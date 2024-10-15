自由開講》「只有一個中國」的幻想：中共軍演背後的真實意圖

◎智遵堡

中國東部戰區10月14日宣布在台灣周邊展開「聯合利劍-2024B」軍演，宣稱旨在震懾台獨分裂勢力。對於中共的這一無理行為，我國國防部迅速表達強烈譴責，強調這一軍演只是中共擴張主義的一部分，企圖通過威脅手段來壓迫台灣，完全無視兩岸人民對和平的渴望。

央視新聞微博貼出解放軍3次台海行動示意圖。（圖擷取自央視微博）

從戰略層面來看，這次軍演不僅是對台灣主權的直接挑戰，更是對國際社會的一次公開挑釁。解放軍東部戰區的新聞發言人李熹表示，這次演習涵蓋台灣海峽及周邊海域，顯示出中共對台灣的軍事威脅越來越明顯。央視在社交媒體上頻繁發文，煽動民族主義情緒，吸引許多「小粉紅」的支持，這一現象反映了中共通過舆論來增強內部團結的策略，卻同時暴露了其虛弱的外交立場。

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中共官媒的這種自我陶醉的表現，無非是在掩蓋其對於國際法律的蔑視及對和平的威脅。所謂「只有一個中國」的論調，正是中共以霸權思維試圖左右國際社會的真實寫照。然而，這種對於台灣的武力威脅並不會使兩岸關係改善，反而會讓台灣人民更加團結，並堅定捍衛自己的主權。

相對於中共的威脅，我國的國軍在面對這種挑釁時展現出強大的應對能力和堅定的戰鬥意志。國防部已根據現有的戰備規定，做好充分準備，確保國家安全。總統賴清德在國慶演說中強調了維護台海和平的重要性，這不僅是對中共的有力回擊，更是對國內外的信心展示。台灣絕不會屈從於中共的威脅，並會持續加強自身防衛能力，以應對日益嚴峻的安全挑戰。

此外，國際社會也在高度關注台海局勢的變化。

美國及其他盟國對中共的軍事演習表達了強烈關切，顯示出全球民主國家對於維護台灣安全的共同立場。這種國際合作是對中共霸權行徑的有效制衡，強化了台灣的安全保障，讓我們能在困難的局勢中獲得更多的支持與力量。

總而言之，中共的軍演無法改變台灣的現狀，反而會激發台灣人民的鬥志與團結。國軍的強大與堅定應對正是對中共挑釁行為的最佳回擊，未來我們必須持續加強軍事能力，同時呼籲國際社會共同抵制中共的霸權行徑，為兩岸和平找到解決之道。

（作者為學生）

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