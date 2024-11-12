自由廣場》晶片禁令發威 南非對我國前倨後恭的關鍵

◎ 吳國棟

南非政府日前要求我駐南非代表處於十月底前由首都普勒托利亞搬遷徙至約翰尼斯堡，且聲明此事「沒有協商空間」，甚至揚言若不遷出，就直接關閉代表處。我國旋即祭出「限制晶片輸往南非」之對策，南非政府趕緊改變態度「願改循雙方既有官方溝通管道，優先與我方就未來雙邊關係進行磋商」，南非為何前倨後恭？

這是因為福特、通用、VW、賓士、BMW、豐田、日產、五十鈴、現代，諸多知名汽車業者都在南非設有裝配廠，年產約五十六萬輛，其中六十三％外銷全球，譬如賓士三百系列大多外銷。所有業者均極度仰賴車用晶片，我國「晶片禁令」顯然打到南非的要害。

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這些汽車業者為此透過管道反映，且在南非國內引起爭議，當地媒體紛紛報導，該國政黨也呼籲南非政府，做為一個主權民主國家，須抵抗「外部壓力」。

台積電不愧是台灣的「護國神山」，再次顯現護佑台灣之實力。前一次是二○二一年，國內亟需德國BioNTech疫苗之際，我們的「晶片換疫苗」策略打破上海復星對台之刁難，由德國經濟部長情商BioNTech撥調原本給土耳其的配額轉運台灣。當時因新冠疫情，全球車用晶片極度短缺，全球車廠被迫暫停運作，台積電的車用晶片首次發揮護國神功。

這顯示我外交部及經濟部情報蒐集完整，分析研判精準，我國人應予以喝采。非洲各國因財務短缺，亟仰賴中國金援，對中國要求是有求必應，導致台灣遭受不當歧視。二○一七年，奈及利亞政府也逼迫我駐奈代表處須從首都阿布賈（Abuja）遷往拉哥斯，因我國無談判籌碼，只好屈辱地接受，但對等要求奈國在台辦事處也須由台北遷至板橋。

台灣在經濟表現及民主治理評比，名列全球前廿名，但在非洲所遭受的「待遇」則幾乎落在兩百名之外，原因不言可喻。我駐非洲外交經貿人員感受最深刻，但他們不卑不亢，維持我國應有的尊嚴。當地的黑人、印度裔及黎巴嫩裔商人等，其實非常瞭解且同情台灣處境，對於來台做生意的非洲商人，國人應伸出友誼雙手。

非洲距台遙遠，與我國經貿關係不密切，以致南非要求我國遷館事件，在台未引起國人足夠重視，但這顯示，對台灣「有野心」的國家一直出手孤立台灣，國人須謹記在心。

（作者是退休貿易推廣人員）

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