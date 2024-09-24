思想坦克》當白色力量變金色錢庫，這就是為何年輕人無法原諒柯文哲！

如果一個「政黨」，連自家的收支帳務都處理的烏煙瘴氣，若該政黨或該黨政治人物贏得政權，手上即握有人民納稅錢的分配大權，依照上述的帳務處理的荒謬情況看來，試問，這樣的政黨如何讓人民安心？

◎廖郁賢

京華城其謀不成，京華城直送土城

柯文哲的第二回合是9月5日下午，北院裁定「羈押禁見」2個月，更是第二位遭羈押的主要在野黨主席！壞事幹盡的他讓反咬的結果出現，沒有金流這件事大概也只是惡魔的做球，吹牛式的自誇也終將引火自焚，而黃珊珊這句「只有虛報，沒有假發票」也在在坐實「洗錢中心」一說卻毫無悔意！

網路圖文作家蕭瑩燈製作之梗圖。圖片來源：翻攝自蕭瑩燈臉書

一份2020年台北市都發局的便簽，讓柯文哲除了交辦副市長彭振聲京華城容積率的相關資料給外，便簽上的字句也曝了光：「TO彭副：他們的結論是什麼？原則很簡單，公務員不坐牢。Ko」於是9月3日傍晚，北檢下班前針對地院將柯無保請回裁定提出抗告，全案核心人物之一的彭振聲，是囚犯困境的第一張骨牌，我想沈慶京會是下一個。

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當市長8年什麼都說「不知道」公然說謊！從9月4日下午，高院下班前裁定發回地院更裁，北院於9月5日再召開羈押庭，於此看來柯文哲沒有無罪的選項，僅有罪大與罪小的分別，而最可惡的是全黨帶頭誤導台灣人民，以一招「只要保持我不知道就會有票」來操弄司法、創建「邪教」，以造謠來營造被政治迫害的假象，在民眾黨火上澆油之下，高喊「革命」、「癱瘓政府」的小草，便會更加民粹，不但不惜違反法令還揚言自焚，任由如此發展的民眾黨責無旁貸。「改變台灣，從首都開始；改變臺北，從文化開始」。這是柯文哲在2014年參選台北市長的競選口號。當時，從台大醫院退下白袍的柯文哲承載了許多人對「乾淨」政治的想望；但十年後，柯文哲卻陷入政治獻金案、「京華城容積840％」案，對比十年前的訴求，現在看來著實諷刺！

有趣的是，檢舉京華城案的是國民黨的台北市議員游淑慧與鍾小平；對媒體失禮，得罪東森新聞、鏡週刊是黃國昌、吳怡萱，現任台北市長蔣萬安對於小草的集結睜一隻眼閉一隻眼的放水，接著自詡第三勢力、最強監督小黨的時力先站出來攻擊民進黨？這場政治秀及其矛盾，不過「治大國如烹小鮮」就把每個人該得到的結果還給他，混沌的政治狀態不是制度的問題，是別去用自己的影響力去誤導下一代、新一輩從政者，是要能「百姓皆謂，我自然」。

當初的柯文哲是「科學」、是「理性」、是「年輕」的，也是這十年間超越藍綠的政黨中，距離挑戰總統大位最接近的，在2024年總統大選三腳督的情況下，成為拿下369萬466票的選項，是369萬466位可以投票並願意起身投票的選民的選擇。然而，政治不應該是偶像崇拜，選擇政治人物的時候不能只看其個人魅力。靠著「清廉」、「直率」、「庶民」形象而迅速竄紅的柯文哲與陳佩琪，經過10年的政治歷練，已經成為可以隨便看看1.2億房子，為其兒子以及未來媳婦準備房子的公公婆婆了，已經會出言不遜，不再是跟大多數還在為生活努力的庶民站在同一陣線，柯氏夫妻靠著愛戴晉升上流階級，可這份愛戴將幻化為台灣人的傷口時，還要忍著嗎？

柯文哲的雲林佈局，民眾黨成為國民黨政治世家漂白的手段

為什麼關心柯文哲？雲林將是台灣未來重點工程，從國會第四大黨的張家人馬便可窺見端倪。民眾黨今年七月二十日在雲林縣政府周邊成立了立委服務處、雲林縣黨部揭牌，柯文哲展現象徵基層扎根的決心時，站在他身旁的人叫做張嘉郡，然後是雲林縣議員陳乙辰、斗六市長林聖爵等人皆到場力挺，藍白合的交情展露無遺，甚至在虎尾鎮長補選時，協同其夫人陳佩琪到無黨籍虎尾鎮長候選人林嘉弘競選總部表示支持，更尋求在地頭人協助，頻繁向雲林業者取經，從農業到產業，緊抓著地方脈絡。而早在2020年，張麗善縣長親自接待，表面上是縣市交流，然而現場安排與在地青農座談，除了公司、產業外的其他拜會，完全能夠感受雙方對彼此的認同。

