晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》賴清德總統成功搶占國際、兩岸的「話語權」

2024/10/08 09:30

◎陳慶坤

總統賴清德在9月1日電視節目「雅琴看世界」專訪中表示，「中國要併吞台灣，不是為領土完整，而是要在西太平洋乃至世界稱霸，改變世界秩序。如果真是為領土完整，為什麼不拿回俄羅斯占有的『璦琿條約』所簽的那些土地？」此話一出語驚四座。

不但在華語人群及媒體中快速傳播、熱烈討論。《新聞週刊》認為「台灣反將中國一軍」、《美國之音》、《ABC》、《華盛頓郵報》，英國《路透社》等等都做了相關報導。唯獨中國外交部、官媒等對此保持「沉默」，迄未回應；中國國民黨的空氣突然安靜？賴清德已成功的搶占國際、兩岸的「話語權」。

自賴清德總統5月就任以來，對外為著泯除中國指責台獨的罵名；對內又要與藍白在野的對抗、要脅，幾乎動輒得咎、處處挨打。9月以來漸漸打出自我的格局，以前人所未有的高度從新出牌，直言中國侵略台灣目的，是想要改變這個以「規則為基礎的世界秩序」，想要在西太平洋或在國際上「成就它的霸權」。一語道出目前台灣所處的困境。

繼「璦琿條約」之後，賴清德總統10月5日出席雙十國慶晚會，致詞時提到中華人民共和國過75歲生日，「反倒是中華民國可能是中華人民共和國75歲以上民眾的祖國」，再度引起各界熱烈討論，也受到國際社會關注，英國媒體衛報也用頭版報導賴總統「祖國論」，是政治上的再次絕妙佳作。簡單的邏輯道理論述，戳破了中國共產黨以「祖國」脅迫台灣人的認同，搶回話語權制高點的概念，建構「國際話語權」參與國際治理的策略。

賴清德總統（5日）出席雙十國慶晚會，致詞時提到中華人民共和國過75歲生日，「反倒是中華民國可能是中華人民共和國75歲以上民眾的祖國」，再度引起各界熱烈討論。（中央社）賴清德總統（5日）出席雙十國慶晚會，致詞時提到中華人民共和國過75歲生日，「反倒是中華民國可能是中華人民共和國75歲以上民眾的祖國」，再度引起各界熱烈討論。（中央社）

知名政治學者小笠原欣幸認為，賴總統運用「中華民國」邏輯來回應，部分台灣人說中國等於祖國的言論，做法相當巧妙、高明，也展現幽默、新意，令人感受到是經過深思熟慮的發言。

對此國民黨卻是一套老舊陳腐的中華民國歷史觀回應：既然提到了「祖國說」，就應該將中華民國的一切元素視為國家精神象徵的主體？可是，今年國慶大會不是由立法院長韓國瑜當國慶籌備主委嗎？從其團隊所設計的符號意象，一副「舉槍自盡」的模樣，卻說中華民國像「被關小黑屋8年的瘦黑糟老頭」？親中之後的國民黨哪有中華民國精神象徵的存在？

尤其，自1971年10月25日中華民國被踢出聯大之後，過去蔣介石「反攻大陸、殺朱拔毛」的話語權逐漸衰微，蔣經國取代的僅能是「莊敬自強，處變不驚」，在國際上外交節節挫敗，國際話語權轉由中共所曲解的2758決議文：「台灣是中國的一部分」。結果黨國徒子徒孫以馬英九為首虛構92共識自陷於「一中」的框架，自此中國國民黨即已無法掙脫「一中魔咒」，卑躬屈膝的親中舔共成為共產極權主義的龜孫子？中共主導著對台灣的話語權，步步進逼。

因此，賴清德總統已跳脫過去前人所不敢說出的「楣角」，戳破長期以來的「禁忌」，成功搶占國際、兩岸的「話語權」，將台灣成為國際的焦點；台灣是世界的台灣。

（作者為台灣教授協會會員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書