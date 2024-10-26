自由開講》黎巴嫩爆炸案後台灣遭抹黑，背後「神秘力量」是誰？

◎曾建儒

黎巴嫩時間9月17日，當地發生了一起震驚全球的呼叫器爆炸案。然而，案發後不到幾個小時，一波針對台灣的抹黑言論便如洪水般湧來。這些看似「無意」的指控，迅速在社群平台上擴散，仿佛一場早有預謀的攻擊行動。不過，這真的是一場單純的國際事件，還是背後隱藏了更多不可告人的目的？

黎巴嫩真主黨呼叫器爆炸案，傳出涉案的呼叫器為台灣金阿波羅公司製造，但金阿波羅公司否認。（圖擷取自法新社、X平台，本報合成）

呼叫器爆炸，台灣「莫名其妙」捲入

先來看這起爆炸案的核心。黎巴嫩當地17日下午，發生了呼叫器（俗稱BB Call）大規模爆炸，造成多人死傷。隨後，有人聲稱這些呼叫器是來自台灣某品牌金阿波羅，意圖將此案與台灣扯上關係。金阿波羅公司迅速澄清，指出該產品只是授權貼牌生產，與他們無關。但這並沒能阻止外界的抹黑攻勢。

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就在事故發生不久後，國際社群平台X（前推特）上突然出現了一系列針對台灣的言論，這些言論聲稱呼叫器是在台灣生產，並暗示台灣在這場悲劇中扮演了某種「黑手」角色。無論是從產品來源到技術支援，都將矛頭指向台灣。

認知作戰的手法——看似偶然，實則精密計畫

這類型的「認知作戰」並非首次出現。根據國安單位的分析，這種惡意訊息往往透過境外帳號，配合中國官方的某些立場，對特定國家進行抹黑攻擊。事實上，自事件發生以來，相關社交媒體平台上不斷湧現指控，甚至進一步將事件描述為台灣與「半導體間諜」行動有關，試圖加強這種負面的國際形象。

根據2023年一份報告指出，中國近年來積極投入「網路認知作戰」行動，目的是在全球輿論場上推動對其有利的政治敘事。每年全球各地至少會有超過3000個帳號，參與這類針對他國的言論戰，這些帳號的活動模式相似——在關鍵事件發生時，集中發布與中國立場相符的訊息，並迅速擴散，對某些國家或個人進行攻擊。

假新聞背後的「國內協力者」

當國際輿論還在發酵時，台灣國內也出現了相關的聲音。國內著名論壇PTT上，某帳號凌晨貼文，言之鑿鑿地提到台灣駭客技術精湛，與此遠端爆炸技術有關，甚至「自豪」地說出「承認也沒差」。這樣的言論看似自嘲，卻暗藏殺機，試圖將台灣與這起事件更加緊密地連結在一起。

根據國安單位的調查，該帳號的IP位址不斷異常移動，顯示有刻意隱藏行蹤的跡象。這類操作手法，讓人懷疑背後是否有「在地協力者」的參與。這些人不僅利用論壇發表帶有攻擊性的言論，還可能配合境外勢力，企圖在台灣內部製造不安與對立。

數據顯示，台灣每年遭受的網路攻擊事件不計其數，尤其是與中國相關的黑客攻擊與輿論操作，頻繁到幾乎成為常態。2022年，台灣防護系統監測到來自中國的網路攻擊達數百萬次，這些攻擊不僅僅是技術層面的，還伴隨著大量的「言論攻擊」，試圖影響台灣內外的輿論環境。

北京的「影子」無所不在

雖然這次事件中，並未發現中國官方媒體直接參與抹黑台灣的行動，但國安單位強調，這類攻擊行為與中國過去推動的「輿論戰」模式高度吻合。中國的網路言論攻擊，經常以匿名帳號或海外代理帳號的形式出現，表面上與官方無關，但其背後的動機卻昭然若揭。

以往，這些「影子」往往在重大國際事件中現身，無論是香港反送中運動、新疆集中營事件，還是台灣選舉期間，這些帳號總是會在關鍵時刻出現，推動對中國有利的敘事，並不遺餘力地攻擊民主國家。

根據國際專家的研究，中國這些年的言論操作模式越來越精細，從早期的「五毛黨」網軍，演變成如今高度分工的「認知作戰團隊」，他們擁有豐富的資源與策略，透過網路輿論影響全球各地的觀感。在這次黎巴嫩爆炸案中，北京的影子雖然暫時隱匿，但仔細分析那些匿名帳號的行為模式，不難發現其與中國過去的輿論戰爭有許多相似之處。

呼叫器爆炸？更像是輿論炸彈

近期發生在黎巴嫩的BB CALL呼叫器爆炸案引起各界高度關注，圖為黎巴嫩貝魯特美國大學醫學中心（AUBMC）在事發後的急救現場。（路透社）

總結這場風波，不禁讓人感嘆，黎巴嫩的爆炸案，似乎變成了一顆輿論的「炸彈」，爆炸的不僅是呼叫器，還有國際社會對台灣的誤解與攻擊。從台灣的角度看，這次的輿論攻擊雖然有驚無險，但也再次提醒我們，國際輿論戰的戰場從未停歇。

不論是來自境外的抹黑，還是國內「協力者」的配合，都讓我們看到這場信息戰的複雜性。台灣不僅需要面對傳統的國防威脅，還要在無形的輿論戰場上保持警惕。

或許下次當某些匿名帳號又開始散布類似「台灣與恐怖主義勾結」這樣的荒謬論調時，我們應該先問問自己：這背後，到底是哪隻手在操弄？總之，呼叫器爆炸的真相或許還未完全釐清，但輿論攻擊的腳步，早已走在了真相的前面。台灣，還得繼續在這場無形的戰場上奮戰。

（作者為國會助理）

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