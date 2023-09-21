自由開講》習一封信」已給香港洗腦成功 台灣需引以為戒

◎張天泰

近日，中共總書記習近平持續吹噓自嗨自己領導地位，不但大張旗鼓在中國展開「習近平思想」主題教育，大搞以學習「習近平思想」為題的洗腦運動，也讓這股歪風邪道負向影響香港教育界，一封習近平寫給香港高一學生的信，竟被香港教育界當作聖旨，在香港展開了各種各樣的「學習會」，很難想像，曾經擁有言論自由的香港，幾年前還有百萬學生走上街頭、為民主和政府抗爭的香港，在短短的幾年時間間，香港教育界已經被中共洗腦控制成功。

一封習近平寫給香港高一學生的信，竟被香港教育界當作聖旨，在香港展開了各種各樣的「學習會」。（路透社）

1961年，美國精神病學家Robert Jay Lifton博士專程到香港採訪被中共釋放的戰俘和傳教士，特別研究中共洗腦行為，著有《Thought reform and the psychology of totalism: a study of brainwashing in China》（思想改造和極權主義心理學：中國的洗腦研究），書中詳細分析了洗腦的方式、意義和影響。

請繼續往下閱讀...

而洗腦（brainwashing），又稱再教育（reeducation）、精神殺害（menticide）、強行說服（coercive persuasion）、思想改造（thought reform），中共習近平對香港洗腦，徹底改造香港的教育體制，對辦學團體、學校、教師和學生進行思想審查和清洗排除，製造校園的白色恐怖，現在已看到習近平洗腦的效果，香港的各所學校，都在展開所謂的「愛國主義教育」，其內容是學習習近平寫給香港培僑中學高一學生的一封信，而為貫徹習主席「深入了解祖國歷史文化」的指示，現在香港政府正在考慮，今後要把到中國的革命聖地參觀、學習共產主義紅色精神在所有的中小學義務化。

中共習近平對中國人民的政治洗腦，採取全權控制媒體，透過日常生活中，從播放的電視、電影、表演等滲透極端的紅色政治思想，同時，再配合教育等方式全面推行「政治洗腦」，如對歷史以及中國教科書的簒改，刪除所有對中共不利的歷史課題，假借激發「愛國心」、「愛國情懷」之名，對學子進行意識形態的精神和行為控制，而香港面對中共習近平的洗腦，從一開始掙扎抵抗，但現今對習一封無實質教育內容的信，卻被當作聖旨效忠服從，很難想像現在香港必須和毀掉香港經濟、自由和民主等文明成就的獨裁者習近平磕頭。

香港的孩子、中國的孩子從頭到尾都是無辜的，這些接受紅色教育洗禮的孩子們，走出校園以後，有很多人會變成極端小粉紅和自我中心戰狼，用惡毒野蠻秀下限的語言，在網路上攻擊台灣這個國家的自由和民主成就，而孩子是無辜的，請問中共習近平有給這些孩子選擇權嗎？應該讓孩子真正有自由選擇權，去自由選擇要自由民主人權，還是專制極權獨裁的生活和教育環境，不是強制洗腦，回過頭看，在民主台灣主張投共論、統一論，也要思考最後受害的是台灣的孩子們，此為台灣人民需引以為戒！

（政治工作者、教育博士）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法