晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》定錨方向、信賴起航

　
2024/06/21 09:39

◎沈靜芬

賴清德總統在就職滿月記者會，宣布成立「國家氣候變遷對策委員會」、「全社會防衛韌性委員會」、「健康台灣推動委員會」三大任務型編組，這不僅僅是直接隸屬於總統下的編制，更集結產官學與民間展開對話，為國家發展擬定戰略，希望藉由凝聚政府與民間的力量，具體推動各項改革，以強化與國際接軌。此項創舉明確地定錨未來四年施政發展方向，並攜手各界一起為台灣信賴起航而努力！

賴總統身為國家領導人，有維持台灣社會安定及接軌世界發展的重責大任，面對台灣在國際地緣政治中的困境，更是有許多棘手的問題急需處理，而賴總統所說提出的「與社會對話」及「與世界接軌」正是台灣在社會轉型的過程中，最需要的關鍵要素。

賴清德總統20日上午在總統府召開「信賴新政．時代新台灣」就職滿月記者會，宣布總統府成立國家氣候變遷對策委員會、全社會防衛韌性委員會、健康台灣推動委員會3大任務型編組，並在會後與副總統蕭美琴、國安會秘書長吳釗燮、總統府正副秘書長潘孟安、張惇涵等合影。（資料照）

事實上，新冠疫情後世界整體情勢變化相當迅速，疫情改變的不只是醫療行為，及人民對待疾病及醫療的看法，它還影響了人民的生活方式，在經濟、社會、文化、及國防上都帶來了翻轉式的變化，因此更需要有全球性的宏觀思惟來看待各社會層面所發生的變化，以及發展因應的策略。在這個世界巨輪的轉動下，台灣必定無法置身事外，與其無作為而被世界淘汰，賴總統所帶領的執政團隊的正面積極應對絕對是明智之舉。

在之前多個先進國家皆有總統層級組成委員會之案例，就如同當初新冠疫情流行時，台灣衛福部成立了「疫情指揮中心」，跨部會整合資源，定期匯報追蹤疫情流行及相關政策。因應不同的時代變遷、國際及國內社會情勢變化，成立相關委員會來重點規劃及管理政策是絕對必要的作為，尤其是此次委員會層級為直接隸屬於總統之下，更顯示重視賴總統對這些問題的重視，及執行改革的決心。

過去成大醫學院創院院長黃崑嚴教授有一句教導醫學生的座右銘：「在成為一名良醫之前，必先成為一位有社會人文關懷的人」 （原文：Before you become a doctor, be a man），其實不僅僅是醫學、甚至任何的科學及社會的追求都是源自於對人的需求和關懷，而政府政策的最終目的都是在追求人民的福祉及社會的進步，而以人為本，以溝通為橋樑，以科學為方法，才能夠在務實且兼顧社會公義下，不偏不離地帶領台灣走在正確的道路上，而為醫師的賴總統也相當清楚這一點，也更能以醫者醫人治國的角色，設身處地、全方位思考地來規劃國家政策的推動。

新冠疫情讓全世界體認到，醫療資源等同於戰備資源，可以影響國家安全。人民身心健康福祉代表國家的實力及韌性，近年來台灣面對持續的少子化、勞動人口減少、人口結構老化、醫療負擔增加、醫療人力短缺、健保永續經營…等棘手問題，這些並非單純的醫療健康議題，更沿伸到社會中經濟、教育…等不同面向，賴總統以醫師背景出發，不僅僅是能夠更感同身受地了解醫療系統中的困境，也能夠更全方位地評估醫療政策執行下對社會各層面的影響力，也更顯示出賴總統帶領台灣的重要性及必要性。

身為一位醫生，賴總統沒有忘記醫師誓詞中「當我進入醫業時：我鄭重地保證要奉獻一切為人類服務，憑我的良心與尊嚴從事醫業；病人的健康應為我的首要顧念」，而惟有健康的人民，才有安定的社會，才能持續台灣的發展，以醫者出發的賴總統相信必能帶領台灣，持續前進！

（作者為成大醫院小兒感染科主任、健康台灣推動聯盟發言人）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書