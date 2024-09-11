黃澎孝練「孝」話》911的「中國夢」 北京潛心經營中東「反以圈」所為何來？

曾經創造中國崛起歷史機遇的「911恐怖事件」，其「蓋達」恐怖組織的領袖賓拉登，就是成長在中東這片恐怖主義的沃壤之中。因此，在「911事件」週年紀念日的今天，說不定一籌莫展的習近平，還在做著「911中國夢」，夢想著哪天中東能再「培養」出另一個「賓拉登」？

◎黃澎孝

2001年9月11日，奧薩馬·賓拉登領導的「蓋達組織」，對美國進行了一場傷亡慘重，空前震撼恐怖攻擊，亦即所謂的「911恐怖攻擊事件」。迫使美國開展了長達十年之久的「全球反恐戰爭」（Global War on Terrorism）

可萬萬想不到，「美國跌倒，中國吃飽」。美國為了拉攏世界各主要國家，支持「全球反恐怖主義」的行動，意外給了「中國崛起」千載難逢的「歷史機遇」。讓延宕長達15年之久的中國「入世談判」，獲得了「芝麻開門」的機會。

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2001年9月11日，奧薩馬·賓拉登領導的「蓋達組織」，對美國進行了一場傷亡慘重，空前震撼恐怖攻擊，亦即所謂的「911恐怖攻擊事件」。（維基共享）

★美國跌倒，中國吃飽★

曾任中國「外經貿部」副部長，並擔任中國加入世貿組織談判的首席談判代表的龍永圖，最津津樂道的就是「911事件」爆發時，美國代表們的戲劇化變化。

他回憶2001年9月10日開始的美中入世談判，美國代表團曾準備了500多頁的法律文件要刁難中國。沒想到次日的「911事件」，改變了美國的戰略方向，為了拉攏中國共同反恐，美國對中國的入世審查，突然就不再杯葛了。

龍永圖回顧說：2001年中國經濟總量還排在義大利之後，但是入世僅僅8年之後，中國在2010年就成為全球第一大的出口國和第二大的進口國，外匯儲備更從2001年的2千億美元，至2010年就已達到4兆美元。讓中國成為僅次於美國的世界第二大經濟體體。奠定了中國在美中全球對抗中的經濟基礎。

曾任中國「外經貿部」副部長，並擔任中國加入世貿組織談判的首席談判代表的龍永圖，最津津樂道的就是「911事件」爆發時，美國代表們的戲劇化變化。（彭博資料照）

★中國崛起的歷史機遇★

2012年挟著中國崛起大勢「即位」的習近平，也得以顧盼自雄地提出：實現中華民族「偉大復興」的「中國夢」。

陶醉在「中國崛起」和「大國外交」光環中的習近平，2013年提出了「一帶一路」的全球性戰略規劃，並相應於2014年出資400億美元，成立「絲路基金」。從而進一步發展成為2016年1月開幕的「亞洲基礎設施投資銀行」（簡稱亞投行）。

習近平「中國夢」的最高潮是2018年3月2日起，在全中國上映的《厲害了，我的國》（Amazing China）。那是一部以央視的六集紀錄片《輝煌中國》為基礎製作而成的官宣電影，該片猶如「打雞血」般的，將2017年10月，中共十九大寫入黨章的「四個自信」（道路自信、理論自信、制度自信、文化自信）濃縮成「厲害了，我的國」一句豪語之中。

但是，「日方中方睨」，就在「厲害了，我的國」上映20天後，美國川普總統突然在2018年3月22日簽署備忘錄，指控「中國偷竊美國智慧財產權和商業秘密」，並根據美國著名的「301條款」，宣佈對中國商品徵收關稅；展開了所謂的「美中貿易戰」。從此中國經濟隨著美中關係的惡化而同步應聲下滑。

