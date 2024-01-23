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健康醫療網》疫苗失效快補打！COVID-19升溫 最新疫苗可以用「吸」的

雖然過去大多數台灣民眾都已接種過新冠肺炎疫苗，然而這些疫苗對於中重症皆有保護的期限，目前皆已漸漸失效，這也是為何現今台灣的中重症個案數上升的原因。
健康醫療網

健康醫療網

2024/01/23 14:50

（https://www.freepik.com/）

全球新冠疫情又升溫，變種病毒EG.5與JN.1正竄升中，歐美亞多國的住院率攀升。台大公衛學院教授陳秀熙於《健康智慧生活圈》直播節目提醒，疫苗對於中重症保護有期限，建議脆弱族群、年長者、有出國需求者應及早接種XBB.1.5單價疫苗。根據國際研究顯示，新的疫苗副作用少，對於亞變種病毒特別有效。

EG.5、JN.1疫情盛行　美國多州重啟口罩令

全球包括台灣，亞變種病毒XBB的分布越來越減少，EG.5與JN.1正竄升中，國際間受到JN.1變種病毒侵襲，導致新一波疫情流行，美國、歐洲、新加坡及馬來西亞等地住院率皆有上升趨勢。

國際間受到JN.1變種病毒侵襲，導致新一波疫情流行。（台大公衛團隊提供）

尤其美國的新冠肺炎、季節性流感和其他呼吸道疾病病例暴增，不僅住院率增加，死亡數也呈現些微上升，因此紐約州、加州、伊利諾州和麻薩諸塞州等醫院皆重啟「口罩令」，並加強施打XBB.1.5疫苗以防重症。

台灣目前所有醫療院所仍實施口罩令，不過除了醫療院所，長照機構、幼兒園皆屬疾病容易傳播給脆弱族群的場所，出入這些地方也須配戴口罩，預防亞變種病毒以及其他呼吸道疾病。

疫苗有保護期限　7大族群失效快重打

陳秀熙表示，台灣目前主流病毒株仍為EG.5，但近期仍觀察到住院率及死亡率有略微上升趨勢。雖然過去大多數台灣民眾都已接種過新冠肺炎疫苗，然而這些疫苗對於中重症皆有保護的期限，目前皆已漸漸失效，這也是為何現今台灣的中重症個案數上升的原因。

目前台灣各年齡層XBB.1.5疫苗接種率比美國低，截至113年1月7日Moderna XBB.1.5累計接種93.7萬人次，全國完成XBB.1.5接種率僅約4％，65歲以上為12％，顯示全台疫苗打氣相當不佳。

為防範未來受到JN.1威脅，專家建議民眾，尤其脆弱族群及年長者應加強配戴口罩與施打XBB.1.5疫苗，包含糖尿病病人、腎臟、癌症、免疫缺乏者，建議皆要施打疫苗預防中重症及死亡。有出國需求的民眾，也要施打XBB.1.5疫苗，防止受到感染。

糖尿病患

腎臟病患

癌症病患

免疫缺乏者

有出國需求的民眾

年長者

兒童

最新COVID-19疫苗　可吸入型乾粉

陳秀熙進一步說，現行COVID-19疫苗對於不同變種株無法提供有效預防感染效益，脆弱族群（老年人、免疫障礙者）需定期接種追加劑以維持效力。因此，吸入乾粉形式輸送到肺部之蛋白質疫苗，有望成為另一種疫苗選擇。

吸入式疫苗目前分為透過鼻腔噴霧方式與口腔吸入方式，兩者都為液體型態。鼻腔吸入式疫苗會使抗體累積於上呼吸道，對於COVID-19病毒主要感染的下呼吸道保護力有限；口腔吸入的噴霧式疫苗，可使抗體累積於下呼吸道，提供穩定免疫反應，包括T細胞免疫反應。 以上兩種疫苗都需冷鏈保存，以維持疫苗品質。

新型可吸入乾粉COVID-19疫苗不須過冷鏈保存，透過將抗體以奈米分子製成後以口腔吸入方式接種，可誘導T細胞免疫反應，提供廣泛免疫力。而且在室溫中可保存一個月。此研究於2023年12月刊載於《自然》（Nature）期刊。

XBB.1.5疫苗安全嗎？感染過還要接種嗎？

不少民眾好奇，究竟XBB.1.5疫苗的安全效益為何？感染過Omicron後要不要再接種新疫苗？是否能夠對抗新的JN.1亞變種病毒？

荷蘭與丹麥研究證實，XBB.1.5疫苗預防住院及重症效益達63至76％。顯示目前XBB.1.5單價疫苗的安全性高、中和抗體之效益高，且感染過Omicron仍要施打XBB.1.5疫苗。這款疫苗能有效對抗JN.1亞變種病毒，因此，近期欲前往美國的民眾，建議應接種XBB.1.5疫苗，而過往已經接種過BA.4／5疫苗，已經沒有任何保護力，因此也需要接種新的疫苗。此外，XBB.1.5單價疫苗對於預防年長和年輕族群住院與重症皆有效。

根據國際研究顯示，新的疫苗副作用少，對於亞變種病毒特別有效。（台大公衛團隊提供）

根據國際研究顯示，新的疫苗副作用少，對於亞變種病毒特別有效。（台大公衛團隊提供）

疫苗降低兒童長新冠風險

此外，兒童長新冠一直是社會關心議題，《自然》（Nature）發表美國一項兒童研究，納入1600名兒童，持續1年以上每周收集鼻拭子檢測SARS－CoV－2病毒。結果發現，接種疫苗可使兒童降低1種長新冠症狀34％、降低2種以上症狀48％，顯示疫苗對兒童長新冠具保護作用。

【影片這裡看】

健康智慧生活圈線上直播–宇宙健康防治傳染病大流行-新冠肺炎EG.5/JN.1疫情盛行

本文經授權轉載自健康醫療網 記者鄭宜芬報導 疫苗失效快補打！COVID-19升溫　最新疫苗可以用「吸」的

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