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社論》朝野團結爭取參與WHA

2024/05/31 05:30

第七十七屆世界衛生大會（WHA）本週在瑞士日內瓦登場，因中國施壓，台灣未收到邀請函。友邦提出台灣以觀察員身分出席的提案也再度被拒絕排入議程。我們連續八年被排除在全球公共衛生政策的最高決策場合外，不僅是台灣的損失，更是世界的損失。在世衛大會場外繼續奮戰的衛福部長邱泰源說，我們參與世衛是「健康」，而非「政治」議題，會以創新策略發揮台灣實力智慧和良善，突破障礙參與國際。事實上，雖然長年叩關失敗，但我們一次又一次的向國際發聲，以實力爭取認同，既提高參與正當性，也凝聚國民意志，這是兩岸互不隸屬的真正體現過程。

對於台灣再遭排除，中國辯稱，這表明國際社會堅持一個中國原則，並說台灣專家參與世衛技術活動「並無阻礙」，還反控是台灣政治化衛生問題。這套說詞完全是惡人先告狀。以政治理由阻擋台灣與會，正是北京，現卻大言不慚，極盡顛倒是非。台灣無法以會員身分參與世衛，權益遭受影響，但我們並不氣餒，更努力貢獻醫療專業，回應不公平的對待。二○一九年十二月三十一日，台灣以電郵通報世衛，要各國警覺來自中國已人傳人的「非典型肺炎」。中國與世衛在武肺疫情伊始，資訊掩蓋，是我們展現專業，且對中共向來欺瞞的統治習性，掌握研判，才能對已在中國爆發的疫情，洞燭機先，因應部署。自救之後救人，我們希望積極貢獻國際社會，卻頻遭中共阻止他國支持台灣的參與。慣常把衛生問題政治化，中共也為此付出代價，武肺重創整個中國，至今仍未完全恢復。

中共近年頻打法律戰，為併吞台灣合理化。包括刻意曲解、濫用聯大第二七五八號決議，將其連結一中原則，誣指稱台灣從屬於中國。然而，一九七一年中華民國被逐出聯合國，當中二七五八號決議，只把原本由中華民國代表轉為中華人民共和國，這與台灣的歸屬毫無干係。中共意圖，遭美國政府多次反駁並非事實，美國國務院亞太副助卿藍墨客近期講得更詳盡，指第二七五八號決議並未替中國「一中原則」背書，也不等於一中原則，更不代表國際對一中原則有共識。其次、各國與台灣的關係是由各國主權決定，與二七五八號決議無關。再者、這決議不是聯合國對台灣最終政治地位的立場。最後、這項決議未排除台灣有意義參與聯合國和其他國際組織。美國政府從法理基礎直接駁斥，傳遞明確訊號，也促使其他國家更願意支持台灣。

我們今年參與世衛，比往年有更多進步。包括世衛大會上發言挺台的國家，要較去年為多，荷蘭與紐西蘭等國並首度發聲。另外，由民團組成的世衛宣達團、朝野立委組成的視導團、以及官方的世衛行動團，本週均齊聚日內瓦，一起出席台灣醫療展等活動，既爭取國際支持，共同發聲也展現難得團結。面對北京各種伎倆，朝野政黨經常態度分歧。不過，這次為了參與世衛，朝野站在一起，這樣的力量，讓我們更能抗衡中國。中共對朝野政治人物區隔對待，但封鎖國際空間，則絕不手軟，更不因是藍或綠，有任何差別。這次帶領朝野立委到日內瓦的立法院副院長江啟臣，曾為國民黨主席，四月原要前往越南出席台商活動，亦因中國施壓，導致越南最後拒發簽證。北京對在野陣營採取笑臉攻勢，是為弱化及分化我們，政治人物一廂情願的幻想，只會淪為中共操控的政治工具。

愈來愈多國家挺台參與世衛，國內朝野並能團結一致發聲，這是以行動證明台灣不同於中國。賴清德總統就職演說即強調，中華民國與中華人民共和國互不隸屬；任何一個政黨，都應該要反併吞、護主權。總統這一席話，只是作為主權國家最基本的道理，卻被深藍人士指控是「新兩國論」，彷彿成為台海挑釁的一方。事實證明，國際社會與媒體對總統就職演說評價正面，認為延續前任蔡政府的穩健對外政策。中共上週策動環台軍演，誤以為用戰爭威脅，台灣民眾就會質疑賴政府。結果社會反應平淡，生活日常。反倒美國等國警告北京莫輕舉妄動，助台捍衛民主。台灣推動參與世衛案也看到，美國為主的民主國家，紛紛挺台。這說明中共愈在國際打壓與軍事脅迫，我們與民主盟邦關係更加緊密，並從法理面向釐清台灣並不屬中國的國際地位，證明兩岸互不隸屬關係，更是凸顯民主與威權的絕不相容。

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