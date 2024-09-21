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自由廣場》台灣廠商切莫淪為幫兇

2024/09/21 05:30

◎ 陳如媜

黎巴嫩真主黨遭改造的呼叫器攻擊事件，波及台灣的製造公司金波羅，不禁想起華府權威媒體華盛頓郵報的一篇獨家報導，內容也是利用台灣製造的儀器改造成殺人武器，讓台灣不知不覺淪為惡人的幫兇。

今年二月一日，華盛頓郵報刊登長篇報導「俄羅斯製造武器的精密設備來自美國的盟友–台灣」，當時約旦的美軍駐地剛遭無人機攻擊，三名美軍罹難，該文引起極大迴響，反台呼聲一時高漲。

文中指出，俄國製造遙控無人機的部分精密電腦儀器設備來自台灣，而台灣卻是美國的盟友。詳閱後大感震驚，台灣何時竟淪為俄國侵略他國的幫兇，這對烏克蘭和美國等盟國友邦，情何以堪？過去最值得驕傲的MIT，豈可變成行兇的工具！

身為同行，也特別佩服該篇報導，全文由該報包括駐台記者總共四人長時間共同完成，詳實嚴謹，多方查證，訪問到關鍵人物，且有出口和報稅等數據資料，還附有照片證實俄國買方赴台訪問台灣製造廠，將台灣賣方稱作兄弟分公司，也有台灣賣方老闆接受俄國招待到黑海度假的照片。而這個俄方買家正是供應俄國主要國防工業產業的I Machine科技公司，該公司將進口的台灣精密電腦設備，祕密轉製成為殺人武器遙控無人機。

俄國侵烏戰爭兩年來戰事失利，又被西方國家抵制，亟需補充軍力。該文報導，從去年一月至七月，俄從台灣進口的電腦數控（CNC）工具機機具共六批，高達兩千萬美金，全部直運俄國該公司，台灣廠商若意圖推卸責任，恐是自欺欺人。

據華盛頓郵報，去年五月後，I Machine科技公司不再從台灣出貨，改經土耳其或中國等第三地，但該報認為實際上仍是由台灣數家工廠所製。文章結論認為，儘管華府主導國際少見的大規模對俄禁令，但俄國防工業依然強勁，部分歸咎於監管疏漏、執行鬆散，關鍵貨物直接或間接透過中國和第三地輸往俄國。

筆者當時曾向台灣提出詢問，官方回應稱，台灣將信守與盟國承諾，該公司已不再出口俄國云云。

（作者是華府資深媒體工作者）

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