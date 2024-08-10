自由廣場》大巨蛋千萬不要開演唱會

◎ 蕭宇亮

台北大巨蛋是一座全世界絕無僅有的下沉式棒球場，球場地面位於地下深度10.5公尺的B2層，地上結構64公尺，總高度74.5公尺。舉行棒球比賽時總共可容納約4萬席座位，內、外野看台位於地面下之下層近2萬席，中層與上層看台與VIP層則有約2萬席位。

大巨蛋為何棒球賽可以，而不能辦演唱會？除了法令上要解套之外，說得白話一點，一開始的設計就是不能開演唱會，開演唱會是會要人命的。（資料照）

大巨蛋為何棒球賽可以，而不能辦演唱會？除了法令上要排除建築技術規則施工篇127條來解套之外，事實上，大巨蛋從一開始的設計就是不能開演唱會，說得白話一點，開演唱會是會要人命的。

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眾所周知，建築物內有緊急狀況發生，逃生避難就是要引導大家在最短時間內逃到地面層才能疏散，地上層的往下走，地下層的往上爬。幾乎所有棒球場都是地上建築，所以都是往下走來逃生。但是下沉式建築的大巨蛋卻有約2萬人坐在地下層，需要爭先恐後辛苦地往上爬10.5公尺（約3層樓高）來逃生。

大巨蛋棒球比賽時，觀眾是坐在球場四周的看台上。而辦演唱會時歌迷除看台4萬人之外，在球場平面搖滾熱區可額外容納不定席竄動人數約2萬人，總計可達6萬人。相較於棒球賽時，球場上只有寥寥近百位球員與工作人員，而演唱會時地下層球場平面上則會有2萬人，萬一發生緊急狀況，搖滾區這些人勢必盲目亂竄，不知該何去何從，驚恐地互相踩踏恐怕難以避免。

紐約世貿中心在2001年911恐攻之前，也曾在1993年遭恐怖份子將炸藥放在地下停車場引爆。據當時在大樓72層上班的人引述，爆炸當時大樓約有員工與訪客4萬人，大家驚恐奔向樓層各角落的逃生梯，由於樓高110層，每層都有很多人要進來，平時寬敞的逃生梯擠爆了，梯間內尖叫聲四起，驚恐指數爆表。

引述人說，在逃生梯內只能跟著人群亦步亦趨走下來，不能快不能慢更不能停，其中有些年長者，或身體有狀況的，因無法在半路停留，被人攙扶才能走下來。他從72層樓走下來，總共花了約2小時，此後大約有10天鐵腿無法正常走路。

引以為鑑，開演唱會若發生重大意外事件須緊急疏散，大巨蛋在地面下有近4萬名觀眾，在極度驚恐慌亂中，須趕快先逃向四周看台，再「爭先恐後」「往上爬10.5公尺」才能逃生到地面層，請問蔣萬安市長，您覺得這樣做可以安心嗎？北市府把關的相關單位消防局、工務局、教育局請拿出專業，仔細審查。有工程專業背景的川伯副市長，也請發揮工程專長，少跟隨政治人物起舞，畢竟公共安全是人命關天，需要務實去探討，政治性的決定總是會帶來災難的。

（作者是土木技師）

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