直到2021年8月30日，美國總統拜登宣布，美國完成從阿富汗撤軍，以「集力量應對中國」。實不啻亦同步宣告中國的「九一一紅利」至此告終。

直到2021年8月30日，美國總統拜登宣布，美國完成從阿富汗撤軍，以「集力量應對中國」。實不啻亦同步宣告中國的「九一一紅利」至此告終。（美聯社）

★ 天下大亂，形勢大好★

飽啖「九一一紅利」的中國，很容易從中體會出毛澤東早年所說：「天下大亂，形勢大好」的道理。並且從共產黨的辯證法中，得出對美西方所謂「恐怖份子」或所謂的「恐怖攻擊」 要「一分為二」的看待。也就是說，一方面要嚴禁「恐怖主義」對中國伊斯蘭教民的影響。但是，另一方面，「伊斯蘭恐怖主義」卻也是中國對抗美國的「天使盟友」。至於美國之所以會成為伊斯蘭恐怖份子襲擊的主要目標，則與美國長期堅定支持以色列有關。

其實，長期以來以色列曾是中國取得先進科技技術甚至軍武科技的主要來源國之一。中國空軍主力戰機之一的「殲10」，和「空警-2000」空中預警機，都曾得力於以色列的「幼獅戰鬥機」和「費爾康空中預警機」的設計圖紙和關鍵技術之助。

但是，站在中國算盤的撥算下，以色列對中國的幫助，遠遠比不上賓拉登所發動的「911恐怖攻擊」，一舉為中國所創造的「歷史機遇」。

因此，當2023年10月7日，以色列遭到早已被美西方列為恐怖組織的「哈瑪斯」大規模的恐怖攻擊時，中國不但沒有如以色列所期待的對恐怖攻擊者進行譴責，還非常明顯「拉偏架」偏袒哈瑪斯。

事實上，這就是因為哈瑪斯所恐攻的以色列，是美國所「必救」的國家。迫使美國必須「分兵」、「分心」在中東地區，這當然有助於緩解美國印太戰略對中國越來越嚴重的壓力。

由於今年七月哈瑪斯領導人哈尼雅遭遇刺身亡，辛瓦（Yahya Sinwar）（中）則並獲任命為新領袖。（路透社）

★「911中國夢」期待「賓拉登2.0」？★

為了持續維持中東亂局，中國一方面假惺惺呼籲召開和平會議落實所謂的「兩國方案」，並公開宣告支持巴勒斯坦正式加入聯合國。

今年7月21日，中國還特別邀請法塔赫及哈瑪斯等14個巴勒斯坦不同派別組織代表，齊聚北京進行和談對話。並在7月23日，共同簽署所謂「關於結束分裂加強巴勒斯坦民族團結」的《北京宣言》。

該宣言不但宣告：統一巴勒斯坦立場、達成民族全面團結，共同對抗「猶太復國主義實體（即以色列）侵略」及所謂的「種族滅絕戰爭」。

更值得關注的是：該《宣言》不但主張巴勒斯坦人民得以「一切鬥爭手段」實現自決，並有權抵制、終結以色列對加薩走廊等巴勒斯坦領土佔領⋯⋯。實不啻極盡加油添柴之能事，來為哈瑪斯的「恐怖攻擊」合理化。

事實上，敏感的觀察家，從中國以上種種作為，都可輕易嗅出：中國趁機收編巴勒斯坦的「反以」、「反美」勢力的企圖。

乃至於中國基於「天下大亂，形勢大好」，「美國跌倒，中國吃飽」的特殊認知，中國當然站在「拱火」私心，而試圖擴大其對整個中東地區和伊斯蘭世界影響。

因為，曾經創造中國崛起歷史機遇的「911恐怖事件」，其「蓋達」恐怖組織的領袖賓拉登，就是成長在中東這片恐怖主義的沃壤之中。

因此，在「911事件」週年紀念日的今天，說不定一籌莫展的習近平，還在做著「911中國夢」，夢想著哪天中東能再「培養」出另一個「賓拉登」嗎？

本文經授權轉載自黃澎孝臉書：911的「中國夢」 北京潛心經營中東「反以圈」所為何來？

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