絡、現狀分析和未來展望三個層面，探討第三勢力的重組與發展，並呼籲時代力量、社會民主黨、台聯黨等小型政黨抓住機會，聯合起來，取代民眾黨，形成新型第三勢力。

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解嚴前，「黨外」勢力是國民黨以外唯一的政治力量，這些人奠定了日後台灣民主運動的基石。圖為施明德與陳菊在黨外運動時期的合影。（圖取自施明德臉書）

第一部分：歷史脈絡中的第三勢力

在解嚴之前，「黨外」勢力是國民黨以外唯一的政治力量，這些人奠定了日後台灣民主運動的基石。1986年民進黨的成立，使黨外勢力成為組織化的反對力量。隨著時間推移，2000年的政黨輪替，國民黨、民進黨和親民黨形成短暫的三足鼎立局面。然而，親民黨因與國民黨的密切合作（如「國親合」），逐漸淪為附庸角色，因而泡沫化。

2014年後，第三勢力迎來新的發展契機。以柯文哲為代表的無黨籍政治人物，以及時代力量等的崛起，為台灣政壇注入新血。然而，僅短短十年間，這些勢力卻因內部分裂和信任危機逐漸式微。時代力量的影響力幾乎消失，而民眾黨則因柯文哲的貪腐案件和朝向國民黨的過度傾斜，被視為「國民黨的附隨組織」，而逐漸泡沫化，如同過去的親民黨一樣。

第二部分：第三勢力的現狀與困境

2024年的政壇發展凸顯了第三勢力面臨的挑戰。柯文哲領導的民眾黨因貪腐案件受到輿論譴責，並未展現政黨應有的自省能力。該黨不僅全力袒護涉案人士，甚至在立法院與國民黨合流，背棄選前對選民的承諾。這一行為導致民眾黨的支持度大幅下降，其政治可信度幾近崩解。



民眾黨因柯文哲的貪腐案件和朝向國民黨的過度傾斜，被視為「國民黨的附隨組織」，而逐漸泡沫化。（記者羅沛德攝）

此外，國民黨的「新黨化」傾向令人憂心。昔日以「反共」和「經濟建設」為核心價值的國民黨，如今卻與中國關係日益密切，與民眾對其傳統形象的期望背道而馳。相對地，民進黨卻在執政期間逐漸展現出過去國民黨的風範，如國慶時使用中華民國國旗、國歌，國軍保衛中華民國，並且沿續兩蔣時代的反共路線，而且蔡英文執政八年，證明民進黨執政，一樣可以創造經濟奇蹟，使股價創新高，GDP成為亞洲四小龍的首位，而且在國際外交上，台灣的能見度，高度成長，證明民進黨有穩定的執政能力。

在這樣的背景下，台灣的政治生態亟需新的平衡力量。一個真正獨立、具有理想性的第三勢力，能在民進黨和國民黨之外為選民提供更多選擇，並促進政黨競爭與政策創新。

第三部分：第三勢力的重組與展望

當前的政治動盪和民眾黨的式微，為時代力量、社會民主黨、台聯黨等小型政黨提供了難得的重組契機。過去的經驗表明，只有透過整合和合作，小型政黨才能突破「零和博弈」的困境，實現政策影響力和選舉成效的雙贏。

在重組過程中，新型第三勢力應該具備以下特質：

價值核心明確：第三勢力必須在政策與理念上有別於傳統政黨。以本土意識、社會公平與民主深化為核心價值，才能吸引選民，特別是年輕族群的支持，最近證明，柯文哲和民眾黨的核心人物，都不具備這種特質。

組織化與專業化：過去一些第三勢力因組織鬆散而難以長期運作。未來的第三勢力需加強內部管理和政策研究，確保其在國會和地方政治中能有實質作為。

跨界合作：台灣的政治分裂常阻礙政黨合作，但第三勢力應以超越藍綠對立為目標，與公民團體、專業組織緊密結合，形成多元聲音的政治平台。

台灣的政治版圖正在快速演變，第三勢力的重組不僅是回應選民需求的必要之舉，更是民主制度持續發展的關鍵一步。圖為時代力量舉辦拍賣會，為二次創黨蓄積力量。（記者廖振輝攝）



未來政治生態的可能走向

假使第三勢力能成功重組，未來的台灣政局可能出現以下情景：

民進黨逐步取代國民黨成為「保守」但穩健的執政黨。

重組後的第三勢力成為「進步」與「改革」的象徵，挑戰民進黨的政策缺失。

國民黨因「新黨化」進一步邊緣化，失去主流民意支持。

這種新的政治格局有助於提升政策辯論的深度，並為台灣政治帶來更多元的選擇。同時，新型第三勢力若能堅守理想並展現能力，將不僅是一時的政治現象，而是台灣民主深化的助力。

結語

2024年的政壇變局表明，台灣的政治版圖正在快速演變。第三勢力的重組不僅是回應選民需求的必要之舉，更是民主制度持續發展的關鍵一步。在這樣的歷史時刻，時代力量、社會民主黨、台聯黨等有志之士應該攜手合作，重塑一個既具本土意識又能超越藍綠對立的政治力量，以取代投機、貪腐而沒有理想性和檢討能力的民眾黨，使未來成為民進黨與新的第三勢力輪流執政的狀態，國民黨因新黨化而逐漸被邊緣化。唯有如此，台灣的政黨政治才能在穩定中前進，為下一個世代奠定更堅實的民主基礎。

（作者為律師、政治評論者）

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