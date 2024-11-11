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自由開講》流氓不可怕，就怕流氓有文化

2024/11/11 08:30

◎ 愚工

中國民間俏皮話「流氓不可怕，就怕流氓有文化」意思是說，單純的流氓雖然行為惡劣，但他們的行為容易被法律和道德與社會共識所制裁，而可怕的是那些受過學校正規教育的流氓，善於利用學習得來的專業知識獲取權位，然後用專業知識偽裝和粉飾自己的行為，使得他們的行為更具迷惑性，能夠逃避法律和道德的審判，對社會及國家造成更廣更大的傷害。

民眾黨立委黃國昌（左）、國民黨立委翁曉玲（右）。（資料照）民眾黨立委黃國昌（左）、國民黨立委翁曉玲（右）。（資料照）

上月31日，《自由時報》，自由開講》題為：「立院藍白新三寶，知法玩法，想讓國家萬劫不復」的文章，作者陳啟濃指稱，藍白三位立委吳宗憲、翁曉玲與黃國昌，為助在野黨掌控國家機器，以方便配合中共對台灣要求的演出，讓在野黨順利掌控行政資源，弱化國家行政權，立院開議後優先推出數項「國會擴權法案」。

翁、吳及黃三位立委，有人具有法學博士學位，吳更擔任過法官。這樣風光法學背景的資歷，竟然只會知法玩法，視國家憲政秩序於不顧，只為獲取政治權力。

國民黨立委吳宗憲。（記者林欣漢翻攝）國民黨立委吳宗憲。（記者林欣漢翻攝）

翁、吳及黃三位立委的行徑演繹了中共「流氓不可怕，就怕流氓有文化」這句俏皮話。中共中央官網《中國共產黨新聞網》題為：「公職人員『耍流氓』的戾氣何來」的文章指出：公職人員自認為高人一等，能在自己的勢力範圍內一手遮天，想幹啥幹啥，想去哪就去哪。這也是嚴重特權的思想在作祟。

看來紅藍白三黨公職人員德行一致，佐證了紅藍白三黨文化師出同源的台灣共識。

（作者業商）

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