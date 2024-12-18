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林保華之聲》川普夫婦會見安倍昭惠的訊號

美國媒體報導，本次晚宴並非透過政府管道，而是川普直接聯繫安倍昭惠而安排的私人行程。川普在第一任總統任期，與安倍建立且持續保持非常密切的良好關係，兩人的妻子也有好交情。自安倍二○二二年遭槍擊身亡後，川普就常致電給安倍昭惠表達關心，雙方迄今仍保有密切聯繫。而川普在這次選舉期間也遭到槍擊，川普因為扭頭，子彈從耳邊穿過而僥倖逃過一劫，彼此有相同遭遇卻有不同命運，令人唏噓。
林保華

林保華

2024/12/18 05:30

  ◎ 林保華

美國準第一夫人梅蘭妮亞十二月十六日在X社群平台貼出川普夫婦與日本前首相安倍晉三遺孀安倍昭惠的合影，安倍昭惠立於中間，川普夫婦分站兩側。梅蘭妮亞的貼文說「能在海湖莊園再次款待昭惠夫人，我們倍感榮幸。我們緬懷安倍前首相，並向他留下的偉大政治遺產致敬。」文詞溫馨，也傳達出重要信息

美國候任總統川普（左）和夫人梅蘭妮亞（右），15日在海湖莊園接待日本前首相安倍晉三遺孀安倍昭惠（中）。（取自梅蘭妮亞X平台粉專）美國候任總統川普（左）和夫人梅蘭妮亞（右），15日在海湖莊園接待日本前首相安倍晉三遺孀安倍昭惠（中）。（取自梅蘭妮亞X平台粉專） 

美國媒體報導，本次晚宴並非透過政府管道，而是川普直接聯繫安倍昭惠而安排的私人行程。川普在第一任總統任期，與安倍建立且持續保持非常密切的良好關係，兩人的妻子也有好交情。自安倍二○二二年遭槍擊身亡後，川普就常致電給安倍昭惠表達關心，雙方迄今仍保有密切聯繫。而川普在這次選舉期間也遭到槍擊，川普因為扭頭，子彈從耳邊穿過而僥倖逃過一劫，彼此有相同遭遇卻有不同命運，令人唏噓。

川普就任前已在海湖山莊會見國內外政經人物，尚未上台，影響力已經擴散。現任日本首相石破茂努力想見他，但未能成功，只通了五分鐘電話。看來川普要觀察石破茂是否尊重安倍的「偉大政治遺產」。

川普夫婦向安倍的「偉大政治遺產」致敬，可見這個政治遺產不只是日本國內的，更是國際的。說白了，應該就是偉大的印太戰略。根據《安倍晉三回憶錄》所載，安倍第一次見川普時，就談及中國大規模擴軍是針對美國而非只針對日本自衛隊。所以川普從第一任就根據印太戰略部署美國的政治、經濟、軍事力量。拜登出任總統也繼續，但顯然做得不夠好，而引發川普不滿

安倍昭惠與台灣有極為友好的關係，安倍去世時，當時是副總統的賴清德以家屬友人身分赴日本安倍家弔唁。去年安倍逝世一週年，安倍昭惠訪台灣，見過蔡英文總統與當時是副總統的賴清德，並到高雄紅毛港保安堂向安倍晉三銅像獻花致意。今年五二○，安倍昭惠應邀來台灣出席賴清德總統的就職大典，賴總統專程會見。安倍昭惠在X社群平台也貼出她與蔡英文的合照，說自己受邀參加蔡英文總統任內的最後晚宴，「相信先生一定也在我的身邊」。

安倍昭惠與台灣有極為友好的關係，今年五二○，安倍昭惠應邀來台灣出席賴清德總統的就職大典，賴總統專程會見。（總統府提供）安倍昭惠與台灣有極為友好的關係，今年五二○，安倍昭惠應邀來台灣出席賴清德總統的就職大典，賴總統專程會見。（總統府提供） 

安倍昭惠這次到美國，是從西班牙去的。因為她是「日台國際櫻交流會」榮譽會長，在西班牙巴斯克自治區出席台灣昭和櫻種植活動。這項活動是她與台灣友人種植來自台灣的五株昭和櫻。事畢她就從西班牙飛赴美國。她在海湖莊園不可能不談到自己是從西班牙飛過來，並談及她與台灣的友誼，她應該也會談到安倍的經典名句「台灣有事就是日本有事」。根據《安倍晉三回憶錄》安倍說「川普比我想像的謙虛得多。」他的團隊成員告訴安倍「他是很好的聽眾。」安倍說：川普常常靜聽他的說法。

相信這些都能加深川普對台灣的了解，尤其台灣在印太戰略中的不可或缺地位。

（作者林保華是資深時事評論員）

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