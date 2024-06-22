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自由廣場》正反票數相同才可投票／立法院長任意投票 背離法律精神

2024/06/22 05:30

◎ 張葆源

覆議案表決前，外界早已預知結果，而在藍綠議席多寡存在結構性差距之下，立法院院長韓國瑜卻還是進場投票，引發民進黨質疑「違反議事中立」，國民黨則主張議事中立是維持議事秩序、不是投票，甚至搬出王金平曾在覆議案投票來證成韓國瑜的正當性。一來一往之間，再度掀起議長中立性的話題。

關於議長中立性，應視各國憲政體制、法律制度和實踐經驗而定，尚難一概而論。議長中立性最高的國家首推英國和日本，國會議員一旦被選為議長就必須脫離所屬政黨，以維持超然性。至於美國眾議院議長本身即為多數黨領袖，參議院議長則由副總統兼任，中立性相對較低。

正因國情不同，探究立法院院長的中立性，除了尋索實踐過程累積的慣例，尤應先探求法律規定。《立法院組織法》第三條第二項明訂，立法院院長、副院長「不得擔任政黨職務」，應本「公平中立原則」行使職權，維持立法院秩序，處理議事。可見我國對議長的要求，雖不像英、日等國必須退出政黨的強度規範，但「應本公平中立原則行使職權」卻是法律課予立法院院長責無旁貸的義務。

再者，《立法院職權行使法》第六條規定，立法院會議之決議，除法令另有規定外，以出席委員過半數之同意行之；「可否同數時，取決於主席」。這條規定的意旨非常明確，立法院院長也是立法委員，法律當然不能剝奪院長的表決權，即使是高標準的日本，其憲法依然規定「可否票數相等時，由議長決定之。」可見，這套制度的最重要精神就是「議長的表決權只能做為國會陷入議事僵局的最後手段」，而非常態運用的權利，因為行使表決權就是立場表態，一旦經常使用，勢將磨損議長的中立性。

我國民主化雖不像西方國家擁有數百年歷史，至少從國會改選以來，我國對立法院院長的中立性要求，或是動用國會警察權的克制，都是逐步發展起來的法制和慣例。過去八年的立法院院長尚能謹守分際，但韓國瑜擔任院長以來，不但帶頭參與爭議法案的提案，更在藍白已明顯居優勢的情況下投入表決，長此以往，好不容易建立起來的院長中立性勢將逐漸退回黨同伐異的叢林狀態。

國會議長的要務就是主持議事，倘若一開始就被質疑有偏頗之虞，或在表決並未形成僵局就率先表態，投向所屬陣營的懷抱，就不只是蔑視法律，而是羞辱議長職位崇高性的劣舉！

（作者曾任台灣憲政中心副研究員）

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