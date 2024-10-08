自由開講》賴清德總統成功搶占國際、兩岸的「話語權」

◎陳慶坤

總統賴清德在9月1日電視節目「雅琴看世界」專訪中表示，「中國要併吞台灣，不是為領土完整，而是要在西太平洋乃至世界稱霸，改變世界秩序。如果真是為領土完整，為什麼不拿回俄羅斯占有的『璦琿條約』所簽的那些土地？」此話一出語驚四座。

不但在華語人群及媒體中快速傳播、熱烈討論。《新聞週刊》認為「台灣反將中國一軍」、《美國之音》、《ABC》、《華盛頓郵報》，英國《路透社》等等都做了相關報導。唯獨中國外交部、官媒等對此保持「沉默」，迄未回應；中國國民黨的空氣突然安靜？賴清德已成功的搶占國際、兩岸的「話語權」。

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自賴清德總統5月就任以來，對外為著泯除中國指責台獨的罵名；對內又要與藍白在野的對抗、要脅，幾乎動輒得咎、處處挨打。9月以來漸漸打出自我的格局，以前人所未有的高度從新出牌，直言中國侵略台灣目的，是想要改變這個以「規則為基礎的世界秩序」，想要在西太平洋或在國際上「成就它的霸權」。一語道出目前台灣所處的困境。

繼「璦琿條約」之後，賴清德總統10月5日出席雙十國慶晚會，致詞時提到中華人民共和國過75歲生日，「反倒是中華民國可能是中華人民共和國75歲以上民眾的祖國」，再度引起各界熱烈討論，也受到國際社會關注，英國媒體衛報也用頭版報導賴總統「祖國論」，是政治上的再次絕妙佳作。簡單的邏輯道理論述，戳破了中國共產黨以「祖國」脅迫台灣人的認同，搶回話語權制高點的概念，建構「國際話語權」參與國際治理的策略。

賴清德總統（5日）出席雙十國慶晚會，致詞時提到中華人民共和國過75歲生日，「反倒是中華民國可能是中華人民共和國75歲以上民眾的祖國」，再度引起各界熱烈討論。（中央社）

知名政治學者小笠原欣幸認為，賴總統運用「中華民國」邏輯來回應，部分台灣人說中國等於祖國的言論，做法相當巧妙、高明，也展現幽默、新意，令人感受到是經過深思熟慮的發言。

對此國民黨卻是一套老舊陳腐的中華民國歷史觀回應：既然提到了「祖國說」，就應該將中華民國的一切元素視為國家精神象徵的主體？可是，今年國慶大會不是由立法院長韓國瑜當國慶籌備主委嗎？從其團隊所設計的符號意象，一副「舉槍自盡」的模樣，卻說中華民國像「被關小黑屋8年的瘦黑糟老頭」？親中之後的國民黨哪有中華民國精神象徵的存在？

尤其，自1971年10月25日中華民國被踢出聯大之後，過去蔣介石「反攻大陸、殺朱拔毛」的話語權逐漸衰微，蔣經國取代的僅能是「莊敬自強，處變不驚」，在國際上外交節節挫敗，國際話語權轉由中共所曲解的2758決議文：「台灣是中國的一部分」。結果黨國徒子徒孫以馬英九為首虛構92共識自陷於「一中」的框架，自此中國國民黨即已無法掙脫「一中魔咒」，卑躬屈膝的親中舔共成為共產極權主義的龜孫子？中共主導著對台灣的話語權，步步進逼。

因此，賴清德總統已跳脫過去前人所不敢說出的「楣角」，戳破長期以來的「禁忌」，成功搶占國際、兩岸的「話語權」，將台灣成為國際的焦點；台灣是世界的台灣。

（作者為台灣教授協會會員）

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