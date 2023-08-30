自由開講》日本排核水事件已成為中共愚民的手段！

◎永日

日本近期宣布排放核處理水後，中國內部旋即掀起一股反日潮，從中國各級政府機關、官媒乃至微博KOL無一不撻伐日方的作為；而社群平台凡是出現擁護核廢水的論述，更會遭到「刪帖」處理。日前官媒《新華社》在微博上舉辦一場「民調」，標題為「你對日本核污染水排海想說什麼?」，並列出3個選項，分別是「堅決反對，強烈譴責」、「禍害子孫後代，禍害全人類！」、「記住20230824，日本必將被釘在歷史恥辱柱上！」，遭到網友譏諷「3個選項等於1個選項」、「中國式投票」。此外，中國各地出現搶鹽潮，對此中鹽集團強調，中國市面上的食鹽不會受到核廢水影響，呼籲民眾理性消費；香港官方也提醒民眾，含碘鹽並無法抗輻射，應停止囤鹽之風。

日本近期宣布排放核處理水後，中國內部旋即掀起一股反日潮，從中國各級政府機關、官媒乃至微博KOL無一不撻伐日方的作為。（路透社）

因應福島核電廠的冷卻水即將滿溢，自2021年起日本政府便提出排放計畫，而日方已先稀釋廢水中大量的輻射物質，剩下的氚元素經評估後並不會對海洋造成嚴重影響，故決議於今年8月起排放。對於氚水是否會對健康產生影響，多名專家學者表示，福島氚水的輻射活性遠低於核彈試爆的氚水，故對於海洋生物及人體的影響微乎其微；而對於氚水產出的食鹽是否安全，有學者指出除非每天吃下444公斤的鹽，輻射劑量才會超標，換言之，目前民眾無須對氚水過度恐慌。

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然而對於中共而言，此次日本排核水一事正好可以用來大肆炒作。如同過去的新疆棉等事件，透過激發民眾民族主義情緒，將輿情焦點從國內轉移至他國，以降低民眾對中國政府施政無能的關注與不滿。可笑的是，許多中國網民自購儀器檢驗自來水，發現輻射元素遠超過日本核廢水；而近期中國網路上流傳「中國核廢水輻射含量是福島10倍」的文章及相關數據，竟被官方封鎖。由此可知，中共毫不講求科學根據，只想一昧透過洗腦教育使人民失去正常判斷能力，甚至藉此掩飾自身貪贓枉法、罔顧人命之種種惡行，最終使整個國家向下沉淪。

中共自詡為泱泱大國，總愛誇飾自身豐功偉業，事實上只敢煽動民眾謾罵攻擊其他民主國家，而不容許面對自家人一絲絲的質疑與批判；對於執政無能造成疫情失控、飢荒、洪災等人禍，更從未有悔過之意，這種將人民玩弄於鼓掌間的政權，還好意思說自己將人民放在首位，真是忝不知恥也。

（教師）

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