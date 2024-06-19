自由廣場》哈瑪斯對加薩兒童進行仇恨與暴力教育

◎ 游瑪雅（Maya Yaron）

以色列人質諾亞（廿六歲）、梅爾（廿二歲）、柯茲洛夫（廿七歲）和齊夫（四十一歲）十月七日在諾瓦音樂節被哈瑪斯恐怖分子殘忍綁架，他們四人的獲救，為其他一百二十名被俘超過八個月的人質帶來希望，同時也揭示了加薩平民與哈瑪斯之間的錯綜複雜聯繫。

這些人質被平民扣押在加薩市中心的兩棟私人住宅，其中三人被拘留在半島電視台「記者」阿爾賈莫的家裡。為了解救他們，以軍須與數百名恐怖分子及武裝平民激烈戰鬥，反映出城市戰爭的不對稱性。倘若哈瑪斯及其加薩同夥不要綁架以色列公民，或事後釋放他們，這些戰鬥造成的損失其實都可避免。

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以色列盡最大努力以避免傷害無辜人命及造成損害，哈瑪斯卻刻意將槍手和人質藏匿在平民之中，利用他們作為人盾，這已公然違反國際法和戰爭基本規則。

加薩平民是複雜且多面向的群體，十月七日及之後的事件顯示，許多加薩人支持哈瑪斯，教育孩子成為哈瑪斯分子，對猶太人被謀殺稱幸。有數千加薩人參與對以色列村莊的大屠殺、搶劫、強暴和殺戮。許多平民讓哈瑪斯將人質和恐怖分子隱藏在自家，並利用房舍儲存武器、恐怖分子的隧道。最近民調顯示，七十一％的加薩人認為哈瑪斯攻擊以色列的決定是正確的，並非每個加薩平民都參與這些行為，但必須承認其中有些人絕非完全無辜。

哈瑪斯是穆斯林兄弟會在加薩的分支，控制軍事和政治版圖，甚至商業和貿易（對個人和公司進行系統性勒索敲詐，大規模挪用國際人道援助）、社會服務和教育機構。加薩的教育和宣傳系統向年輕人灌輸針對以色列的仇恨和暴力的著墨。這種灌輸常導致積極配合恐怖活動，聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處讓這種煽動滲透進入機構內，特別是其學校網絡，使不少人誤信哈瑪斯令人髮指的行為是合法的。

這使得哈瑪斯能夠培養平民積極參與其暴力議程，該組織對經濟、人道援助和社會教育網絡的完全控制為他們贏得了忠誠，但同時，他們的宣傳助長了殉道文化、針對以色列的暴力犯罪文化，包括劫持人質、強姦和謀殺。

國際社會須對此採取明確立場，須追究哈瑪斯網絡成員的責任，從領導層到它在學校和管理機構中的武裝分子，這些人有的是恐怖基礎設施的一部分，有的則支持對加薩的兒童灌輸仇恨和暴力教育。

（作者是以色列駐台代表）

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