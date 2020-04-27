社論》武肺亂世中浮現的台灣價值

台灣價值包括：防疫績效突出，展現民主體制及國民素養的優質內涵。（資料照，指揮中心提供）

武漢肺炎對全球經濟的衝擊，已超過二○○八年金融海嘯，直追上世紀三十年代的大蕭條。IMF最近提出《世界經濟展望報告》，預測二○二○年全球經濟將出現三％的負成長。主要經濟體美國、歐元區、日本皆為負值；不過，對中國的預測仍為正一．二％，而台灣則被調降至負四％，是亞洲四小龍倒數第二。IMF的評估不是失之太過樂觀，就是太過悲觀，準確度備受質疑。尤其，高估中國卻低估台灣，似乎與多數國際機構「揚中抑台」的大氣候吻合，犯了背離專業與昧於事實的疏失，難以採信。

此次病毒的影響可說百年一遇。以美國為例，美股道瓊一個多月跌掉一萬二千點、五週內全美申請失業救濟人數上升至二六四○萬人，超越台灣總人口數、西德州原油五月期貨合約價慘跌至負三十七美元，這些極端現象連股神巴菲特都感嘆，活了八十九歲也沒見過。其之所以發生乃在於，以鎖國、封城與維持社交距離隔絕人際間接觸，形同按下經濟暫停鍵，使得供給與需求同時斷鏈，全球經濟彷彿掉入萬丈深淵。而主要國家莫不快速提出天文數字的紓困經費，美國二．二兆美元、日本十二兆日圓、歐元區一兆歐元，而台灣亦有一．○五兆台幣，再加上無上限的QE，期能快速止血，保住經濟的一絲元氣。

新型冠狀病毒具有非典型的特質，其對經濟的衝擊也同樣是非典型，所以就如主計總處主計長朱澤民所言，現在做經濟預測就像「擲筊」。然而，在負面數據充斥的悲觀氛圍中，仍可發現一些樂觀的訊息，在黑天暗地中閃著亮光。例如，美股三大指數已由谷底反彈三成，台股也回升二成，金融市場的生機並未熄滅。而供給與需求的萎縮，是因防堵病毒擴散的短期效應，只要疫情緩和，經濟活動將可恢復常態。目前，中國復工拚經濟的實情並不理想，但總算脫離了經濟封存狀態。另外，不論是疫情獲得控制的南韓，或是猶在高峰的西班牙、義大利、美國等，重啟經濟的時程已在評估之中。換言之，全球經濟回歸正常，重啟經濟成長引擎，只是時間問題。

至於防疫績效良好的台灣，則連續十四天沒有本土病例，證明只要全民具有良好公衛習慣，勤洗手、戴口罩、保持社交距離，不用採取極端的封城手段，也可防止疫情的傳播，並維持生活常態。因此，台灣部分內需產業由於民眾擔心近距離接觸而導致嚴重萎縮，但製造業仍呈現興旺景象，三月工業生產指數一一五．○八，年增十．四一％，而三月外銷訂單金額年增四．三％，大幅優於預期。製造與出口穩定，反映在全球產業「去中國化」的趨勢中，台灣顯然得到可觀的轉單效應。另外，半導體產業一枝獨秀，有效撐起下墜的經濟。加上台商回流、根留台灣等專案，至今總投資金額近兆元，而政府亦投入一．○五兆元的紓困經費，並且加速公共建設，因而今年台灣經濟雖然不復往昔亮眼，但也不致出現負四％的慘狀。

相對而言，中國第一季GDP為負六．八％，二月份城鎮失業率六．二％，均創歷史最差紀錄，卻仍然受到外界質疑。部分研調機構認為，以中國幾近全國封鎖的狀態，GDP之萎縮恐達到兩位數以上，負六．八％數據恐怕無法反映真實的狀態。而失業方面，有分析師評估，中國因為疫情而增加的失業人口可能高達二．○五億人，失業率超過二十五％。尤有甚者，中國是出口型經濟，最近外部需求因全球經濟處於封鎖狀態而大幅衰退，必將導致勞工無工可復的困境。復以，倉促復工可能「呷緊弄破碗」，引爆第二波感染。總體而言，中國經濟之險峻恐超乎想像，而IMF預測中國今年GDP為一．二％，明年甚至可達九．二％，令人不可思議。

IMF一向低估台灣的經濟成長，今年更忽略了在病毒肆虐下，台灣價值的浮現。台灣價值包括：防疫績效突出，展現民主體制及國民素養的優質內涵；以及優越的製造能力與核心競爭力，將在全球供應鏈重組中發揮關鍵影響。反觀，中國的獨裁體制與國家資本主義的組合，以往有亮眼的經濟成長，但在此次疫情中卻形成人類的嚴重威脅。換言之，經濟成長若是無法促進民眾福祉，保障其生命安全，那在數據上即使為正數，實質上卻是負數。用這個角度來看待與比較台灣與中國的經濟發展，才是最正確的解讀。

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