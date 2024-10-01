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自由開講》警惕！退將效忠外國？國家安全不能輕忽！

2024/10/01 21:30

◎缺理

近來，台灣社會再次掀起了一波對退役將領參與中共相關活動的激烈討論。前國民黨黃復興黨部主委臧幼俠少將，被媒體踢爆前往香港參加中共的統一活動，並且在播放中國國歌時，毫不避諱地起立聆聽，引發了全國的震驚與關注。這樣的行為，不僅違背了台灣人民對於國家忠誠的期待，也讓人質疑這些退將是否仍然心繫台灣，或是已經對外國勢力表達效忠？

退將究竟效忠哪一國？

前國民黨黃復興黨部主委臧幼俠少將 。（資料照）前國民黨黃復興黨部主委臧幼俠少將 。（資料照）

台灣正處於國際風暴的中心，兩岸關係緊張加劇，而退將身處其中，他們的每一個舉動都備受關注。他們曾在國軍中扮演著至關重要的角色，保衛台灣的國土和人民安全。然而，退役後的一些行為卻讓人不禁擔憂，他們是否仍然肩負著這一份責任？這並不是簡單的個人選擇問題，而是涉及國家安全與人民利益的大事。

台灣男子羽球雙打麟洋配在巴黎奧運奪金，凝聚了國人的心 。（資料照）台灣男子羽球雙打麟洋配在巴黎奧運奪金，凝聚了國人的心 。（資料照）

行政院長卓榮泰在此事件曝光後迅速回應，他對這些退將的行為感到深切的痛心與不滿。他指出，台灣男子羽球雙打在巴黎奧運奪金，全場觀眾高唱國旗歌，展現了台灣人民對國家無比的驕傲。然而，與此形成強烈對比的是，部分退將卻在外國的場合中聽從他國國歌，對中共的統一活動表現出服從與支持。這樣的對比，讓全台灣的人民無法理解，也讓我們必須反思這些退將的真實立場。

卓榮泰表示，任何人在心中有不同的政治主張，或是對兩岸政策有不同的看法，都可以自由表達。然而，這並不代表他們可以藉由行動來挑戰國家政策，甚至與台灣的整體利益背道而馳。這些退將的行為，已經超越了個人自由的界限，對台灣的形象、人民的信任，以及國際觀感都造成了極大的損害。

針對此事，陸委會副主委梁文傑也表示，政府將會依據《兩岸人民關係條例》進行嚴格的查處，違反相關法規者將面臨嚴厲的懲罰，包括剝奪退役將領的退休俸。這一點非常重要，因為這些退將在國軍服役期間，享有國家的豐厚待遇與保障，他們應該對台灣保持忠誠。若他們的行為已經違背了國家利益，那麼國家也必須果斷採取行動，剝奪其所有特權與福利，不能讓他們逍遙法外

依法懲處不僅是法律要求 更是道德的底線

這不僅是法律上的要求，更是道德的底線。這些曾經肩負保衛台灣重任的人，若在退役後選擇背離國家，甚至效忠於台灣的敵對勢力，那麼他們已經喪失了過去的榮譽與信任。

其實，這並不是第一次台灣的退役將領被曝出參與中共活動的事件。早在2016年，前空軍司令沈國禎與國民黨立委吳斯懷等32名退將，就曾赴北京參加孫中山誕辰150週年大會，並在會場上聽取中共總書記習近平的演講。當中華人民共和國國歌響起時，他們也毫不猶豫地起立，這一行為當時就已經引發了台灣社會的強烈譁然。台灣人民不禁要問，這些退將究竟還有多少人心懷台灣？還是早已對敵國產生了「情感」上的聯繫？

此類事件屢次發生，反映出一個更深層次的問題：這些退將是否真的遵守了《兩岸人民關係條例》？還是他們認為這些規定對他們來說只是空文？這一連串的行為背後，是否隱藏著更大的危機？中共是否已經成功滲透到台灣的軍事高層，並利用這些退役將領作為統戰的工具？

前退輔會主委馮世寬在接受媒體訪問時，提到了中共利用這類事件來進行分化，試圖削弱台灣內部的團結。他指出，中共公開這些退役將領的活動，無疑是希望台灣人民對退役軍官失去信任，並進一步挑起社會的對立與不安。這種「反情報、反宣傳」的手段，無疑是中共進行心理戰的一部分，目的在於讓台灣自亂陣腳，削弱國軍的士氣與人民的信心。

然而，這些手段能否成功，關鍵在於我們是否能保持清醒與理性。台灣必須凝聚全體人民的力量，無論是現役軍人還是退役將領，都應該以國家利益為重，對外保持一致，對抗敵對勢力的侵蝕。

面對這樣的局勢，我們不能再忽視這些潛在的危險。中共一再利用台灣內部的矛盾來進行分化，並不斷通過各種手段滲透台灣社會，包括利用台商、網紅、甚至是退役將領來為其統戰服務。這些行為無疑對台灣的國家安全構成了嚴重威脅。

同時，我們也不能只停留在指責的層面上，國家應該採取更具體的措施來加強退役將領的管理與監控，避免類似的情況再次發生。對於違法者，我們必須嚴懲不貸，對於心存忠誠者，我們應該給予支持與尊重。

未來的路在我們手中，台灣必須更加警惕，面對內外的挑戰，保持清醒的頭腦與堅定的立場。國家的安全與人民的福祉，是每一位台灣人的責任，也是我們共同的選擇。希望這次的事件，能夠為全體國人敲響警鐘，讓我們在面對敵對勢力時，始終保持高度的警戒與團結。

（作者從事補教業）

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