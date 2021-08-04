自由開講》知識才是力量？疫情帶你看清誰才是真該相信的人！

王英明

弗蘭西斯·培根名言：「知識才是力量」。在台灣的新冠疫情時代，這句話完全失效，不管有沒有知識，人人都有力量、都要發言。個個都是專家，君不見，不是內科系統的醫師（例如某些精神科），竟都能寫武肺或疫苗文章，「評論」多年經驗的感染科醫師及疫情中心醫療界諸位菁英，而且說：你們錯了。這不是很奇怪嗎？

目前趨勢是，政治都凌駕科學，黨主席的學問，比食藥署的藥理學博士、教授「更權威」。對「EUA審查委員」「ACIP委員」，兩者傻傻都分不清的某黨主席，也湊熱鬧指責「疫苗專家不懂疫苗」。有些縣市長以前從未參與公共衛生事務，現在突然搖身一變，自詡是防疫全國最內行，指揮虎虎生風。結果是管控無序，四處烽火，讓有智慧的公民搖頭，無可奈何。對照美國影集「指定倖存者」，他們國會及輿論，可針對美國總統的疑似失能，提出糾舉罷黜聽證會，受大眾公評。這種可制衡的制度，看來還真有點令人羨慕。

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染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）諮詢委員，近日確定將高端疫苗列入公費施打，並建議朝疫苗混打方向規劃，對此，時代力量黨主席陳椒華（中）掀出ACIP委員多是小兒科醫師，質疑「你們懂免疫橋接？你們懂混打？」沒想到立刻被醫生拿出專業打臉。（資料照）

這是新的病毒、新的疫苗、新的話題，很多觀念、論文或實驗，內容隨時都在改變，不用功的記者所在多有，亂提問題或亂報導，十分讓人生氣。這是網路時代，發言隨心所欲，真假資訊滿天飛、YouTuber 侃侃而談，鄉民留言隨便洗版、不負責任，談話性節目某些名嘴，稍微懂點皮毛、就大放厥辭，正確與否，最後都要靠閱聽者自己判斷，民眾真的是非常忙、又非常累！

先進國家的人民不必這麼費心，除了有部分人是反對打疫苗之外，可能是個人主義之故，多數人忙於照顧自己與家人的生活，一般民間不知道什麼是Ct值、R0值、疫調匡列，更不會隨時有閒功夫質疑政府的防疫措施。有疫苗就打，缺貨了就是「乖乖」等。美國食藥署FDA的權威性，大到從未聽說過有人敢去挑戰，除非學問比FDA好（但學問那麼優、早就被網羅進去了）。對兩次防疫成績做得這麼辛苦、這麼好的台灣CDC，卻仍有人嫌的要死、罵東罵西。西方國家的人，看到了會認為這根本是無理取鬧。台灣人卻認為這是防疫生活的日常。

對兩次防疫成績做得這麼辛苦、這麼好的台灣CDC，卻仍有人嫌的要死、罵東罵西。西方國家的人，看到了會認為這根本是無理取鬧。台灣人卻認為這是防疫生活的日常。台灣CDC指揮官陳時中。（資料照）

最近台灣有人以疫苗不夠，接種會「過期」，聲稱要聚眾去總統府抗議。姑不論人類會不會像超市的豬肉一樣「過期」，識字的人，應該有看到莫德納疫苗生產線出問題的新聞，應該要善意體諒台灣疫苗採買過程的艱辛、及真正到貨的不易，應該耐心合作、並好好坐下來聽CDC的說明，稍安勿躁，而不是像鬥雞一樣，每天叫個不停。這樣並不會使確診人數下降。

第二劑疫苗是「加強並刺激記憶細胞」，使以後抗體更強更持久，不會「保鮮過期」。mRNA原則是隔一個月就打第二劑，但指揮中心也表示，隔二到三個月後再打也無妨，AZ的第二劑更是隔越久、抗體越好（當然也不要拖到一年）。

目前台灣應做的是，設法把能拿到的疫苗，趕快讓第一劑普遍化，這比讓第二劑照原定時程完成接種，更是重要。除了像美國財大氣粗，疫苗來源充足，世界上很多國家都因貨源問題，而採取很多彈性接種政策，非常不得已。疫苗如何分配，讓專家去操心吧，我們外行人，置喙什麼？其實最、最要緊的是，各人繼續保持平常高度的防疫生活方式，而不是「給我疫苗、其餘免談」。

近日又看到某名醫在YouTube 的受訪節目比手畫腳，大肆攻擊政府沒做好事先宣導，言下之意，若照他的「打疫苗的預防猝死秘訣」，則「300人不會因接種新冠疫苗而枉死」，雖然該名醫也很積極推廣疫苗，但筆者認為，他是否應該以保守的角度聲明：「純是個人意見，不是醫學界公認」。否則民眾會以為，「真正專家在民間」，「中央指揮中心是在做什麼？」

