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自由開講》中華民國國慶 是台灣的國慶？

2024/10/10 19:50

◎朱孟庠

一九九五年李登輝講出ROC已存在於台灣的事實，經過扁、蔡兩位總統，「中華民國台灣」似乎變成公約數，最鮮明的是蔡政府時期，可以說是民進黨在守護「中華民國」。

藍營成了名符其實的親中政黨，媚共的「在台協力者」很可能把中華民國送給中共，這群反台灣的政客心裡其實很清楚，沒有台灣，中華民國什麼都不是，中華民國必須依附台灣，但台灣不須依附中華民國。

自由開講》中華民國國慶 是台灣的國慶？113年國慶大會慶祝活動10日在總統府前舉行，空軍雷虎小組衝場。
（記者方賓照攝）

十月十日武昌革命跟台灣有何關係？完全沒有！多數的台灣人可能沒注意《中華民國憲法》領土在一九九一年李登輝修憲時，才以增修條文，將台灣列入自由地區領土，在這之前一九三六年五月五日公布的《五五憲草》的第四條內的中華民國疆域包含三十個行省，有蒙古卻沒有台灣；一九四七年一月一日所公布的《中華民國憲法》的第四條，中華民國的疆域非經國民大會議絕不得變更，也未將台灣列入版圖。

台灣原就不在《中華民國憲法》疆域領土中，本來就不屬，又何來光復？既然沒有「光復」，又何來「中華民國」國慶？加上二二八及戒嚴統治下，血淚斑斑的民主印痕，台灣人並未將十月二十五日當作光復節，也沒有回歸祖國懷抱，十月十日是外來政權的殖民印記。

兩蔣時期的《中華民國憲法》，台灣不在中華民國的疆域中，所以在一九七一年聯大二七五八號決議文制定時，《中華民國憲法》秋海棠裡是沒有台灣。

綠營三次執政，深藍總訕笑綠借ROC的殼上市，今賴清德總統藉一則「輩分論」，也意有所指地陳述鐵的事實： ROC來台澎七十五年，故應該反過來說 : 是ROC依附台灣，在台灣借殼上市，才有ROC的現狀，沒有台灣，ROC早滅亡，無法苟活至今。

台灣公民請想想 : 兩蔣統治下的外來政權至今也沒落地生根，台灣人能認賊作父嗎？總統一則幽默，其實也意有所指:是誰寄生誰？十月十日慶祝「國慶」，血流在土地還能收回？慶祝？不管是中華人民共和國，還是中華民國，一樣都不是台灣人的祖國。台灣的主權所有者是台灣人民，故不可濫用或誤植「祖國」，這會讓人笑的。

「反共」不足以抗敵 「脫中」回歸土地認同

二十一世紀了，雙十慶典的視覺設計，沒有丁點台灣意象，不脫外來政權的本質。過去接受兩蔣反共教育最深的一群，今天也是最親中的一群，何以如此？黨國史觀本身就是大中國史觀，時間、空間都脫離腳下的土地，失去座標，成為漂浮在半空中的游離子，故心懷祖國，原來「祖國」認同的元兇是兩蔣。所以「反共」是不足以抗敵，必須「脫中」，回歸土地認同，公民才會誓死守土衛國。

今天中華民國認同也很容易與中國認同混淆，在血濃於水的文化迷惘中，難以建構主體意識與敵我意識，因為PROC與ROC，都是CHINA，這些都絆住台灣主體性的追尋。民進黨執政考量選票，知道年輕人怕打仗，故而不斷向中間靠雖能理解，但非長久之計，主體意志的建構才是抗敵之本。

心中台灣國慶日是九月八日 舊金山和約簽訂日

我心中台灣的國慶日是九月八日，舊金山和約的簽訂日；要升起的國旗，也不是那面有黨國車輪旗的旗子；要唱的國歌，更不會有「三民主義 吾黨所宗」，殖民符碼早該去除，民主台灣，不須黨國陰霾，正名、制憲不是高調，是台灣國家正常化的目標啊！

（作者為李登輝基金會前副秘書長）

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