民眾黨意圖在雲林紮根。（圖片來源：作者提供）

當初的韓國瑜是整合柯文哲的關鍵人物，他的臨陣倒戈成為傷害吳音寧，以此成就韓流的重要推手，而這一切跟張家脫不了干係。那麼能讓號稱智商157心甘情願貼近地方派系的原因是什麼？除了張榮味的魅力實在不容小覷外，彼時他靠著韓國瑜接觸了花蓮王、雲林王 ，再利用林有志在民眾黨雲林黨部滲透，成為張家暗樁，這步棋很有趣，藍白黃整合就算是放眼下個四年，雖然柯文哲沒有李日貴（韓國瑜的岳父）但「統治」野心勝過一切慾望的時候，跟誰合作的利益最大，當然就很容易理解他的選擇。所以這次新聞稿爆出柯文哲花4300萬元現金購入位在立法院附近、台北市林森南路與濟南路口，濟南大樓48.76坪商辦，國民黨發言人趕緊澄清國民黨的總統選舉補助款皆用於黨務支出，大概也是擔心第二個難以掌握的政治頭人在國民黨深根茁壯吧！

柯文哲是台灣民眾黨的黨主席，民眾黨在2024年的選舉中，在政黨票的部分，獲得304萬334票，是除了國民黨與民進黨兩黨以外唯一在立法院取得8個席次的政黨，結果民眾黨成為立法院內國民黨的最佳幫手，在關鍵投票的時候基本選擇支持國民黨的提案。那八席立委在立法院的表現，坐實了小藍的角色。缺乏核心價值理念的民眾黨，現在淪為國民黨傷害台灣價值的幫兇，成為為反對而反對，浪費台灣資源的黨團。

在立法院，民眾黨聽從國民黨指示；在地方，民眾黨跟國民黨合作。就雲林的經驗來說，雲林縣第三選區縣有一席民眾黨議員，此議員雖然順利當選成為雲林縣議員，卻對國民黨張麗善所執政的雲林縣沒有任何監督功能，反而成為其政策的擁護者，最後成為張家班的一員，這個狀況與立法院內的狀況完全一致，民眾黨根本無法成為有監督功能的第三政黨。而除了這一席現任議員之外，2022年的地方選舉中，民眾黨也嘗試在第一選區推出候選人，只是未能順利當選。此後，民眾黨在斗六建立黨部，持續吸收地方人士成為民眾黨的人馬，預計介入2026的地方選舉，不管背景、不分價值，根據民間走訪的談話裡得知，只要能為民眾黨打下江山，提出方針，就可以換得推薦門票。必須要注意的是，民眾黨在雲林推出的候選人並不是「新人」，也不是「庶人」，多數的擬參選人出生地方政治世家。

換句話說，民眾黨成為過去國民黨政治世家漂白的手段。這些政治世家的後代選擇加入民眾黨，並以民眾黨的身分參與選舉，藉此擺脫國民黨舊政治的形象，佯裝自己是清新的第三勢力，換取年輕選民的信任。然而實際上取得政治地位後，便是執行國民黨的政治意念。這樣的結果就是幫助國民黨取得更多席次，擴大政治不平等，讓政治再次被少數人壟斷。這種幫國民黨漂白的模式，民眾黨有意擴張到全台灣的地方政治，包含地方的鄉鎮市代表與里長。

民主是需要練習的

在2014年的台北市長參選人辯論會中，柯文哲提到：「臺灣必須要有一個機會重新開機，暫時擺脫藍綠互鬥的泥淖，這種意識形態的對立不斷激起，只是謀求個人或政黨暫時的政治利益，這不符合臺灣的長期發展。」 如今，柯文哲政治獻金何去何從？卻成了每天新聞熱播的話題，大家都想知道自己捐給柯文哲的錢到哪裡去了。過去那個選舉經費入不敷出，帳目公開透明的柯文哲儼然已不存在。那個喊話要擺脫藍綠的選項，如今徹底被刪除了！

如果一個「政黨」，連自家的收支帳務都處理的烏煙瘴氣，若該政黨或該黨政治人物贏得政權，手上即握有人民納稅錢的分配大權，依照上述的帳務處理的荒謬情況看來，試問，這樣的政黨如何讓人民安心？就算是民眾黨算宗教團體好了？人家部分特別的宗教團體的帳務處理流程也至少表面上合法合規吧！

如果一個「政黨」，連自家的收支帳務都處理的烏煙瘴氣，若該政黨或該黨政治人物贏得政權，手上即握有人民納稅錢的分配大權，依照上述的帳務處理的荒謬情況看來，試問，這樣的政黨如何讓人民安心？圖為民眾黨主席柯文哲（中）因涉京華城弊案現被羈押禁見。（資料照）

從這次政治獻金的金流爭議，我們看到的不只是柯文哲「清廉」、「直率」、「庶民」的人設崩壞，更重要的是讓我們看到台灣民眾黨是多麼沒有紀律的團隊，才會隨意的報假帳，讓幾千萬的錢支出不明。還有，請大家不要忘了！除了柯文哲之外，前陣子因為助理費高報，而被判刑7年4個月，褫奪公權4年的高虹安，被判刑後才緊急退出民眾黨的高虹安，也是因為錢的問題而黯然走下新竹市長的位置。

錯誤的政治選擇帶給我們很大的代價。從地方青年到政治工作者，然後成為一個母親，真心希望年輕選民不要因為民眾黨與柯文哲這次政治獻金的事件而受傷，提醒各位年輕的選民，民主本來就是需要練習的，請你們不要因此害怕投票，不要再讓其他人代替選出不適合的人選，為什麼不該原諒柯文哲？因為他慷他人之慨，視人民如草芥。

作者為第十九屆雲林縣議員／地方政治工作者

本文經授權轉載自【思想坦克】〈當白色力量變金色錢庫，這就是為何年輕人無法原諒柯文哲！〉

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