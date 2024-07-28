自由廣場》好佳在！有前瞻基礎建設

◎ 葉欣怡

凱米強颱連三天豪雨，南部山區降雨量超越了莫拉克，這無疑是極端氣候的現象。然而，與過去相比，我們所受的災害卻沒有那麼嚴重，這歸功於前瞻基礎建設的成果。

屏鵝公路的電纜地下化、曾文南化聯通管與南化防淤隧道及高雄廿五座滯洪池，這些基礎建設大大減少了此次颱風帶來的傷害，並且迅速退水。高屏地區在凱米颱風期間遇上大潮與豪雨，單日降雨量破千毫米，相當於三個月的雨量，淹水是必然的。然而，沒有這些基礎建設，後果將無法想像。

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此外，風力發電量達到二二○萬瓩，相當於核三的發電量，且在這次風災中並未受損，也讓一些謠言不攻自破。另一個例子是增加至東部的海空交通備援，避免遇到颱風或地震時，東西部失聯的情況。

總統府甫公布氣候變遷委員會的名單，其中不少委員常公開發表對核能的看法。然而，以凱米強颱為例，良好的全面基礎建設增加了建設韌性，這才是應對極端氣候的正確之道，也符合民眾期待的措施。

透過前瞻基礎建設，國人在面對極端氣候時展現了更強的韌性和應變能力。然而，也需思考未來，確保這片土地的永續發展，為下一代創造一個更安全、更穩定的生活環境。這不僅是對當前基礎建設成果的肯定，更是對未來的承諾。

（作者為台南種籽創意繪本手作坊負責人）

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