自由開講》定錨方向、信賴起航

賴清德總統在就職滿月記者會,宣布成立「國家氣候變遷對策委員會」、「全社會防衛韌性委員會」、「健康台灣推動委員會」三大任務型編組,這不僅僅是直接隸屬於總統下的編制,更集結產官學與民間展開對話,為國家發展擬定戰略,希望藉由凝聚政府與民間的力量,具體推動各項改革,以強化與國際接軌。此項創舉明確地定錨未來四年施政發展方向,並攜手各界一起為台灣信賴起航而努力!

賴總統身為國家領導人,有維持台灣社會安定及接軌世界發展的重責大任,面對台灣在國際地緣政治中的困境,更是有許多棘手的問題急需處理,而賴總統所說提出的「與社會對話」及「與世界接軌」正是台灣在社會轉型的過程中,最需要的關鍵要素。

賴清德總統20日上午在總統府召開「信賴新政.時代新台灣」就職滿月記者會,宣布總統府成立國家氣候變遷對策委員會、全社會防衛韌性委員會、健康台灣推動委員會3大任務型編組,並在會後與副總統蕭美琴、國安會秘書長吳釗燮、總統府正副秘書長潘孟安、張惇涵等合影。(資料照)

事實上,新冠疫情後世界整體情勢變化相當迅速,疫情改變的不只是醫療行為,及人民對待疾病及醫療的看法,它還影響了人民的生活方式,在經濟、社會、文化、及國防上都帶來了翻轉式的變化,因此更需要有全球性的宏觀思惟來看待各社會層面所發生的變化,以及發展因應的策略。在這個世界巨輪的轉動下,台灣必定無法置身事外,與其無作為而被世界淘汰,賴總統所帶領的執政團隊的正面積極應對絕對是明智之舉。

在之前多個先進國家皆有總統層級組成委員會之案例,就如同當初新冠疫情流行時,台灣衛福部成立了「疫情指揮中心」,跨部會整合資源,定期匯報追蹤疫情流行及相關政策。因應不同的時代變遷、國際及國內社會情勢變化,成立相關委員會來重點規劃及管理政策是絕對必要的作為,尤其是此次委員會層級為直接隸屬於總統之下,更顯示重視賴總統對這些問題的重視,及執行改革的決心。

過去成大醫學院創院院長黃崑嚴教授有一句教導醫學生的座右銘:「在成為一名良醫之前,必先成為一位有社會人文關懷的人」 (原文:Before you become a doctor, be a man),其實不僅僅是醫學、甚至任何的科學及社會的追求都是源自於對人的需求和關懷,而政府政策的最終目的都是在追求人民的福祉及社會的進步,而以人為本,以溝通為橋樑,以科學為方法,才能夠在務實且兼顧社會公義下,不偏不離地帶領台灣走在正確的道路上,而為醫師的賴總統也相當清楚這一點,也更能以醫者醫人治國的角色,設身處地、全方位思考地來規劃國家政策的推動。

新冠疫情讓全世界體認到,醫療資源等同於戰備資源,可以影響國家安全。人民身心健康福祉代表國家的實力及韌性,近年來台灣面對持續的少子化、勞動人口減少、人口結構老化、醫療負擔增加、醫療人力短缺、健保永續經營…等棘手問題,這些並非單純的醫療健康議題,更沿伸到社會中經濟、教育…等不同面向,賴總統以醫師背景出發,不僅僅是能夠更感同身受地了解醫療系統中的困境,也能夠更全方位地評估醫療政策執行下對社會各層面的影響力,也更顯示出賴總統帶領台灣的重要性及必要性。

身為一位醫生,賴總統沒有忘記醫師誓詞中「當我進入醫業時:我鄭重地保證要奉獻一切為人類服務,憑我的良心與尊嚴從事醫業;病人的健康應為我的首要顧念」,而惟有健康的人民,才有安定的社會,才能持續台灣的發展,以醫者出發的賴總統相信必能帶領台灣,持續前進!

(作者為成大醫院小兒感染科主任、健康台灣推動聯盟發言人)

