自由開講》中共國企都造假了，黨國還能信任嗎?

◎陳俊

中共近年積極推動國營企業，也令中共高層得以隻手遮天，罔顧人民生計。示意圖。（美聯社資料照）

今年中共「國企造假」風波擴大，有21家中共國企因違規行為及財務造假等被罰，其中有公司更爆出4年虛增收入人民幣86億元引發熱議，隨著調查近10年財務數據等強制措施的逐步落實，越來越多有規模和國資背景背書的企業被查出存在財務造假等嚴重違法違規行為，中共近年積極推動國營企業，也令中共高層得以隻手遮天，罔顧人民生計。

本次稽查結果至少有6家國企股票被標記為特別處理股票（SpecialTreatment,ST股），顯示這些公司因財務狀況或其他狀況異常，受到交易所特別關注，包括遼寧省的錦州港公司、深圳國企特發信息股份有限公司等，過去

中共當局曾希望將國企做大做強，以利推動國有資本，如今中共國企接連傳出財務造假醜聞，使不少投資者望而卻步。

習近平近年大推「國進民退」路線，讓國企承接更多中央任務，使高幹趁機晉升政治高位或累積影響力，同時也導致績效灌水偏風行之有年，因此造成中央及地方的債務壓力大，國企風波可能進一步牽動政府調節力量失靈，亦即沒有政府的積極救治作為，再加上市場沒有調整空間，可能將衍生出系統性的金融風暴。

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長期以來，中共國企採去中心化的財報系統，易操弄數據，中共高層也深知財務漏洞，但通常會選擇遮羞、不公開化，以免打擊股民對國企的投資信心及國企內部士氣，然中共此舉也使國企被稱為股民的避風港，有助於企業資質、規模、健康的財務數據等，在投資者看來，國企有大眾公認的信任感與安全感，而這種背書與信任卻成為企業違法違規的「保護傘」。

國企造假風暴的可能引爆點推斷其一為國企高幹內鬥，刻意吹哨情報打壓異己，如故意發布白色黑函打擊中央人馬；其二是國企財務捅的簍子比想像大，中央想借此風暴將全體國企高幹全體抽換，來個大洗牌，中共這次的風波也使股民感到憤怒，認為以前只有民企會財務造假，如今卻發現國企竟然也跟進，顯見中共政府已不再值得期待，中共當局官員利用國企斂財，使國家經濟動盪不安，最終將導致國家滅亡。

（作者為國際情勢研究員）

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