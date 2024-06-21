自由開講》定錨方向、信賴起航

◎沈靜芬

賴清德總統在就職滿月記者會，宣布成立「國家氣候變遷對策委員會」、「全社會防衛韌性委員會」、「健康台灣推動委員會」三大任務型編組，這不僅僅是直接隸屬於總統下的編制，更集結產官學與民間展開對話，為國家發展擬定戰略，希望藉由凝聚政府與民間的力量，具體推動各項改革，以強化與國際接軌。此項創舉明確地定錨未來四年施政發展方向，並攜手各界一起為台灣信賴起航而努力！

賴總統身為國家領導人，有維持台灣社會安定及接軌世界發展的重責大任，面對台灣在國際地緣政治中的困境，更是有許多棘手的問題急需處理，而賴總統所說提出的「與社會對話」及「與世界接軌」正是台灣在社會轉型的過程中，最需要的關鍵要素。

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賴清德總統20日上午在總統府召開「信賴新政．時代新台灣」就職滿月記者會，宣布總統府成立國家氣候變遷對策委員會、全社會防衛韌性委員會、健康台灣推動委員會3大任務型編組，並在會後與副總統蕭美琴、國安會秘書長吳釗燮、總統府正副秘書長潘孟安、張惇涵等合影。（資料照）

事實上，新冠疫情後世界整體情勢變化相當迅速，疫情改變的不只是醫療行為，及人民對待疾病及醫療的看法，它還影響了人民的生活方式，在經濟、社會、文化、及國防上都帶來了翻轉式的變化，因此更需要有全球性的宏觀思惟來看待各社會層面所發生的變化，以及發展因應的策略。在這個世界巨輪的轉動下，台灣必定無法置身事外，與其無作為而被世界淘汰，賴總統所帶領的執政團隊的正面積極應對絕對是明智之舉。

在之前多個先進國家皆有總統層級組成委員會之案例，就如同當初新冠疫情流行時，台灣衛福部成立了「疫情指揮中心」，跨部會整合資源，定期匯報追蹤疫情流行及相關政策。因應不同的時代變遷、國際及國內社會情勢變化，成立相關委員會來重點規劃及管理政策是絕對必要的作為，尤其是此次委員會層級為直接隸屬於總統之下，更顯示重視賴總統對這些問題的重視，及執行改革的決心。

過去成大醫學院創院院長黃崑嚴教授有一句教導醫學生的座右銘：「在成為一名良醫之前，必先成為一位有社會人文關懷的人」 （原文：Before you become a doctor, be a man），其實不僅僅是醫學、甚至任何的科學及社會的追求都是源自於對人的需求和關懷，而政府政策的最終目的都是在追求人民的福祉及社會的進步，而以人為本，以溝通為橋樑，以科學為方法，才能夠在務實且兼顧社會公義下，不偏不離地帶領台灣走在正確的道路上，而為醫師的賴總統也相當清楚這一點，也更能以醫者醫人治國的角色，設身處地、全方位思考地來規劃國家政策的推動。

新冠疫情讓全世界體認到，醫療資源等同於戰備資源，可以影響國家安全。人民身心健康福祉代表國家的實力及韌性，近年來台灣面對持續的少子化、勞動人口減少、人口結構老化、醫療負擔增加、醫療人力短缺、健保永續經營…等棘手問題，這些並非單純的醫療健康議題，更沿伸到社會中經濟、教育…等不同面向，賴總統以醫師背景出發，不僅僅是能夠更感同身受地了解醫療系統中的困境，也能夠更全方位地評估醫療政策執行下對社會各層面的影響力，也更顯示出賴總統帶領台灣的重要性及必要性。

身為一位醫生，賴總統沒有忘記醫師誓詞中「當我進入醫業時：我鄭重地保證要奉獻一切為人類服務，憑我的良心與尊嚴從事醫業；病人的健康應為我的首要顧念」，而惟有健康的人民，才有安定的社會，才能持續台灣的發展，以醫者出發的賴總統相信必能帶領台灣，持續前進！

（作者為成大醫院小兒感染科主任、健康台灣推動聯盟發言人）

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