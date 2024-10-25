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李忠憲的思考》溫水煮青蛙的現實：台灣的半導體危機與國家安全隱憂

我覺得這件事情非常重要，不只是美國人希望知道發生了什麼事情，台灣的經濟部更應該查清楚，然後公布到底發生了什麼事情，這不只是違反了國家安全（感覺在台灣違反國家安全好像比較次要），而且對整個半導體產業最核心的命脈產生重大的影響。
李忠憲的思考

李忠憲的思考

2024/10/25 21:10

◎李忠憲

25日早上起來看到新聞標題：華為昇騰910B驚見高階晶片 台積電切斷供貨、美國會要求解釋

加拿大科技研究公司TechInsights拆解華為伺服器晶片「昇騰」910B後，發現其中使用了台積電的晶片。圖為華為。（法新社檔案照）加拿大科技研究公司TechInsights拆解華為伺服器晶片「昇騰」910B後，發現其中使用了台積電的晶片。圖為華為。（法新社檔案照）

我覺得這件事情非常重要，不只是美國人希望知道發生了什麼事情，台灣的經濟部更應該查清楚，然後公布到底發生了什麼事情，這不只是違反了國家安全（感覺在台灣違反國家安全好像比較次要），而且對整個半導體產業最核心的命脈產生重大的影響。

抗中最前線 台灣晶片輸中? 美國要解釋 我方應徹查

台灣自己在對抗中國的前線，對於成為殺人武器的晶片毫無管制，經濟部長的遵守規定應該要更加明確指出具體內容，現在連美國的規定都無法遵守。我如果是美國的一般民眾或智庫學者，一定對台灣政治和經濟上對中國的態度，以及做事的方法感到這是一個不可靠的國家。

台積電強調，公司並沒有成為任何調查的對象，自二○二○年九月中旬起已不再對華為出貨。（彭博檔案照）台積電強調，公司並沒有成為任何調查的對象，自二○二○年九月中旬起已不再對華為出貨。（彭博檔案照）

除了國家經濟部要徹查以外，我覺得台積電本身也要負責任，又不是小草，說自己被騙只是愚蠢的脫罪說法。傷害自己企業最核心價值的那些人，我覺得應該要全部離開台積電，然後徹查公布這整個事情的過程。晶圓代工並不是替人家做麵包，說自己做什麼東西不知道，委托的公司有沒有這種種技術或設計的東西到底是什麼不知道？賣到哪裡也不知道？

我不相信有智商的美國人，尤其是商務部會相信這種說法，台積電內部產生了不可原諒的錯誤，人員也有問題。

之前寫一篇文章，如果川普當選的話，美國頂尖大學某位名教授說要來台灣作為他的預備計劃，而另位台灣頂尖大學的知名教授也認為，如果川普當選可能會把台灣賣掉。

我覺得台灣如果被賣掉不是被誰賣掉，而是被自己賣掉。藝人希望中國併吞台灣、慶祝中國國慶，立法院多數正在進行破壞台灣種種的行為，現在連台積電都出了問題。

有好幾個人說台灣溫水煮青蛙煮到快要熟了，我的感覺好像也是這樣，這個美國名教授不知道了不了解台灣實際的狀況，台灣不像表面呈現那樣的烏托邦景象！

半導體產業危機 衝擊台灣國安與國際信譽

這件事不僅僅是政治的問題，也不僅僅是半導體產業的危機，而是對國家安全與國際信譽的嚴重挑戰。如果我們不徹查與公布整個事件的真相，並對那些應該負責任的相關人士追究責任，那麼台灣在國際上的可靠性將會逐漸喪失。

溫水煮青蛙煮到快熟了 台灣能捍衛自身核心利益?

當全球都在關注台灣如何對抗中國威脅時，我們必須展現更高的透明度與責任感，否則我們不僅是讓自己陷入溫水煮青蛙的危機，還可能會被全球質疑我們是否有能力捍衛自己的核心利益。

（作者為資安學者）

本文經授權轉載自李忠憲臉書

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