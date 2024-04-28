自由廣場》美眾院援助953億美元的啟示

◎ 張昭仁

延遲了六個月，美國國會終於表決援烏克蘭、以色列及台灣953億美元援助武器案，這件事給我們兩個啟示。

第一，軍援案通過後，澤倫斯基說，武器延遲己讓俄羅斯在多處前線取得先機，「現在，我們有勝利的機會」。少了美國的援助，烏克蘭無力單獨應戰俄羅斯，在美援遲緩的這半年，歐盟諸國竭盡所能支援烏克蘭。俄羅斯有中國、伊朗、北韓的支援，烏克蘭若沒有民主國家的支持，難以對抗俄軍，烏克蘭若輸了或放棄抵抗，就成為俄羅斯的一州，烏克蘭年輕人將被編入俄軍，充當進攻波蘭的炮灰，絕對不會有和平。東亞情形雷同，台灣必須堅守民主陣營，與美日韓菲民主陣營在國防安全方面互援以形成印太安全網，台灣若輸了或放棄抵抗，台灣將成為中國的一省，鎖進共產陣營，台灣青年將被編成解放軍，充當炮灰，與兵援日菲的精良美軍武器對抗，死傷更為慘重。這是一個陣營對抗的年代，沒有中間灰色地帶。

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第二，美國眾議院共和黨議員延遲援助案六個月，最後仍以3比1的比數通過，其中反對的四分之一是共和黨議員，其立場是以美國邊境問題與國內議題優先為主，縱有不同意見，他們的背後仍是美國，此與台灣大不相同，台灣立法院的國民黨與白黨，他們的背後可能不是台灣或中華民國，而是妨害國安，反對「反滲透法」，更仔細看，其背後可能是放著災區不管，趕去朝共的中國五星旗，這是台美兩國在野當的最大不同。

（作者是會計師）

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