自由開講》外資和民企都不理你！習近平最新政策救不起來中國經濟

◎張天泰

中共總書記習近平在12月8日主持召開中央政治局會議，定調明年中國經貿政策將「以進促穩」、「先立後破」，並提出強化宏觀調控、財政政策加力等。這傳遞出中國明年經貿政策繼續擴張的信號，GDP目標預料不會調低。

然而，今年原先中共期待中國經濟「報復性復甦」，但不僅未實現，還出現外資大規模逃離、對外貿易萎縮、失業飆升、工廠倒閉、各級政府債台高築、房地產市場陷入深度低迷等景況。中共在過去的一年中，推出了各種刺激經濟政策措施，都未能扭轉經濟低迷局面，中共想方設法，但中國經濟一直救不起來。

請繼續往下閱讀...

中共在過去的一年中，推出了各種刺激經濟政策措施，都未能扭轉經濟低迷局面，中共想方設法，但中國經濟一直救不起來。圖為中國國家主席習近平。（路透社）

目前習從過去決策錯誤中學乖，轉向支持「發展民營企業」，因當前中國經濟陷入難題，其寄望於民營經濟能突破重圍，回顧過去中國經濟問題，習一意孤行推動嚴格的封控措施，封城與停產停工的結果，導致生產力退化轉弱，以及市場消費的疲軟無力現象，連同過去經濟增長仰賴的房地產行業，都陷入斷頭的危機。除此之外，過去兩年，中共加強對內經濟監控的力道，無論是網路、教育培訓業、平台經濟和數字經濟等都面臨多重的打壓，這不僅削弱了民間企業動能，更逼迫外資從中國逃離，原本帶動消費的人口紅利也發揮不了作用，是習愚笨的政策毀掉中國經濟。

民企及外資是習近平想要的救命仙丹，但目前的情勢為外資卻大量流失，且讓民企回心轉意的政策誘因動力不足，習審慎推動財政政策，以限制經濟增長下行風險，但這樣恐會令財政赤字繼續擴大，並帶來負債率進一步升高的壓力。

而今年最少有781億美元外資離開中國巿場，IIF經濟師Jonathan Fortun表示，資金撤出中國市場，但流入其他新興市場，反映外資對兩類市場看法截然不同。而IIF的報告指出，明年新興市場貨幣的回報率將與美國經濟保持密切關聯，北京與西方關係惡化仍然是中國資產下行主要風險。

國際評級機構惠譽已對中國2024年的經濟展望為中性，但認為當局將繼續面對外部需求疲軟、房地產危機和地方政府債務等不利因素，預計國內生產總值（GDP）增速，明年將從今年的略高於5%滑落，放緩至4.6%。

面對中國經濟危機，習近平不是木頭，也知道危機臨頭，習從以前無禮蠻橫，拒絕和東南亞國家元首握手的高高在上，到現在堆起笑臉親自到東南亞拜訪以爭取經濟合作，習自知其決策錯誤讓中國陷入巨大經濟困境，政策決策失靈，來自習學力和能力不足，間接證明習只受過中國7年的正規教育，其博士學歷存在巨大問題之真實爭議，而過去中國「房地產、金融、政府投資」的三角發展模式已失效，中國消費與需求端都進入疲軟的跡象，就連地方債務問題都要由中共中央來解決，經濟問題只是被消極延後卻沒有根本性解決，再加上面臨國內外局勢的惡化，2024年對於中國經濟發展來說將是一個有著更大挑戰和更大不確定性的一年，習近平最新經濟政策無法發揮功能，經濟增速只有今年的一半左右，也就是低於3%。

總言之，長期以來，中國的統治者一直依靠經濟成就來獲得合法性。現在習近平正面臨著國內的經濟麻煩，過程雖不斷通過對外冒險主義來分散民眾的注意力，以此來應對國內困難，但這終究是中共騙中國人民的把戲，而過去中國主要通過建立一個極其膨脹的房地產行業來掩蓋它，卻因習錯誤決策導致破壞，形成連鎖的經濟崩潰，習的失誤已讓清算之日提前到來，如果中國沒有根本性的經濟改革解方，持續為獨裁者習近平這假貨造神，中國經濟困境時間只會持續拉長。

（政治工作者、教育博士）



自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法