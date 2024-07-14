自由開講》驚天IPO撤單潮：中國證券業的暗黑時刻

◎二弄

在這個瞬息萬變的金融市場中，中國A股市場的IPO撤單潮正引發一波波震撼。作為一位關注財經動態的作者，我對此現象深感震驚，並忍不住想深入探討其中的原因和影響。

今年以來，中國證監會頻頻出招，發布了多達四項新政策，意在提高上市公司品質，加強監管。這些政策包括「提高上市公司品質」、「加強上市公司監管」、「加強證券公司和公募基金監管」以及「加強證監會系統自身建設」。這些政策看似美其名曰提高市場透明度，實則讓企業望而卻步，直接導致了A股市場的IPO撤單潮。

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瞬息萬變的金融市場中，中國A股市場的IPO撤單潮正引發一波波震撼。

（美聯社檔案照）

根據Wind金融數據庫的不完全統計，今年迄今，只有21家券商在IPO承銷保薦業務方面取得了收入，而擬上市企業大量撤回IPO，導致52家保薦機構的600多名保薦代表人「白忙了一場」。數據顯示，今年A股僅46家公司IPO，相較去年大減74％；IPO募資總額為338.356億元人民幣，同比下降84％；同時，318家擬IPO企業終止審核，涉及52家保薦機構和636名保薦代表人。

這場IPO撤單潮對中國證券業造成了毀滅性的打擊。根據《第一財經》的報導，證券業與資本市場密切相關，今年在資本市場下滑、IPO業務緊縮、券商業績承壓等情況下，證券業從業人員的降薪壓力不斷增大。

以最大的券商中金公司為例，2020年該公司人均年薪高達116萬元，三年間大減46.32萬元，降幅高達40％。

（彭博檔案照）

中國證券業重大打擊 員工年薪大降 人力紛紛出走

以最大的券商中金公司為例，統計顯示，2020年該公司人均年薪高達116萬元，去年降至69.68萬元，三年間大減46.32萬元，降幅高達40％。據金融數據庫Choice統計，今年以來已有超過8000人離開了證券業，截至目前，證券業從業人員總數為34.38萬人。

為何這麼多企業選擇撤回IPO？這與中國證監會嚴格把關企業IPO有直接關係。嚴審重罰財務造假、詐欺發行，並對違法違規、侵害投資人利益的行為嚴懲不貸，讓企業不敢輕易涉險。此外，中國證監會還更新了財報資料的關鍵節點，如果企業近期業績不佳，也會主動撤回IPO申請資料。

仔細分析數據，我們可以看到一些令人震驚的真相。以中信證券為例，該公司今年終止審核的企業達42家；部分中小券商因保薦數量本身就少，IPO撤單潮下，不僅完全沒有收入，連在審IPO也完全歸零。這意味著這些券商在未來的市場競爭中將面臨更大的挑戰和壓力。

在這個瞬息萬變的金融市場中，IPO撤單潮無疑是對中國證券業的一次巨大考驗。這樣的監管政策究竟是為了保護市場還是摧毀市場？更嚴的監管是否真的能帶來更高的市場質量，還是僅僅讓企業望而卻步？

（作者從商）

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