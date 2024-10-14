自由開講》中共軍演步步進逼，臺灣國軍以決心與實力守護民主防線

◎泰淖惹

中共軍演：以武力恫嚇臺灣的戰略工具

中共「聯合利劍-2024B」軍演再次暴露出其對臺灣進行軍事威脅的老舊套路顯示了北京當局無視國際法和兩岸和平穩定的立場。此次軍演涵蓋臺灣海峽、北部、南部以及東部的海空，意圖明顯，就是透過軍事壓力對臺灣進行武力恫嚇，從而影響臺灣內部輿論，並向國際社會傳遞錯誤的信號。

中共的這種行徑，其實無非是通過展示軍事力量來掩蓋其自身國內問題和國際形象的衰退。內部經濟疲軟、社會不穩的現實讓北京更加依賴外部挑釁以凝聚國內支持，並轉移外界對其人權侵犯、經濟放緩的注意力。然而，這些軍事演習無助於解決根本問題，只會進一步破壞兩岸關係，加劇區域內的軍事緊張局勢。中國應該清楚認識到，臺灣不會因為這些軍事威脅而放棄其自由民主的生活方式。

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中國在台海周邊展開「聯合利劍-2024B」軍演，美國國務院譴責這是不合理的挑釁行為。圖為國軍幻象2000起飛。（法新社）

國防部迅速應對：展現臺灣堅定的防衛決心

面對中共如此頻繁的挑釁，我國國防部迅速作出應對，根據「國軍經常戰備時期突發狀況處置規定」派遣適當兵力進行防禦部署。這種迅速的反應展示了國軍在面對外部威脅時的高度警覺與專業能力，更重要的是，國防部的行動傳遞出一個清晰的訊息：臺灣不會在外部壓力下屈服。

我們的軍隊不僅僅是被動防禦，而是積極維護臺灣的主權和民主自由。臺灣長期以來一直強調「備戰不求戰、應戰不避戰」，這一方針是國軍防禦政策的核心。臺灣並不主動挑起戰爭，但在面對侵略時也絕不退縮。中共應該明白，臺灣的國防實力不容小覷。國軍多次的高效反應和防衛行動已經證明，無論是軍事威脅還是外交孤立，臺灣都有能力應對挑戰。

中共的挑釁行為：製造兩岸緊張的根源

從中共的角度來看，他們無法接受臺灣作為一個獨立存在的民主國家，這顯示出中共對現實的無知與傲慢。中共長期以來試圖以「一國兩制」模式來套用在臺灣，但無論是從香港的例子，還是中國內部的強權專制來看，這樣的模式在臺灣根本行不通。臺灣是一個擁有自由選舉、法治和言論自由的社會，這些都是中國無法提供的。而中共不斷升高軍事壓力的行為，恰恰暴露出它缺乏與臺灣進行和平對話的誠意。

每一次軍演、每一次恫嚇，無非是讓臺灣民眾更加團結在一起，拒絕中共的任何政治方案。這樣的行為不僅無助於緩解兩岸關係，反而加劇了臺灣與國際社會的共識：中共才是台海緊張局勢的始作俑者。

國際社會對臺的支持與中共的孤立

在這樣的背景下，臺灣國際地位的重要性顯而易見。中共試圖在國際上孤立臺灣，卻忽視了越來越多的民主國家已經意識到臺灣的價值。美國、日本、澳洲等國家在面對中共威脅時，公開表態支持臺灣，這顯示出臺灣作為印太地區防線的一部分，正扮演著不可或缺的角色。中共的軍演不僅無法動搖臺灣的決心，反而讓國際社會看清了它的擴張野心，進一步強化了民主國家對臺灣的支持。臺灣在全球供應鏈、科技創新等領域的領先地位，也是中共無法忽視的事實。透過強化與全球經濟體系的連結，臺灣持續突破中共的外交封鎖，展現了高度的韌性和實力。

建設可恃的國防力量：國軍的使命

臺灣在面對中共軍事威脅時，已經不再單純依賴國際支持。國軍在近年來不斷提升防禦能力，從軍備更新到戰略部署，臺灣正逐步建立起一支具有嚇阻能力的現代化軍隊。這樣的軍事能力建設，正是維護臺灣安全的根本。國軍的「備戰不求戰」政策，不僅是一個防禦性的策略，更是臺灣維護和平與穩定的基石。面對中共不斷升高的挑釁行為，臺灣國防政策的挑戰與機遇同時並存。未來，中共可能會加大其軍事行動的力度，試圖通過經濟和政治手段對臺施壓。國防部必須繼續強化國軍的防衛韌性，同時與國際盟友深化合作，確保臺灣在面

對任何潛在衝突時能夠保持戰略優勢。

結論：臺灣堅守自由與主權的決心

中共「聯合利劍-2024B」軍演是對臺灣的一次嚴重挑釁，但這並不能改變臺灣人民堅守自由與主權的決心。臺灣國軍迅速有效的防衛行動顯示出我們不會在外部壓力下屈服。更重要的是，國際社會已經意識到臺灣的戰略價值，並在道義上與臺灣站在一起，共同抵禦中共的擴張主義。臺灣將繼續在強化國防、深化國際合作的道路上前行，無論中共如何挑釁，我們都將堅定捍衛自己的家園與價值觀。國防部的應對行動，正是臺灣在面對不公正威脅時展現的堅強意志與實力。

中共的軍事挑釁無法削弱臺灣人民對自由民主的向往，也無法改變國際社會對臺灣的支持。臺灣將在捍衛主權、維護和平的道路上，堅定不移。

（作者為學生）



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