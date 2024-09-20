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自由開講》中國不是怕學外語，而是怕看見「Taiwan」！

2024/09/20 11:01

◎梅信鑫

近日一名英國籍男子在中國一對一線上教學平台Lingostar擔任英文教師，課堂中提到自己住在台灣高雄，並直言「台灣不是中國，台灣是一個國家」，隨即引發旁邊學生家長強烈不滿。雙方爭論不休，最終外師怒而爆粗口，並比出中指後下線，這起線上教學衝突凸顯了中國境內對台灣議題的極端敏感性。對此，就筆者觀察所見，這名外師所提出的言論「台灣是一個獨立的國家」，其實已得到國際社會越來越多的認同。

近日一名英國籍男子在中國一對一線上教學平台Lingostar擔任英文教師，課堂中提到自己住在台灣高雄，並直言「台灣不是中國，台灣是一個國家」，隨即引發旁邊學生家長強烈不滿。（截圖自Ｘ社交軟體）近日一名英國籍男子在中國一對一線上教學平台Lingostar擔任英文教師，課堂中提到自己住在台灣高雄，並直言「台灣不是中國，台灣是一個國家」，隨即引發旁邊學生家長強烈不滿。（截圖自Ｘ社交軟體）

封殺外師，能否封殺真相？

中國媒體報導Lingostar平台開除了這名外師，似乎是為了安撫憤怒的網民，但這樣的做法卻無法真正解決根本問題。中國通過「封殺」的方式應對國際對台灣的支持，但這種手段只會讓人聯想到一個簡單的真理：封殺言論不能改變現實。台灣的存在與其主權事實已被國際社會所熟知，無論中國怎樣「清理」異己聲音，也無法將這一事實從全球話語中抹去。這起事件中，外師的一句「台灣是台灣」，道出的是全球共識，中國政府試圖用封殺和排除異己的手段來阻止這一事實，卻只能反映出他們對真相的無奈。

台灣主權，封不住的全球共識

這名外師的直言不諱以及其引發的風波，反映出中國對台灣主權問題的焦慮和脆弱。中國可以封殺一個外教、可以刪除影片、甚至可以通過法律手段懲罰那些質疑官方立場的人，但這些手段無法改變台灣已經是國際舞台上不可忽視的存在。中國若要真正贏得國際認同，或許該學會與真相共存，而非一味地封殺和打壓。畢竟，世界早已看見並認識到一個事實：台灣就是台灣，它不屬於中國。

（作者為學生）

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