自由開講》是可忍，孰不可忍

◎洪昱睿

十月一日為中國「國慶日」；不意外的，許多「親中」的台灣藝人紛紛在中國人最常使用的社群平台，如「微博」等發文祝賀「偉大祖國七十五歲生日快樂」等令台灣人感到噁心的文章。

歐陽娜娜剛喊「台灣就是中國領土」，張韶涵（圖）也跟進。（翻攝自微博）

若只是祝賀「新中國」生日等，我們也毋需過度反應，只要他/她們沒有提到「希望台灣盡早回歸祖國，共同實現中華民族的偉大復興」之類的內容也就算了。畢竟蔡前總統曾表示「沒有人需要為自己的認同而道歉」，他/她們的祝賀文尚屬言論自由，我們冷處理便是。

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但解放軍東部戰區於本月十四日清晨宣布並於同日傍晚舉行完畢俗稱「圍台軍演」的「聯合利劍-2024B」演習，這很明顯是針對賴總統的國慶談話，所表達的不滿與挑釁，意圖恫嚇台灣政府及台灣人民，是相當不可取的惡劣行徑。

中國解放軍東部戰區發布「聯合利劍-2024B」演習區域示意圖。（取自中國東部戰區微博）

未料在中國發展的台灣藝人，包括張韶涵、歐陽娜娜、歐陽娣娣、林瑞陽、張庭等人不但轉發中共黨媒「央視新聞」微博上所貼出的「軍演示意圖」和一段恫嚇台灣的句子「轉發支持！台獨是死路一條！台灣自古就是中國領土，只有一個中國！聯合利劍2024B演習開始了」還各自己加上了「台灣自古就是中國領土、「只有一個中國！」、「祖國統一，勢不可擋。」、「捍衛國家主權！維護國家統一」、等令台灣人白眼翻到後腦勺去的文句！

筆者認為，這已到了「是可忍，孰不可忍」的誇張地步了，這種「數典忘祖」的藝人再不抵制不行了！呼籲台灣人們，不要再對這些藝人有任何期望，爾後也不要再追蹤他/她們的消息，不要再當其粉絲了！贊同武力恫嚇台灣的中共同路人，不值得台灣人的支持！

（作者為語文工作者）

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