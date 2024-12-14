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自由開講》臆測川普？預測川普！

2024/12/14 12:31

◎ 李文忠

川普就職典禮史無前例邀請習近平出席，預示未來美中關係仍是「鬥而不破」的局面，其它推論未免想太多。國台辦稱台灣將由「棋子」變「棄子」，馬辦蕭旭岑好笑地預言：美中關係將有大變動。前者要對上表忠，後者要向中表態，可以理解，但昧於國際形勢、美國政情、川普個性，只有中國小粉紅的水準，不值一哂。

川普就職典禮史無前例邀請習近平出席，預示未來美中關係仍是「鬥而不破」的局面。（美聯社檔案照）川普就職典禮史無前例邀請習近平出席，預示未來美中關係仍是「鬥而不破」的局面。（美聯社檔案照）

川普的核心信念是：1、America First,Make America Great Again，2、視中國為最大敵人，全力防堵，二者也是川普崛起的原因。美國若犧牲台灣，上述二項從何談起？換句話說，美國基於其國家利益，在台海的基本立場沒有改變之虞。

台灣要擔心及因應的是：

一、川普對台灣有某些定見，不盡合理也不公平，如何透過友台的川普核心幕僚及重要官員調整。

二、川普對台灣國防經費、晶片、貿易逆差有具體發言，台北要及早因應。

三、川普是生意人出身，身段手腕靈活，雖不致影響我核心利益，仍要隨時掌握預警。

四、川普偶有直率不客氣地發言，如稱杜魯道為加拿大省長，過去台灣也領教過。政府必須基於國家利益及尊嚴，不卑不亢適當回應。

川普提名的國務卿、國家安全顧問、國防部長人選均為對中強硬派，預示了川普政府的政策立場。圖為準國務卿魯比歐。（路透資料照）川普提名的國務卿、國家安全顧問、國防部長人選均為對中強硬派，預示了川普政府的政策立場。圖為準國務卿魯比歐。（路透資料照）

幸運地是：1、反共抗中是美國人民及兩黨共識，且趨勢長期不變。2、人事即政策，川普提名的國務卿、國家安全顧問、國防部長人選均為對中強硬派，預示了川普政府的政策立場。再者，美國白宮、國務院、國防部、國會都是龐大的官僚體系，它們的政策傾向決定了大部份政策及日常運作，這對台灣有利

（作者為國防院執行長）

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