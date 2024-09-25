黃澎孝練「孝」話》恭喜「網軍三劍客」威名震中國

只要把敵人對我「資通電軍」，和「匿名者64」總總「罪行」顚倒過來看，不就是等於在表揚我軍的績效與戰功嗎！？國安會是不是應該敦促國防部和國安局趕快敘獎鼓勵才對嗎！？

◎黃澎孝

孫子兵法《軍形篇》有句名言：「善戰者，無智名，無勇功」。

其實，有點份量的國家，都會有些絕密單位，網羅一批高智商、高科技的「武林高手」，默默扮演著孫子所說的「善戰者」角色。

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最近中國或許是想要趁著台灣電子品牌「金阿波羅」（Gold Apollo）所生產的「呼叫顯示器」涉及9月17日黎巴嫩真主黨爆炸傷亡事件的熱度，北京國安部公佈了一起所謂台獨黑客「匿名者64」被立案調查的消息。

針對該新聞，竟有紅媒評論者故意呼天搶地，加油添醋地把這件明明是「有功於台灣」的光榮事蹟，刻意渲染抹黑成好像做錯了什麼事？「闖大禍了！」，「會被通輯了！」，會被當成「懲獨條例」來追訴了⋯⋯等等！簡直令我深感可鄙又可笑！

其實，這是一個非常簡單的邏輯，當我們的網軍讓敵人越是痛的跳腳，越是不爽的罵大街，不正是代表我們的網軍打到敵人要害了嗎？那些紅媒評論者竟然去跟著敵人喊痛、跟著敵人「不爽」！不正表示他們涉嫌通敵，所以才會與敵人沆瀣一氣的嗎！？

究竟這三位中國所宣稱的「台灣資通電軍現役人員羅俊銘、洪莉棋、廖韋綸」是不是就是以「匿名者64」為代號的網軍團隊？我政府各部門當然不會去幫敵人「核實」。

中國國安部聲稱已對台灣資通電軍3名現役人員立案偵查，包括羅俊銘（左）、洪莉棋（中）、廖韋綸（右），並公開3人照片。（截圖自央視）

但是，我特別去翻找出化名為「安平」的中國「國家安全部」的微信公號，9月23日透過「中國青年網官方賬號」發佈的題為「起底黑客『匿名者64』：『台獨』豢養網軍，三人被立案偵查」的公告原文。

經仔細「觀賞」一下我國的「資通電軍」，和「匿名者64」打到的中國哪些「痛點」，其原文「哭訴」如下：

♦️ 今年以来，一个名为“匿名者64”的黑客组织，针对中国大陆和港澳地区，频繁开展网络攻击，试图获取有关门户网站、户外电子屏幕、网络电视等控制权限，进而非法上传、插播诋毁大陆政治制度和大政方针的内容，颠倒黑白，散布谣言。♦️ ♦️ 台湾资通电军一经成立，便对大陆大肆开展各类网络渗透破坏活动，是危害网络空间安全的毒瘤。♦️ ♦️ 一方面，以大陸國防軍工、航空航天、能源基建等領域为重点，搜寻目标定向实施网络攻击，妄图窃取敏感数据资料，为台湾当局搜集情报。♦️ ♦️ 另一方面，频繁扭曲网络舆论，雇佣水军，借机生事，放大矛盾，挑唆对立，从中渔利。♦️

事實上，從以上所列一字未改的簡體字原文，我們發現中國國安部簡直蠢到令人爆笑！

因為，我們只要把以上敵人對我「資通電軍」，和「匿名者64」總總「罪行」顚倒過來看，不就是等於在表揚我軍的績效與戰功嗎！？國安會是不是應該敦促國防部和國安局趕快敘獎鼓勵才對嗎！？

當然，更令我們台灣人深感驕傲的是，這三位年輕的資通電軍幹部，英雄出少年，「網軍三劍客」威名震中國。讚啦！！水啦！！

本文經授權轉載自黃澎孝臉書：恭喜「網軍三劍客」威名震中國

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