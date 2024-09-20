自由廣場》從call機爆炸案學到的警覺

◎ 盧俊瑋

當以色列被指控利用老式的 call 機對黎巴嫩發動無區別爆炸攻擊時，國際社會無不感到震驚。在台灣，媒體紛紛追問這些 call 機是否真的來自台灣，這樣的報導也引起了台灣民眾的廣泛關注。然而，除了追蹤這些產品的源頭之外，台灣人還應該從更廣泛的安全與國防角度來看待這件事。

黎巴嫩近年來採取迴避高科技的策略，部分原因是擔心以色列等國有能力滲透其電信網路，進而竊取機密信息或發動網絡攻擊。正因如此，黎國政府大規模捨棄新型智能手機及現代電信系統，改用較舊型且相對簡單的通信設備。但這次事件顯示，僅靠回歸老式技術並不能完全保護自己免受外來威脅。假如這次攻擊確是以色列所為，則以色列不僅具有強大的網絡攻擊能力，且能透過情報手段，預先得知黎巴嫩的通訊系統變化，並利用這一點將老式的call機改造成小型生活炸彈。

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這凸顯國家在情報安全和技術防護所面對的挑戰，無論採用現代技術或回歸舊式設備，都未能完全避免國家級對手的滲透攻擊。在技術快速進步的當代社會，任何技術系統都有其脆弱性，單純依賴某一種技術防護手段已不足以應對複雜的國際風險。每個國家不僅要在技術層面提升防護能力，還須提高情報蒐集與分析能力，防止對手從其他方面發動攻擊。

對於台灣，此事帶來警示。台灣位於地緣政治敏感區域，長期面對來自敵對國家的威脅，對於來自這些國家或地區的進口產品，台灣人都應高度警惕，看似無害的商品或設備，在先進國家級對手的手中很可能被轉化成致命武器。

未來戰爭形態不再侷限於傳統武器，而是將科技、情報與間諜活動融合，轉化為無形而具威脅性的攻擊。台灣必須強化國家安全意識，並在商品進口、設備使用及技術合作方面，建立更高規格的審查機制，防止潛在安全漏洞。人民也須提高防範意識，警覺不明來源產品可能招致的風險。

（作者是皮膚科助理教授）

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