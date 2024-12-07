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綠學院》敢問兄台何方神聖，竟掌握儲能案場的生死？

在儲能案場使用的銀針，則是儲能保險。我每次在《電力交易專案經理即戰力實務班》課堂討論儲能案場投融資時，保險永遠是最熱門的話題。儲能專案經理覺得保險公司過於保守，明明電池照正確程序維運很安全、根本不會沒事燒起來，但保險公司聽到儲能就避之唯恐不及，這個也不能保、那個只理賠一半。偏偏沒有保險這根銀針，儲能案場就很難取得銀行融資，沒錢專案也推進不了，於是專案經理只能眼睜睜看著保險費翻倍再翻倍，根本漫天要價啊！
綠學院

綠學院

2024/12/07 11:30

（取自貼文）（取自貼文）  

楊貽叡

皇帝是史上風險最高的行業，高達三分之一以上最終都非自然死亡，隨時要面對被下毒、刺殺、謀反、推翻等風險。皇帝可以不離開皇宮減少外部風險，但天天都得吃飯，於是身邊人最容易對皇帝進行謀害的方式，就是在飯菜裡下毒，因此銀針試毒就成了皇帝的保命符。

在儲能案場使用的銀針，則是儲能保險。我每次在《電力交易專案經理即戰力實務班》課堂討論儲能案場投融資時，保險永遠是最熱門的話題。儲能專案經理覺得保險公司過於保守，明明電池照正確程序維運很安全、根本不會沒事燒起來，但保險公司聽到儲能就避之唯恐不及，這個也不能保、那個只理賠一半。偏偏沒有保險這根銀針，儲能案場就很難取得銀行融資，沒錢專案也推進不了，於是專案經理只能眼睜睜看著保險費翻倍再翻倍，根本漫天要價啊！

三種儲能保險介紹


鋰電池（全名鋰離子二次電池）儲能系統的火災問題確實讓保險公司的承保態度變得非常小心謹慎。我們之前文章曾經整理出造成儲能火災的「五大嫌疑犯」及「頭號要犯」（註一），儲能火災真的有這麼嚴重嗎？所謂的儲能保險，到底是保什麼呢？

●儲能保險產品一：建置期工程險

在儲能系統建置階段，工程險是關鍵的保險。該險種可保障施工過程中的意外損失，涵蓋例如火災、爆炸、自然災害及工地事故對建設材料及設備的損害。在儲能設備的建置過程中，鋰電池的搬運、組裝以及相關電力系統的安裝都涉及複雜的工程環節，這使得施工期間的風險相對較高，因此，工程險對於儲能系統的建置期格外重要。

特別是鋰電池在安裝階段便存在一定的風險，因為它們極為敏感，搬運或安裝時如果遭到撞擊、受損或受到高溫影響，可能產生化學反應，甚至導致火災。這些意外會影響施工進度，甚至威脅人員安全。工程險可提供必要的財務保障，並促使儲能公司在建置期更注重安全規範，從而有效減少意外發生的機會。

建置期工程險的保費估算，是抓儲能案場建置成本的一個比例，保險公司會根據案場的地點、設備選用、執行團隊等，根據其能承受的風險核定保額和保費，但要注意的是核保結果不見得能完全覆蓋整體案場額度。業界用語「全保」的意思就是，例如案場建置成本要三十億，而你投保了三十億規模的保險，就是全保；如果相同金額的建置成本，而你只投保了二十億規模的保險，就不是全保。有時候，保險公司也不想承擔全部的風險，會不讓你全保，要你去找其他保險公司湊團或自行承擔風險。

●儲能保險產品二：營運期電子設備險

當儲能案場竣工上線運轉後，每天要上台電的交易平台進行競標來產生獲利，替老闆工作賺錢。儲能系統百萬電池大軍每天上班總是會出問題的，營運期間面臨著各種風險，跟電池有關的如電池老化與熱失控、電池管理系統沒預警，還有儲能系統整合的設計和執行盲點、人為管理問題、氣候或環境因素。

