自由廣場》退回不當國民黨黨產 二次歷史傷害

◎ 杜信龍

在國會改革法案三讀通過和拋出花東三法後，國民黨近期提出修正《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》，試圖將經由國民黨取得的救國團土地和現金歸還給黨。這一舉動顯示出國民黨只求個人及黨的利益，無視過去對台灣社會造成的傷害。在這場利益之爭中，民眾黨的表現更讓人憤怒。黃國昌及民眾黨的缺席，恰如其分地展現了甘願充當國民黨「傅隨組織」的角色。

首先，國民黨在威權時期通過各種手段將國家的資產轉為黨產，這一行為無疑是對國家和人民的掠奪。二○一六年，民進黨通過黨產條例，旨在將這些不當取得的資產歸還國家，以實現社會正義。然而，國民黨不但沒有反省其過去的錯誤，反而試圖通過修正案奪回這些資產。這種行為是對台灣人民的再次傷害，暴露出國民黨只關心自身利益，毫不顧及國家和人民的福祉。

請繼續往下閱讀...

令人憤慨的是，民眾黨在這場利益之爭，黃國昌之前公開反對不當黨產，但此次，他和民眾黨集體缺席，默默支持國民黨的修正案。藍白兩黨核心利益是以自身及中國為唯一優先考量，而非基於台灣的需求。若再次讓藍白利用席次優勢擾亂國會運作，接下來這四年國會將會空轉，難以進步。

這一事件再次提醒我們，全國民眾應張大眼睛，認清國眾兩黨的真面目。只有通過堅持法治和正義，我們才能確保不當取得的資產歸還國家，並推動社會的公正與和諧。

（作者為科技公司工程師）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法