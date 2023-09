自由開講》習一封信」已給香港洗腦成功 台灣需引以為戒

◎張天泰

近日,中共總書記習近平持續吹噓自嗨自己領導地位,不但大張旗鼓在中國展開「習近平思想」主題教育,大搞以學習「習近平思想」為題的洗腦運動,也讓這股歪風邪道負向影響香港教育界,一封習近平寫給香港高一學生的信,竟被香港教育界當作聖旨,在香港展開了各種各樣的「學習會」,很難想像,曾經擁有言論自由的香港,幾年前還有百萬學生走上街頭、為民主和政府抗爭的香港,在短短的幾年時間間,香港教育界已經被中共洗腦控制成功。

一封習近平寫給香港高一學生的信,竟被香港教育界當作聖旨,在香港展開了各種各樣的「學習會」。(路透社)

1961年,美國精神病學家Robert Jay Lifton博士專程到香港採訪被中共釋放的戰俘和傳教士,特別研究中共洗腦行為,著有《Thought reform and the psychology of totalism: a study of brainwashing in China》(思想改造和極權主義心理學:中國的洗腦研究),書中詳細分析了洗腦的方式、意義和影響。

而洗腦(brainwashing),又稱再教育(reeducation)、精神殺害(menticide)、強行說服(coercive persuasion)、思想改造(thought reform),中共習近平對香港洗腦,徹底改造香港的教育體制,對辦學團體、學校、教師和學生進行思想審查和清洗排除,製造校園的白色恐怖,現在已看到習近平洗腦的效果,香港的各所學校,都在展開所謂的「愛國主義教育」,其內容是學習習近平寫給香港培僑中學高一學生的一封信,而為貫徹習主席「深入了解祖國歷史文化」的指示,現在香港政府正在考慮,今後要把到中國的革命聖地參觀、學習共產主義紅色精神在所有的中小學義務化。

中共習近平對中國人民的政治洗腦,採取全權控制媒體,透過日常生活中,從播放的電視、電影、表演等滲透極端的紅色政治思想,同時,再配合教育等方式全面推行「政治洗腦」,如對歷史以及中國教科書的簒改,刪除所有對中共不利的歷史課題,假借激發「愛國心」、「愛國情懷」之名,對學子進行意識形態的精神和行為控制,而香港面對中共習近平的洗腦,從一開始掙扎抵抗,但現今對習一封無實質教育內容的信,卻被當作聖旨效忠服從,很難想像現在香港必須和毀掉香港經濟、自由和民主等文明成就的獨裁者習近平磕頭。

香港的孩子、中國的孩子從頭到尾都是無辜的,這些接受紅色教育洗禮的孩子們,走出校園以後,有很多人會變成極端小粉紅和自我中心戰狼,用惡毒野蠻秀下限的語言,在網路上攻擊台灣這個國家的自由和民主成就,而孩子是無辜的,請問中共習近平有給這些孩子選擇權嗎?應該讓孩子真正有自由選擇權,去自由選擇要自由民主人權,還是專制極權獨裁的生活和教育環境,不是強制洗腦,回過頭看,在民主台灣主張投共論、統一論,也要思考最後受害的是台灣的孩子們,此為台灣人民需引以為戒!

(政治工作者、教育博士)