有關「疫苗致死」話題，從很多不幸逝者的剖檢資料，對照研究死亡背景值比較，學者專家都已一再提出學理證明，目前沒有任何一個猝死與疫苗有直接關係。「沒有疫苗，每天還是有一定數目的人死亡」，這個事實，很多人還是聽不太懂，或聽不進去。該名醫的意思，是否很多臨床醫師對接種者當時的評估或宣導，做得不夠謹慎，才有「那麼麼多人死亡」？或根本政府為衝接種覆蓋率、隱瞞欺騙民眾？所以他說，政府說這是科學，可是人民不相信這種科學。這是很嚴重的指控，也煽動人民對政府的不信任感。若照他的說法，高血壓控制不佳的人一針下去，因為很痛、血壓會立即升高而馬上掛掉，這是否太危言聳聽了？而且病人應該是當場死亡才對，不會是過了一兩個禮拜。

名醫提到疫苗的禁忌，跟一般原則都差不多，但又「強力推薦」注射疫苗前後，要服用蜂膠、魚油，以增加抗體的產生，這真令人吃驚。過去他也提過洗熱水澡，可以增加抵抗力、也是匪夷所思。又說高危險群應抽血查驗「血栓指數」D-dimer，若數字高者就不應接種，可以防止血栓悲劇。又指疫苗注射後、即使發燒也不要服用消炎止痛藥物，打針時手不能插腰。這些恐怕都缺乏學理上根阿據，也不符合主流醫學說法。

推銷健康食品是可以，但不宜由地位尊崇的醫師來做廣告。若是這麼有效，政府應該對全國民眾普發蜂膠、魚油（而不是什麼五倍券）。疫苗導致的血栓（其實不只有AZ會引起），是無法以事前的抽血得知而事前預防的，血栓指數只是在發生後做為追蹤之用。目前國內疫苗導致血栓約是百萬分之四，機率非常低，很多醫師形容，比被雷公打到的機會還少（前台大某名醫說是十萬分之二，並不正確）。打疫苗後的高燒不舒服，通常是6小時以後，吃些退燒藥，此時對抗體的產生，是不會有什麼太大影響的。服用荷爾蒙，避孕藥者者不要接種，這個建議則早在五月份已經被防疫中心取消了。名醫說法顯未跟上腳步。

事實上經過接種醫師的評估，能注射就要趕快注射，才能早早有抗體，保護不要變成重症，這才是更緊急的最高原則，而不是「稍微怎樣就不打」，以為如此就可以減少「猝死」，筆者覺得這樣也太過天真。醫師的地位崇高，病人會相信醫師講的話，發言不能不慎，任何處置應該以主流醫學的公認想法為主。

事實上經過接種醫師的評估，能注射就要趕快注射，才能早早有抗體，保護不要變成重症，這才是更緊急的最高原則。（資料照）

換言之，大眾應該聽防疫指揮中心的公佈，而不是看YouTube 。指揮中心有義務保護國人健康，出了事必須負責，而其他人的發言並沒有。若有人因此聽了而害怕不敢打、或是去先檢查一堆沒必要的東西，造成緊張兮兮，或延遲了接種，最後卻不幸染疫而身亡，這是誰的責任呢？

要知道，得了武漢肺炎，所造成的血栓，比疫苗造成的血栓可能多出幾十倍，且更難以治療，也與呼吸衰竭、肺纖維化脫不了關係。相反，若只是疫苗造成的血栓，不但罕有，而且大多可以治癒。恐懼AZ疫苗的人（例如曾經投書「教師打疫苗兩個問題」的某教師團體，其癥結還是在不敢打AZ疫苗），宜多深思，不要人云亦云，耽誤保護力的獲得。

嚴格監督執政者，至為重要。但隨時懷疑政府「一直在謀害人民」（以便將來失去政權？），又指責防疫、藥檢專業人才太過缺乏，所以「一無是處」。或是罵有關人員炒股、偏袒，反正就是草芥人命，圖利自己。這樣真的會讓想為台灣奉獻心力的人，疲於奔命，天天忙於解釋、進而無法專心做事，漸漸心灰意冷。當有知識的人（我們的生技感染症人才，就是那麼幾個）都退居下台，而萬一是沒知識者出來領導，力量在哪裡？

要知道，大家共同的敵人是病毒，好好的攜手合作，努力把台灣顧好最重要。而且，知識才是真正的力量。

要了解這道理，很困難嗎？

（家庭醫學會創會理事）

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