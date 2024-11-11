自由開講》不了解世局，就無法布局

◎ 黃文局

約莫是一九九八年，我去葡萄牙里斯本看大航海時代的傳奇人物達伽馬在海邊的雕像，計程車司機開了十幾分鐘後突然停靠路邊。因為，他聽到我提到猶太人，想跟我談談葡萄牙的猶太人。

他說，戰前，葡萄牙幾乎都被猶太人控制；戰後，一九四八年，以色列建國，多數猶太人移居以色列，剩下不到三十個留下來，而這三十個猶太人，仍然控制葡萄牙的經濟。我問為什麼？他回問，計程車最大的開銷是什麼？我回，汽油。他說，對，還有保險，而汽油業與保險業都控制在猶太人手上，雖然你已經看不到戴著黑帽、穿著黑衣的猶太人在街上遊蕩。

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（圓神出版提供）

「所以，我每天、每分鐘都在替猶太人賺錢。不只如此，葡萄牙天冷，要用很多石油熱屋，房屋也要買保險，至少是火險，所以，我的家也是每天、每分鐘都在替猶太人賺錢。」談話中，怒氣沖沖。

回想德國，戰前猶太人口僅占一%，柏林則占五%，而猶太人控制超過七十五%的經濟。文化業、音樂界、科學家等，也多被猶太人掌控。為什麼希特勒提出反猶太人口號，得到廣大德國人響應，原因在此。納粹屠殺猶太人，是人類史上慘劇，必須譴責。但是，我們必須了解事件發生的背景。

台灣的猶太人

其實，猶太人也幾乎籠罩台灣人的生活。譬如，年輕人一定會去信義區的華納威秀看電影，華納創辦人是猶太人;附近的五星級君悅飯店，創辦人也是猶太人。假日大部分人會去好市多補貨，老闆是猶太人。年輕人喜愛穿牛仔褲，發明人李維還是猶太人。最大咖啡連鎖店星巴克的創辦人，仍是猶太人。

每天早上，我們會溜覽臉書，看看朋友近況或訊息，臉書創辦人又是猶太人。新認識的朋友，用谷歌查查他的背景，創辦人也是兩個猶太人。人工智慧的重要公司的執行長奧特曼，也是猶太人。爸媽買給小孩的芭比娃娃，或帶小孩去玩具反斗城，發明人或創辦人都是猶太人。

台灣與以色列的比較

猶太人與台灣人淵源很深，譬如一九六三年，以色列核武計畫之父伯格曼來台灣幫忙建立核能發電廠。

台灣人與猶太人有很多相似之處，譬如科技立國、重視教育、強敵環伺。不過，台灣人與猶太人也有很多不同的地方，尤其是猶太人愛國心強烈，極為重視對社會國家的貢獻。

台灣人顧個人，少顧社會國家。許多宗教團體，每年募款以百億計；但社福團體或國家大事的募款，相較卑微，不成比例。國家社福與我何干？國家大事應由國家承擔，為什麼是我？但求神拜佛，為求保護個人事業、兒女婚姻、家庭福祉，在所不惜。可見台灣人重視個人，遠超過國家社會。猶太人也重視個人，但更看重國家社會。可能因為他們有三次被滅國的慘痛經驗，深知覆巢之下無完卵。猶太人認為，若有同胞受難，是國家的恥辱，社會也不得安寧。

以色列「大屠殺紀念館」，展示由初起猶太歷史到今日以色列的建國過程，一趟大約一個半小時，看完，愛國心油然而生，誓為以色列生存而戰。觀者有一般民眾，也有學生與士兵。

猶太人殉難紀念館，整館漆黑，僅有微微星光，必須扶著旁邊欄杆，緩步行進，沉重陰鬱，一片靜穆，僅有徐徐聲音唸出被納粹屠殺的一百五十萬個猶太小孩，一個一個名字沉重撞擊每個人的耳膜，好像在提醒所有猶太人，不要忘了，每個生命都是我們的同胞，他們不會白白犧牲，我們要永遠記得這個教訓。

台灣在國民黨的高壓統治，如二二八、林義雄、陳文成等事件，讓一般人民對政治產生恐懼心理，逃避參與政治與公共事務。久而久之形成奴隸性格。再加上黨國教育，國家認同混淆，有人只求自保不談，甚至認賊作父。兩岸分治七十幾年，歌舞昇平，人民幾乎已敵我不分，即使共軍已經擅自劃設演習區侵入我國十二海浬內，國人仍無危機意識。這在以色列，完全不可想像。我常被猶太人譏笑，你們不想被中國統治、甚至想要獨立，怎麼一窩蜂去中國做生意？猶太人就算能去阿拉伯國家賺大錢，我們也絕對不會去。很簡單，國家安全，高於一切利益。

台灣可以從以色列學到什麼

大概是一九八五年，李遠哲尚未獲得諾貝爾獎，張昭鼎博士帶他去見耶路撒冷市長。李遠哲問他，市長啊，你這個地方，種族、文化、軍事、經濟、語言等各方面都衝突，請問你如何解決？市長笑答，老兄啊，你剛剛提的問題完全正確;不過，你知道嗎？這些問題存在這個地方，已經超過千年。

先聖先賢都沒辦法解決，我何德何能可以解決這麼複雜的問題。我告訴你，我的任務不在解決這些問題，而在如何與這些問題共生。

大哉斯言。

很多問題，時機尚未成熟，條件仍不足夠，硬要解決，可能必須付出不必要的代價，強行通關，可能會讓國家付出不可承擔的代價。

據說，陳水扁在第二任總統任期時，規劃在下任前進行破冰之旅，訪問中國。為了成就個人「功績」，莽撞行事，甚至可能葬送台灣前途。與上述耶路撒冷市長相較，猶太人的智慧，再度令人敬佩。

一些主張台灣獨立的前輩，勇氣與前瞻，令人感佩。但是，以史為鑑，如果時機或條件還沒成熟，硬行闖關，可能後果難料。那麼，台灣的時機或條件什麼時候才會成熟呢？

「國人共識」與「國際支持」都達到一定的比例之時。

這本書，其實是猶太人的歷史。主軸是把猶太人的歷史拉到全球的高度，並且提升台灣人的視野。

猶太人的歷史，等於是一部世界史；不了解猶太人的歷史，等於不了解世界局勢，也等於不了解「世局」。不了解「世局」，就無法「布局」，更無法掌控「大局」。那麼，台灣就只能隨波逐流，不能顧全自己的「格局」。這就是為什麼本書取名為《世局》的原因。

本來已經寫了兩三萬字，後來因為創辦「台灣勵志協會」（TIA），事務繁忙，只好請託藍弋丰醫師（台大醫學系畢業）代筆，以我的文底及過去的文章等彙整寫成。原來不掛他的名字，由我自負全責；但是，他學養深厚，又費力費時做細部研究，比我的原稿更為細緻精采，不是為了卸責，而是為了感謝他，因此，才由兩人共同掛名。

塔木德有言：「行動勝於雄辯」。以色列第一任總理本古里安說：「猶太建國只有一個方法，不是空談，而是行動！」

台灣人，不管你做什麼，看完此書，都該捲起袖子，開始行動了！

自己的國家自己救。怎麼救？由你做起！

◎本文摘錄自黃文局、藍弋丰：《世局︰借鏡猶太史，走出台灣自己的路》（圓神出版）

（作者為T I A台灣勵志協會共同創辦人）

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