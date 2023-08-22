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自由廣場》賴清德外交行高度自制，中國打賴組合拳卻正在展開

2023/08/22 05:30

◎ 林子堯

副總統賴清德近期民調不斷攀升，過境美國、巴拉圭也展現高度自制，卻遭來中共密集的報復。先是由中共東部戰區宣布，在台海週邊進行海空軍演，接著又馬上宣布自八月廿一日起暫停台灣芒果輸入中國。這是新一波對賴清德密集、高強度的攻擊，國人不可掉入中國陷阱，否則未來大選的不平靜只會有增無減。

根據《華盛頓郵報》最新的投書顯示，美方認為賴清德這趟過境美國、訪問巴拉圭的行程，表現得相當克制，即便在美國遇到僑胞熱烈歡迎，有公開類似選舉的活動，都沒有任何過激之舉。更重要的是，賴清德甚至沒有和美國國會議員及政府官員會面，放棄最好的文宣活動，凸顯的就是台美互信，以及對外交互動的嫻熟，讓所謂「疑賴論」不攻自破。

但中國也非省油的燈，他們知道賴清德表現出色自制，因此從訪問巴拉圭期間，就開始設計各種陷阱。先是用不明方式，在網路世界散佈錯誤文件，讓國內以為賴清德此趟訪問巴國，又有簽訂百億的合作案，製造文案讓反賴媒體有素材可以反攻。但政府回應快速，立即澄清文件不實，讓這場可能傷害台巴情誼，甚至讓國人誤解的錯誤資訊立即失效。

接著，在賴清德返國之後，中國再度由軍方宣布將於台海週邊進行軍演，數十架共機穿越海峽中線，試圖再次製造台海緊張。雖然我軍立即反制，但中共仍圖謀製造一種印象，只要賴清德有任何「訪外行程」，就是台海軍演開啟的契機，意圖讓國人不安、台美互信出現矛盾。

最後，就是由中國國台辦出手，宣布對台灣芒果的禁運。雖然芒果的熱季已經快結束，台灣輸往中國的芒果也非最主要的販售地，價格更遠輸其他海外市場，但中國仍刻意製造這樣的經濟制裁印象，且上述手段，全部都自賴清德返國而來，就是意圖要威脅國人，恐嚇台灣民主。

但是，縱使中國對賴清德實行三面包抄的組合攻擊，從資訊外交戰、軍武恫嚇到經濟戰，國人早已不會為中國慣用的伎倆所騙。何況賴清德出訪，是不分藍綠行之有年的外交行，若中國還以此做為恐嚇藉口，只會加深台美日三方互信，更讓中國顯得無計可施，只能在台海進行困獸之鬥，距台灣民心愈來愈遠。

（作者為台大國發所兩岸組碩士，高雄市民）

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