這時就仰賴電子設備險提供必要的保障。此保險可涵蓋設備在正常使用過程中可能出現的損壞，在設備故障時獲得修理或更換的經費，從而確保營運的穩定性。同時對故障時產生的風險進行相應的承保安排，以期在意外發生時能夠減少企業的財務負擔。營運期電子設備險的保費估算，也是抓儲能案場重置成本的一個比例。

近年來，國內外有些許儲能熱失控案件導致保險公司較難承攬營運期保險，大型案件通常要透過國際再保險資源，較能湊齊完整保額。為了在專案預算內達到保險需求，多數大型案件案主會透過保險經紀人（以下簡稱保經公司）洽談國內外保險公司。保經公司可透過其業界人脈，以及手頭承保案件與保險公司協商較佳的保險條件和費率，最重要的是通常大型案件會涉及數十間的國內外保險公司共保，其巨大的溝通成本也並非一般公司能應對。

●儲能保險產品三：營運期營業中斷險

設備故障或其他意外，除了增加維運經費外，還可能造成儲能停工檢修，沒辦法替老闆工作賺錢，老闆就會不開心。銀行也會不開心，因為老闆可能會藉機拖欠借款。因此有很多銀行會在融資條件裡面放入建議營運中斷保險，其原因正為確保案主能還本還息。

營運期營業中斷險主要目的是在意外事件導致設備停工時，減少企業在固定費用上的負擔，確保企業在停工期間的基本支出可以得到補償，從而避免因短期的營運中斷造成過度的經濟損失。意思是目前的營運期營業中斷險大多僅涵蓋案場的固定費用，如租金、員工薪資、定期維護保養費用、設備折舊費用、案場融資利息費用，未涵蓋變動成本或營業收入的損失，而這卻是企業最在意的。

主要的原因是，目前主流營運期營運中斷險的保費估算，是抓其總營運成本的一個比例，而營業中斷之營收損失舉證較困難，理賠上多有爭議，因此保險公司近年來較不願意承保營收損失。

三種保險公司的風險管理策略

面對這些以前從未見過面的新能源相關風險，保險公司的風險管理策略有三：

●策略一：嚴格的風險評估

保險公司在承保儲能系統時，通常會對鋰電池的安全性進行詳細評估，包括電池的製造品質、安裝環境、應用場景及維運等，以確保電池在合理風險範圍內使用。

●策略二：提高保費及承保條件

儲能系統的保費往往會隨著風險增加而上漲，並且保險公司可能會限制承保範圍，例如不承保由電池本身缺陷造成的損失。此舉可部分減少保險公司承擔的高額賠付風險。

●策略三：要求防火防爆設施

保險公司在承保時，可能要求儲能設備安裝防火、防爆系統，如火災探測器、自動滅火裝置及排煙設施，並且要求設備管理人員接受專業訓練，以便在火災發生時迅速應對。

除了保險，儲能業也採取多種措施以減少鋰電池火災的風險，例如選用穩定性更高的電池化學結構及採用熱管理系統，降低電池過熱的可能性。此外，開發智慧監控系統，可以即時偵測電池的溫度、電壓及充放電情況，及早預防可能的熱失控。

上個月《天啊，漂綠的始作俑者竟然是他？》綠學院重啟了綠色金融和ESG投資白話文運動，綠色保險是綠色金融的一塊重要拼圖，今天談的儲能保險就是綠色保險的重要支撐。雖然有這麼多的風險，但也同時意味著其中潛在的商機。商機要從打破誤解開始，我們將於近期和你進行一場深度的對話，讓儲能業和保險業從互相埋怨和嫌棄，到雙方善用銀針共創新商機。

（註一）請見《513大停電後忙炒股？專家叮嚀投資儲能前應詳閱電池爆炸說明書》《513大停電後忙炒股？專家叮嚀投資儲能前應注意這個核爆級風險》兩文


本文經授權轉載自【綠學院】敢問兄台何方神聖，竟掌握儲能案場的生死？

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