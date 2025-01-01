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林保華之聲》中國暨大僑大培植 中共對台統戰奇兵

反共網紅八炯與閩南狼陳柏源拍攝的揭露中共統戰台灣的影片，可說是揭露了中國統戰台灣的最新手法。特別指出中國的暨南大學與華僑大學已經成為中國的「統戰學校」，培訓中共的統戰奇兵。香港特區政府就是到這兩個學校招收香港警察作為幫兇。
林保華

林保華

2025/01/01 05:30

  ◎ 林保華

反共網紅八炯與閩南狼陳柏源拍攝的揭露中共統戰台灣的影片，可說是揭露了中國統戰台灣的最新手法。特別指出中國的暨南大學與華僑大學已經成為中國的「統戰學校」，培訓中共的統戰奇兵。香港特區政府就是到這兩個學校招收香港警察作為幫兇。

反共網紅八炯（左）與閩南狼陳柏源拍攝的揭露中共統戰台灣的影片，揭露了中國統戰台灣的最新手法。（資料照）反共網紅八炯（左）與閩南狼陳柏源拍攝的揭露中共統戰台灣的影片，揭露了中國統戰台灣的最新手法。（資料照）

毛澤東於一九三八年在《中國革命和中國共產黨》一文指出：黨的建設、武裝鬥爭、統一戰線是中國革命的三大法寶。中共早有黨校、軍校，到最近才有統戰學校。中共建國執政已經七十五年了，至今還處於「革命」階段，怪不得如今不但「民不聊生」，甚至「官不聊生」。

暨南大學在一九五二年的院系調整時被廢。一九五五年我回中國時已經沒有這所大學，後來回中國的僑生越來越多，很多考不上自己所選填的大學，暨南大學於是在一九五八年恢復，以安置這些僑生，當然也有本地學生。地點就設在僑生回國參與「高考」的地點廣州。後來回國的僑生更多，一九六○年於是又在泉州設立華僑大學，僑生多屬閩粵籍，故在他們的家鄉安排他們。當時他們歸由教育部與僑委會雙重領導。

文革期間沒有僑生回國，這兩所大學也停了。到改革開放時，回國就讀的僑生雖然很少，但學校恢復了，二○一九年它們歸由中共中央統戰部領導，成為道道地地的統戰學校。

願意進入這兩所大學的，大多是準備到中國發展或在當地難以入學的僑生及港澳台生。例如，原本由中國人民大學法律系派老師赴香港樹人學院，培訓香港人熟悉中國法律，當時親共政黨民建聯就有一些成員接受培訓，以便將來到中國發展；有的則直接到中國就讀。後來的形勢發展是，他們之中有些人愛國爆棚，不留在中國發展，而是回到港澳台，成為中共滲透港澳台的逆襲奇兵。港澳早已淪陷，他們搖身當起警察或公務員，更領悟中共壓迫人民的模式。如今則傾全力逆襲台灣，要把台灣給港澳化，成為他們的最重要任務，也是我們面臨的巨大威脅。

台灣有些人去中國讀書，是為了便於在中國發展，中國學歷對他們是正面的政治資本；但若是回來逆襲台灣，他們的中國學歷就成為負面形象，於是就千方百計的隱瞞與刪除；即使被揭穿，也要勉強解釋。例如學中國法律或政治的，他們很難解釋把中國法律與政治搬回台灣做什麼？若為知己知彼，當然是例外，他們自然不須隱瞞或刪除中國學歷。近來中國的大學也在恢復「家政」學系，有些地區甚至有統戰部插手，難道準備培植人手將來「打入」台灣家庭？

揭露中共統戰影片中最重要一點是中共已經著手「利用台灣人對台灣搞統戰」，也就是「以台制台」。末代港督彭定康說：「我感到憂慮的，不是香港的自主權會被北京剝奪，而是這項權利會一點一滴地斷送在香港某些人手裡。」香港最後就敗壞在林鄭月娥、李家超等人手裡。台灣某些藍白人物也在幹這種事，台灣人必須給他們當頭棒喝！

（作者為資深時事評論員）

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